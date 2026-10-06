Državljanstvo jedne zemlje postaje novi statusni simbol među bogatim

Novi argentinski program državljanstva putem investicije opisuje se kao velika promjena za bogate Amerikance koji ne traže samo neku vrstu police osiguranja od političke i ekonomske nestabilnosti, već i novi statusni simbol.

Program je u petak najavio argentinski ministar ekonomije Luis Caputo, a planirano je da bude pokrenut prije kraja 2026. godine. To će biti prvi program državljanstva putem investicije u Južnoj Americi, prvi takav program u zemlji G20 i prvi koji će priznati istospolne parove.

Postoje dva načina za učešće u programu: jednokratna, nepovratna donacija ili ulaganje u sedmogodišnju, beskamatnu obveznicu.

Bogati Amerikanci sve više traže “plan B” kao vrstu “polise osiguranja” protiv nestabilnosti u nepredvidivom svijetu, rekla su za Forbes dva konsultanta za investicijske migracije koji su savjetovali argentinsku vladu.

Od 2020. godine, advokati za imigracijska pitanja i službe za istraživanje porijekla također su primijetili porast interesa Amerikanaca za sticanje dvojnog državljanstva na osnovu porijekla. Međutim, prema Boston Globeu, smanjenje broja zaposlenih u Nacionalnom arhivu SAD-a tokom Trumpove administracije otežalo je pristup potrebnim genealoškim zapisima.

„Mislim da će svaki bogati Amerikanac razmotriti ovu opciju“, rekao je za Forbes Nuri Katz, predsjednik Apex Capital Partnersa. „Program je toliko jedinstven da će se smatrati i polisom osiguranja i nekom vrstom statusnog simbola, poput Amex Black kartice. U smislu: ‘Šta, nemate argentinsko državljanstvo?'“

Kako će funkcionirati argentinski program državljanstva putem investicije

Prije pokretanja programa, argentinska vlada se konsultovala s konzorcijem pet globalnih firmi specijaliziranih za investicijske migracije: Latitude World, Apex Capital Partners, Passport Legacy, Arton Capital i AIM Global Residency and Citizenship.

Program koji je proizašao iz tih konsultacija nudi dva puta ka državljanstvu.

Podnosilac zahtjeva može dati jednokratnu donaciju od 350.000 dolara za samca ili 450.000 dolara za bračni par, uz dodatnih 25.000 dolara za svako dijete mlađe od 18 godina i 100.000 dolara za svako odraslo dijete između 18 i 24 godine.

Druga mogućnost je kupovina sedmogodišnje, beskamatne državne obveznice u vrijednosti od 800.000 dolara za samca ili 900.000 dolara za par, uz dodatnih 25.000 dolara za svako dijete mlađe od 18 godina i 100.000 dolara za svako dijete između 18 i 24 godine.

Katz očekuje da će prva opcija biti popularnija.

„Svaki pristojan investitor bi trebao biti u mogućnosti da udvostruči svoj novac za sedam godina“, rekao je. „Za porodicu od četiri člana, ulaganje 950.000 dolara u sedmogodišnju obveznicu s nultom kamatom znači gubitak 950.000 dolara buduće vrijednosti“, rekao je. „To je gore nego da se sada odreknu 500.000 dolara.“

Polisa osiguranja u vremenima nestabilnosti

Ankete pokazuju da geopolitičke tenzije zabrinjavaju većinu Amerikanaca.

„Svijet se trenutno nalazi u stanju velikih promjena“, rekao je Katz. „Ne samo u Sjevernoj Americi, već i u Evropi, Africi, Bliskom istoku – svugdje.“

Eric Major, izvršni direktor i predsjednik kompanije Latitude World, rekao je za Forbes da Amerikanci sada čine oko tri četvrtine njegovih klijenata i da su mnogi zabrinuti zbog najgorih mogućih scenarija.

„Oni misle: ‘Ako se tenkovi pojave na ulicama Washingtona ili izbije Treći svjetski rat ili nešto slično, možda ću morati spakovati svoje stvari i otići dok se stvari ne smire.’ Ono što mi nudimo je oblik osiguranja, i to je nešto za što ljudi radije ne bi platili osim ako im to zaista ne treba.“

Geografska diverzifikacija kao važan motiv

„Na isti način na koji želimo diverzificirati našu imovinu i portfeljna ulaganja, s izloženošću japanskom, kineskom, evropskom i američkom tržištu, Amerikanci počinju shvaćati da postoji vrijednost u posjedovanju evropskog, južnoameričkog ili australijskog pasoša – ili bilo kojeg dodatnog pasoša koji mogu dobiti“, rekao je Major za Forbes.

Katz primjećuje istu promjenu u načinu razmišljanja.

“Iznenađuje me da kada Amerikanci razmišljaju o diverzifikaciji svojih finansija, razmišljaju o kupovini dionica umjesto obveznica, nekretnina ili privatnog kapitala, ali sve to ostaje u Sjedinjenim Državama. A Sjedinjene Države se suočavaju s dužničkom krizom historijskih razmjera kakva nikada prije nije viđena.”

Za Amerikance, drugo državljanstvo u Argentini ima i geografsku prednost, jer se zemlja nalazi u približno istoj vremenskoj zoni.

“Za sjevernoameričkog biznismena, bilo da je bankar, investicioni menadžer ili nešto drugo, kada dođe u Argentinu, nema vremenske razlike. Ne gubi ritam”, rekao je Katz.

Dodatna korist Mercosura

Od 2010. godine, sticanje argentinskog državljanstva donijelo je još jednu značajnu korist.

Sporazum o prebivalištu Mercosura omogućava građanima devet južnoameričkih zemalja – Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Kolumbije, Ekvadora, Paragvaja, Perua i Urugvaja – da slobodno borave, rade i studiraju unutar tog područja.

Građani također mogu putovati unutar ovih zemalja bez pasoša ili vize, pod uslovom da imaju nacionalnu ličnu kartu.

„To je južnoamerička verzija evropskog sporazuma prema kojem građani jedne zemlje mogu živjeti ili raditi u bilo kojoj drugoj državi članici“, rekao je Major za Forbes.

Zlatna viza

“Šta je sa Trumpovom zlatnom vizom? Nestala je”, rekao je Katz, misleći na vizu nazvanu po američkom predsjedniku. U početku je uvedena s cijenom od 5 miliona dolara, prije nego što je cijena smanjena na milion dolara u septembru 2025. godine.

U februaru je glasnogovornik Bijele kuće izjavio za The Wall Street Journal da politika Trumpove administracije privlači “bezbroj ultrabogatih stranaca” koji “isplaćuju milion dolara za Zlatnu karticu kako bi se nastanili u Sjedinjenim Državama”.

Međutim, do aprila je odobrena samo jedna viza za Zlatnu karticu.

„Smanjenje cijene na milion dolara bilo je ogromno, ali program i dalje ne funkcioniše“, rekao je Katz za Forbes.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link originalnog članka)