Ovo je 50 najutjecajnijih knjiga po izboru uspješnih ljudi

LIFESTYLE
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Forbes 5. okt 2026. 11:27
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Foto:Pixabay

5. okt 2026. 11:27

Zaista sjajna knjiga može vas odvesti negdje novo, natjerati vas da preispitate vlastitu perspektivu i ostati s vama dugo nakon što pročitate posljednju stranicu. Zato smo zamolili 50 današnjih vodećih kreativaca, osnivača kompanija i mislilaca da zavire u svoje lične biblioteke i podijele s nama onu nezaboravnu knjigu kojoj se stalno vraćaju i koja se iznova i iznova nalazi na vrhu njihove liste.

Odgovori su stizali sa svih strana, a rezultat je sveobuhvatna lista za čitanje. Od dirljivih memoara i romana do praktičnih poslovnih manifesta. I Meghan, vojvotkinja od Sussexa, i Joe Kudla, osnivač Vuorija, okreću se knjizi Ricka Rubina “The Creative Act” Ubiti pticu rugalicu” i “Lovac u žitu” – dok prvak New York Knicksa OG Anunoby i voditeljica emisije “Top Chef ” Kristen Kish pronalaze smisao u jednostavnim, ali mudrim riječima Ezopa i Dr. Seussa.

Svaki izbor je duboko ličan i inspiriše vizionare poput Spikea Leeja, Glorije Steinem i Marka Cubana da razmišljaju veće, smjelije i dalje od standardnih okvira – kako u poslu tako i u životu.

Nadamo se da ćete i vi pronaći inspiraciju.

Top 50

AutorKnjigaAutorKnjiga
Harper LeeUbiti pticu rugalicuStephen KingO pisanju
Stephen GreenblattSkretanjeRečeno Alexu HaleyjuAutobiografija Malcolma X
James R. Doty, dr. med.U čarobnu radnjuYann MartelPijev život
James ClearAtomske navikeRick RubinKreativni čin
Toni MorrisonNajplavije okoEzopEzopove basne
Don Miguel RuizČetiri sporazumaEd CatmullKreativnost, Inc.
Brené BrownČvrsto tloChip Heath i Dan HeathMoć trenutaka
Maja AngelouZnam zašto ptica u kavezu pjevaMel RobbinsTeorija “Pusti ih”
Ayn RandIzvorMatthew McConaugheyZeleno svjetlo
Louisa May AlcottMale ženeHarmonia RosalesHronike Orija
Barbara Buhler Lynes i Agapita Judy LopezGeorgia O'Keeffe i njene kućeRebeka SolnitTerenski vodič za izgubljene
Richard AvedonAvedon oglašavanjeChristian Holmstedt OlesenHans J. Wegner: Samo jedna dobra stolica
Lois P. Frankel, dr. sc.Fine djevojke ne zauzimaju kancelariju na ugluJ. D. SalingerLovac u žitu
Julia CameronUmjetnikov putDr. SeussMoji šareni dani
Liz MurrayPucanje noćiRyan HolidayPrepreka je put
Gregory David RobertsŠantaramMiranda JuliSve četiri
Matt HigginsSpali brodoveBrené BrownPrkoseći divljini
Alastair DuncanArt Deco kompletanReginald F. Lewis i Blair S. WalkerZašto bi se samo bijelci trebali zabavljati?
Lori GottliebMožda bi trebao/trebala razgovarati s nekimJ. Kenji López-AltLaboratorija za hranu
Michelle ObamaIzgledLeymah GboweeMoćne bile naše moći
Eli HarwoodOdgoj sigurno vezane djeceDanielle L. JensenSaga o seriji Nesuđeni
Elizabeth LesserOtvoreno slomljenoEliyahu M. GoldrattCilj
Danzy SennaTelevizija u bojiMeg JosephsonJesi li ljut/a na mene?
Sarah J. MaasStakleni prijestolDon NormanDizajn svakodnevnih stvari
Jamie Kern LimaVjerujte u toLaura Lynne JacksonZnakovi

Jennifer Ferrise, Kim Peiffer, Forbes

50 najuticajnijih knjiga prema mišljenju uspješnih ljudi

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