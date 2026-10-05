Ovo je 50 najutjecajnijih knjiga po izboru uspješnih ljudi
Zaista sjajna knjiga može vas odvesti negdje novo, natjerati vas da preispitate vlastitu perspektivu i ostati s vama dugo nakon što pročitate posljednju stranicu. Zato smo zamolili 50 današnjih vodećih kreativaca, osnivača kompanija i mislilaca da zavire u svoje lične biblioteke i podijele s nama onu nezaboravnu knjigu kojoj se stalno vraćaju i koja se iznova i iznova nalazi na vrhu njihove liste.
Odgovori su stizali sa svih strana, a rezultat je sveobuhvatna lista za čitanje. Od dirljivih memoara i romana do praktičnih poslovnih manifesta. I Meghan, vojvotkinja od Sussexa, i Joe Kudla, osnivač Vuorija, okreću se knjizi Ricka Rubina “The Creative Act” Ubiti pticu rugalicu” i “Lovac u žitu” – dok prvak New York Knicksa OG Anunoby i voditeljica emisije “Top Chef ” Kristen Kish pronalaze smisao u jednostavnim, ali mudrim riječima Ezopa i Dr. Seussa.
Svaki izbor je duboko ličan i inspiriše vizionare poput Spikea Leeja, Glorije Steinem i Marka Cubana da razmišljaju veće, smjelije i dalje od standardnih okvira – kako u poslu tako i u životu.
Nadamo se da ćete i vi pronaći inspiraciju.
Top 50
|Autor
|Knjiga
|Autor
|Knjiga
|Harper Lee
|Ubiti pticu rugalicu
|Stephen King
|O pisanju
|Stephen Greenblatt
|Skretanje
|Rečeno Alexu Haleyju
|Autobiografija Malcolma X
|James R. Doty, dr. med.
|U čarobnu radnju
|Yann Martel
|Pijev život
|James Clear
|Atomske navike
|Rick Rubin
|Kreativni čin
|Toni Morrison
|Najplavije oko
|Ezop
|Ezopove basne
|Don Miguel Ruiz
|Četiri sporazuma
|Ed Catmull
|Kreativnost, Inc.
|Brené Brown
|Čvrsto tlo
|Chip Heath i Dan Heath
|Moć trenutaka
|Maja Angelou
|Znam zašto ptica u kavezu pjeva
|Mel Robbins
|Teorija “Pusti ih”
|Ayn Rand
|Izvor
|Matthew McConaughey
|Zeleno svjetlo
|Louisa May Alcott
|Male žene
|Harmonia Rosales
|Hronike Orija
|Barbara Buhler Lynes i Agapita Judy Lopez
|Georgia O'Keeffe i njene kuće
|Rebeka Solnit
|Terenski vodič za izgubljene
|Richard Avedon
|Avedon oglašavanje
|Christian Holmstedt Olesen
|Hans J. Wegner: Samo jedna dobra stolica
|Lois P. Frankel, dr. sc.
|Fine djevojke ne zauzimaju kancelariju na uglu
|J. D. Salinger
|Lovac u žitu
|Julia Cameron
|Umjetnikov put
|Dr. Seuss
|Moji šareni dani
|Liz Murray
|Pucanje noći
|Ryan Holiday
|Prepreka je put
|Gregory David Roberts
|Šantaram
|Miranda Juli
|Sve četiri
|Matt Higgins
|Spali brodove
|Brené Brown
|Prkoseći divljini
|Alastair Duncan
|Art Deco kompletan
|Reginald F. Lewis i Blair S. Walker
|Zašto bi se samo bijelci trebali zabavljati?
|Lori Gottlieb
|Možda bi trebao/trebala razgovarati s nekim
|J. Kenji López-Alt
|Laboratorija za hranu
|Michelle Obama
|Izgled
|Leymah Gbowee
|Moćne bile naše moći
|Eli Harwood
|Odgoj sigurno vezane djece
|Danielle L. Jensen
|Saga o seriji Nesuđeni
|Elizabeth Lesser
|Otvoreno slomljeno
|Eliyahu M. Goldratt
|Cilj
|Danzy Senna
|Televizija u boji
|Meg Josephson
|Jesi li ljut/a na mene?
|Sarah J. Maas
|Stakleni prijestol
|Don Norman
|Dizajn svakodnevnih stvari
|Jamie Kern Lima
|Vjerujte u to
|Laura Lynne Jackson
|Znakovi
Jennifer Ferrise, Kim Peiffer, Forbes
50 najuticajnijih knjiga prema mišljenju uspješnih ljudi