Ukrajina očekuje da će Rusija koristiti ograničenja dronova u jesenjoj ofanzivi

Dronovi su postali ključni element ukrajinske odbrane od ruske invazije koja je u toku. Dronovi su posebno integrisani u sisteme prepreka ukrajinske vojske kako bi se formirale zone uništenja koje se na pojedinim dijelovima fronta protežu i do 30 kilometara. Unutar tih zona ruske grupacije u velikom broju, oklopna vozila i artiljerijski sistemi mogu brzo da budu otkriveni i napadnuti ukrajinskim dronovima. Uprkos brojčanoj prednosti od šest prema jedan, Rusija se teško probija kroz ove zone uništenja. To je ograničilo njenu sposobnost da ostvari ciljeve ljetnje ofanzive, uključujući napredovanje prema Dobropilji. Uprkos efikasnosti ukrajinskih dronova, ostalo je nekoliko ključnih ranjivosti.

U nedavnoj strateškoj procjeni, ukrajinski general Denis Prokopenko, komandant 1. korpusa „Azov“, rekao je da očekuje da će Rusija iskoristiti ta ograničenja tokom jesenje ofanzive, koja će biti usmjjerena na područje oko Dobropilje. Prije svega, pogoršanje vremenskih uslova ograničit će sposobnost Ukrajine da lansira i koristi mnoge svoje platforme dronova. Rusija namjerava da iskoristi periode smanjene pokrivenosti dronovima za velike mehanizovane napade čiji je cilj da nadjačaju ukrajinsku odbranu.

Utjecaj vremenskih uslova na ukrajinske dronove

Ukrajinska odbrana u velikoj mjeri koristi FPV dronove za izviđačke i ofanzivne misije. To su uglavnom mali kvadkopteri izvedeni iz komercijalnih modela i modela namijenjenih hobistima. Njihova jednostavna konstrukcija i upotreba jeftinih komercijalnih komponenti omogućavaju Ukrajini da ih proizvodi u velikim količinama i brzo prilagođava novim tehnologijama kako one postaju dostupne. Njihove male dimenzije također otežavaju njihovo otkrivanje i omogućavaju im da lete blizu tla i oko prepreka.

Uprkos velikoj pažnji koja se tokom rata posvećuje FPV dronovima, njihova stvarna efikasnost često se precjenjuje. U nedavnom tekstu objavljenom na sajtu War on the Rocks, bivši operater FPV dronova u ukrajinskoj vojsci naveo je da je približno 40 posto izvršenih letova uspješno završeno pogotkom predviđenog cilja. Taj procenat je znatno manji kada se uzmu u obzir tehnički problemi i rusko elektronsko ratovanje. Ova ograničenja često ostaju prikrivena zbog velikog broja uspješnih snimaka napada koji se objavljuju sa ratišta.

Denis Prokopenko; Foto: Društvene mreže printscreen/Vikram Mittal

Jedno od najvećih ograničenja FPV dronova jeste njihova osjetljivost na loše vremenske uslove. Mnoge karakteristike koje omogućavaju njihovu masovnu upotrebu istovremeno uzrokuju smanjenu efikasnost ili potpuno prizemljivanje u nepovoljnim uslovima. Njihove male dimenzije i ograničena snaga čine ih osjetljivim na snažne vjetrove, kišu i sneg. Većina također koristi male elektrooptičke kamere, zbog čega magla i padavine predstavljaju problem.

Ruske snage su također izvještavale o smanjenoj aktivnosti ukrajinskih FPV dronova tokom perioda lošeg vremena. To stvara privremene mogućnosti za kretanje u blizini fronta. Kraće trajanje dnevne svjetlosti predstavlja dodatno ograničenje, jer mnogi jeftini FPV dronovi nemaju uređaje za noćno osmatranje ili termovizijske kamere. Veći izviđački i bombarderski dronovi češće imaju takve senzore i mogu da funkcionišu u širem rasponu vremenskih uslova, ali su skuplji i lakše ih je otkriti.

Ruske adaptacije za borbu protiv dronova

Dok vremenski uslovi ograničavaju ukrajinske dronove, Rusija istovremeno unapređuje svoja vozila kako bi bila otpornija na dronove koji i dalje mogu da operišu.

Prema Prokopenku, ruske snage trenutno pripremaju veliki broj oklopnih vozila za jesenju kampanju. Na njih ugrađuju aktivne i reaktivne sisteme zaštite, sposobnosti elektronskog ratovanja, zaštitne kaveze protiv dronova, opremu za razminiranje i buldožerske noževe. Rusija je tokom ograničenih mehanizovanih napada prethodni mjesec eksperimentisala sa nekim od ovih sistema zaštite, vjerovatno kako bi utvrdila potrebe za mnogo većom jesenjom kampanjom.

