Ovo je 50 najutjecajnijih knjiga po izboru uspješnih ljudi

Zaista sjajna knjiga može vas odvesti negdje novo, natjerati vas da preispitate vlastitu perspektivu i ostati s vama dugo nakon što pročitate posljednju stranicu. Zato smo zamolili 50 današnjih vodećih kreativaca, osnivača kompanija i mislilaca da zavire u svoje lične biblioteke i podijele s nama onu nezaboravnu knjigu kojoj se stalno vraćaju i koja se iznova i iznova nalazi na vrhu njihove liste.

Odgovori su stizali sa svih strana, a rezultat je sveobuhvatna lista za čitanje. Od dirljivih memoara i romana do praktičnih poslovnih manifesta. I Meghan, vojvotkinja od Sussexa, i Joe Kudla, osnivač Vuorija, okreću se knjizi Ricka Rubina “The Creative Act” Ubiti pticu rugalicu” i “Lovac u žitu” – dok prvak New York Knicksa OG Anunoby i voditeljica emisije “Top Chef ” Kristen Kish pronalaze smisao u jednostavnim, ali mudrim riječima Ezopa i Dr. Seussa.

Svaki izbor je duboko ličan i inspiriše vizionare poput Spikea Leeja, Glorije Steinem i Marka Cubana da razmišljaju veće, smjelije i dalje od standardnih okvira – kako u poslu tako i u životu.

Nadamo se da ćete i vi pronaći inspiraciju.

Top 50

Autor Knjiga Autor Knjiga Harper Lee Ubiti pticu rugalicu Stephen King O pisanju Stephen Greenblatt Skretanje Rečeno Alexu Haleyju Autobiografija Malcolma X James R. Doty, dr. med. U čarobnu radnju Yann Martel Pijev život James Clear Atomske navike Rick Rubin Kreativni čin Toni Morrison Najplavije oko Ezop Ezopove basne Don Miguel Ruiz Četiri sporazuma Ed Catmull Kreativnost, Inc. Brené Brown Čvrsto tlo Chip Heath i Dan Heath Moć trenutaka Maja Angelou Znam zašto ptica u kavezu pjeva Mel Robbins Teorija “Pusti ih” Ayn Rand Izvor Matthew McConaughey Zeleno svjetlo Louisa May Alcott Male žene Harmonia Rosales Hronike Orija Barbara Buhler Lynes i Agapita Judy Lopez Georgia O'Keeffe i njene kuće Rebeka Solnit Terenski vodič za izgubljene Richard Avedon Avedon oglašavanje Christian Holmstedt Olesen Hans J. Wegner: Samo jedna dobra stolica Lois P. Frankel, dr. sc. Fine djevojke ne zauzimaju kancelariju na uglu J. D. Salinger Lovac u žitu Julia Cameron Umjetnikov put Dr. Seuss Moji šareni dani Liz Murray Pucanje noći Ryan Holiday Prepreka je put Gregory David Roberts Šantaram Miranda Juli Sve četiri Matt Higgins Spali brodove Brené Brown Prkoseći divljini Alastair Duncan Art Deco kompletan Reginald F. Lewis i Blair S. Walker Zašto bi se samo bijelci trebali zabavljati? Lori Gottlieb Možda bi trebao/trebala razgovarati s nekim J. Kenji López-Alt Laboratorija za hranu Michelle Obama Izgled Leymah Gbowee Moćne bile naše moći Eli Harwood Odgoj sigurno vezane djece Danielle L. Jensen Saga o seriji Nesuđeni Elizabeth Lesser Otvoreno slomljeno Eliyahu M. Goldratt Cilj Danzy Senna Televizija u boji Meg Josephson Jesi li ljut/a na mene? Sarah J. Maas Stakleni prijestol Don Norman Dizajn svakodnevnih stvari Jamie Kern Lima Vjerujte u to Laura Lynne Jackson Znakovi

Jennifer Ferrise, Kim Peiffer, Forbes

50 najuticajnijih knjiga prema mišljenju uspješnih ljudi