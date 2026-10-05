U BiH će se graditi tvornica čokolade – investicija milion KM

U Novoj Gradišci u Bosni i Hercegovini gradit će se pogon za proizvodnju organske čokolade austrijske firme STYX Naturcosmetic. Austrijska investicija iznosi oko milion KM, a kako je pojasnio gradonačelnik Nove Gradiške Zoran Adžić, novi pogon će se naredne godine graditi u privrednoj zoni u Novoj Topoli. Prema dostupnim informacijama, plan investitora je da se u pogonu u Novoj Gradišci u početku proizvodi čokolada, sa lokalnim sastojcima, te da u prvoj fazi, tokom dvije godine zaposle najmanje deset radnika.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić kazao je kako je vlasnik austrijske kompanije, Wolfgang Styx, već pokrenuo inicijativu i osnovao kompaniju u bh. entitetu RS, s ciljem izgradnje proizvodnog pogona.

“Cilj je odabrati građevinsku kompaniju koja će izvoditi radove. Proizvodi ove kompanije su 100 posto organski i bazirani na prirodnim sastojcima. Stoga sam siguran da će i naši lokalni proizvođači moći uspješno sarađivati ​​sa ovom kompanijom. Očekujem da će ova kompanija već sljedeće godine početi s proizvodnjom u punom kapacitetu”, kazao je Klokić.

STYX već ima iskustvo u proizvodnji organske i premium čokolade u Austriji. Kompanija navodi da je proizvodnja čokolade započela eksperimentom kombinovanja visokokvalitetnog eteričnog ulja ruže sa gorkom čokoladom.

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Distributivni centar

“Od 2010. godine, Wolfgang Stix vodi tvornicu čokolade u Ober-Grafendorfu blizu St. Pöltena u Donjoj Austriji. Eksperimentiranje s regionalnim sirovinama dovelo je do Dirndl čokolade i čokoladnih pločica s marelicama. Danas je tvornica čokolade STYX poznata kao najmoderniji i ekološki održiv proizvodni pogon”, navodi austrijska kompanija na svojoj zvaničnoj stranici.

Inspiraciju crpe iz regionalnih specijaliteta.

“U našim čokoladama koriste se vrhnje, orašasti plodovi, mlijeko i maslac, a oplemenjuju se odabranim rakijama.Nadjevi sazrijevaju preko noći, a sljedeći dan dobivaju svoju ukusnu omotač od punomasnog mlijeka ili tamne čokolade.”

U Novoj Topoli bi u kasnijoj fazi austrijska firma trebala otvoriti distributivni centar za cijelu regiju.

Prema podacima Euromonitora za 2026. godinu tri najveća igrača u kategoriji čokoladnih konditorskih proizvoda u BiH su Mondelez, Ferrero i Kraš Trgovina, sa zajedničkim udjelom od oko 51%; Mondelez ima oko 19%, Ferrero 17%, a Kraš Trgovina 15%.

Domaća proizvodnja

Prema podacima Agencije za statistiku domaća industrija je 2024. godine proizvela 3,33 miliona kilograma čokoladnih namaza, od čega je prodato oko 3,25 miliona kilograma, vrijednosti oko 21,2 miliona KM.

Ovi podaci međutim, ne pokazuju ukupnu proizvodnju čokolade u BiH.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH), više je od 40 kompanija u konditorskoj industriji u BiH, te u ovaj broj ulaze keksi, kolači, pudinzi, vafli, sladoledni proizvodi…

BiH ima nekoliko prepoznatljivih brendova i manufaktura za proizvodnju čokolade. Mak Zara, koja je prva domaća manufaktura čokolade i pralina osnovana 2008. godine, specijalizovana je za ručno rađene praline, čokoladirano voće i čokoladne table,Vispak, AC Food, Voćar i Domestic, samo su neki od njih.