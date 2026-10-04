Vespa je zaštitila svoj oblik kao žig poslije 80 godina

Piaggio je nedavno saopštio da je Kancelarija Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO) odobrila trodimenzionalni žig koji štiti oblik Vespe Primavera.

Registracija je odobrena 22. jula, odnosi se i na vozila sa dva točka i na umanjene modele, a uslijedila je nakon sličnih registracija dobijenih u Italiji u februaru 2024., i Ujedinjenom Kraljevstvu u novembru 2025. godine. Piaggio je u saopštenju naveo da je EUIPO prepoznao „distinktivni karakter koji je oblik modela Vespa Primavera stekao upotrebom“.

Možete li da zaštitite izgled kao žig?

EUIPO priznaje ono što naziva „žigom oblika“, koji može da obuhvati trodimenzionalni oblik proizvoda ili njegov izgled. Agencija ga definiše kao žig koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika koji može da se odnosi na „posude, ambalažu, sam proizvod ili njegov izgled“.

U slučaju Vespe, EUIPO je zaključio da je oblik modela Primavera stekao distinktivni karakter kroz upotrebu. Prema saopštenju kompanije Piaggio, EUIPO je naveo da je Vespa „skuter koji je na tržištu od 1946. godine i čija se reputacija, prepoznatljivost i način na koji je javnost doživljava prostiru daleko izvan granica Evropske unije“.

Žig ne štiti svaki aspekt skutera

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Ovaj žig ne znači da niko drugi ne smije da napravi skuter na koji se ulazi bez prebacivanja noge preko sjedišta i koji ima zaobljenu karoseriju. U ovom slučaju stvar je mnogo konkretnija. Kompanija je ubijedila evropske organe nadležne za žigove da potrošači mogu da prepoznaju Vespu čak i prije nego što vide riječ „Vespa“.

Zapravo, jedan od najvećih trijumfa dizajna jeste kada drugi počnu da vas oponašaju, a to nije ograničeno samo na vozila. Muzički trend postane popularan i odjednom desetak bendova zvuči zapanjujuće slično. Kafa sa određenim ukusom postane fenomen, a zatim svaki konkurent napravi sopstvenu verziju.

I proizvođači automobila to rade

I proizvođači automobila rade isto, pozajmljujući proporcije, maske hladnjaka, svjetlosne elemente i druge vizuelne karakteristike. Ali, ostaju dovoljno udaljeni od originala da mogu da tvrde da su napravili nešto svoje.

Kada se, naprimjer, moderni Chrysler 300 pojavio za modelsku 2005. godinu, njegova upečatljiva maska hladnjaka, visoka linija boka i stav koji je odavao utisak skupog automobila izazvali su poređenja sa vozilima koja su koštala nekoliko puta više. Časopis Car and Driver kasnije je originalni 300 opisao kao automobil sa „drskim stilom Bentleya za male pare“.

A ja? Šetao sam Ubudom na Baliju 1993. godine, podigao pogled i ugledao poznati logo jednog mjesta koje se zvalo „Dunkin’ Donats“.

Josh Max, saradnik Forbesa

Vespa Trademarks Its Shape-After 80 Years