Ove modifikacije znatno otežavaju uništavanje oklopnih vozila. Zbog ograničene nosivosti, obično su potrebna tri do četiri FPV drona da bi se uništilo oklopno vozilo bez zaštite od dronova. Prvi napadi obično dovode do onesposobljavanja vozila, dok naknadni napadi nanose kritična oštećenja.

Tokom ruskog mehanizovanog napada u blizini Dobropilje u julu, jedan tenk opremljen aktivnim sistemom zaštite Arena-M navodno je presreo sedam ukrajinskih FPV dronova. Za uništavanje nekih zaštićenih tenkova navodno je bilo potrebno 15 do 20 FPV dronova.

Ruski tenk sa zaštitom od dronova; Foto: Social media printscreen/Vikram Mittal

Rusija prelazi na mehanizovane napade

Kako jesen bude odmicala, Prokopenko očekuje da će Rusija povećati upotrebu teških oklopnih vozila i mehanizovanih napada. Obilne kiše otežat će kretanje pješadije po blatnjavom terenu, istovremeno smanjujući efikasnost ukrajinskih dronova koji su do sada ograničavali kretanje oklopnih jedinica.

On je naveo da ruske snage za jesenju kampanju pripremaju tehniku 51. armije, 41. armije i 8. kombinovane armije. Ove snage će vjerovatno pokušati da zauzmu jedan od gradova duž odbrambenog pojasa koji se proteže od Dobropilje preko Konstantinovke, Družkovke, Kramatorska, Slovjanska i Svjatogirska.

Zauzimanje jednog od ovih gradova omogućilo bi Rusiji da uspostavi uporište za dalje operacije. I moglo bi da stvori uslove za širi proboj koji Rusija pokušava da ostvari tokom prethodne godine.

Malo je vjerovatno da će ove formacije izgledati kao guste oklopne kolone viđene ranije tokom rata. Ruske snage sve više raspoređuju vozila sa većim međusobnim razmakom kako bi smanjile njihovu ranjivost na dronove i artiljeriju.

Napadi u malim formacijama

Tokom napada u julu jugoistočno od Dobropilje, ruska vozila napredovala su duž više pravaca. To je ukrajinskim snagama otežavalo da otkriju, prate i napadnu formaciju. Veći razmak također smanjuje vjerovatnoću da će onesposobljeno vozilo napraviti čep za vozila koja se kreću iza njega, što se dešavalo tokom ranih faza rata.

Pored mehanizovanih napada, Prokopenko očekuje da će Rusija nastaviti sa infiltracijama malih jedinica, mada u manjem broju. To bi primoralo Ukrajinu da prati pješake rasute po ratištu, istovremeno odgovarajući na mehanizovane formacije koje napreduju duž više pravaca.

Za svaki cilj potrebni su izviđanje, operateri, dronovi, komunikacije i municija. To bi dodatno opteretilo ukrajinske dron snage, koje će već biti ograničene vremenskim uslovima i ruskim sistemima za borbu protiv dronova.

Ukrajinski odgovor na rusku jesenju ofanzivu

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Ukrajina već pokušava da poremeti rusku jesenju kampanju prije nego što ona počne.

Prokopenko je naveo da ukrajinske snage identifikuju ruska vozila koja se pripremaju za jesenju kampanju. Uništavaju ih na mjestima za okupljanje i u logističkim bazama, uključujući ciljeve udaljene 40 do 50 kilometara iza ruske linije fronta. Međutim, imajući u vidu obim ruskih priprema, Ukrajina neće biti u mogućnosti da napadne svako mjesto za okupljanje i svako vozilo.

Kada jesenja ofanziva počne, može se očekivati da će Ukrajina iskoristiti svoju sposobnost brzog prilagođavanja i uvođenja novih tehnologija. Ukrajinske snage mogle bi da modifikuju svoje FPV dronove kako bi efikasnije funkcionisali u nepovoljnim vremenskim uslovima, mada bi takva poboljšanja mogla povećati njihovu cijenu i ograničiti raspoložive količine.

Ukrajina bi također mogla da integriše druge tehnologije u svoju odbranu. Uključujući kopnene robote i senzore koji mogu da nadziru pravce kojima bi ruske snage mogle da napreduju u periodima kada je vazdušno izviđanje ograničeno.

Kako je ukazao Prokopenko, Ukrajina mora da održi zone uništenja koje obezbjeđuju određenu udaljenost između ruskih i ukrajinskih snaga. Ako ruske snage u velikom broju prodru kroz te zone i direktno napadnu ukrajinske položaje, mogle bi bolje da iskoriste svoju brojčanu prednost od šest prema jedan.

Uspješan proboj omogućio bi Rusiji da uspostavi uporište koje traži u području oko Dobropilje. Otvorio bi mogućnosti za dalje napredovanje duž fronta u Donjeckoj oblasti.

Vikram Mittal, saradnik Forbesa