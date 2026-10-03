Energoinvest i BH Gas postigli sporazum sa mađarskim FGSZ-om: Obaveze od 23 miliona KM bit će izmirene u naredne tri godine

Energoinvest i BH Gas potpisali su Sporazum sa mađarskim operaterom plinovodnog sistema FGSZ o izmirenju obaveza u naredne tri godine. Ovime je kako su naveli iz Energoinvesta, otklonjen neposredni rizik koji je mogao ozbiljno ugroziti likvidnost i kontinuitet poslovanja ove kompanije.

Državni revizori su, navodi se u saopćenju, analizirajući finansijsko stanje Energoinvesta i rizike kojima je kompanija bila izložena, izrazili sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovati u vremenski neograničenom periodu.

Dogovorena dinamika

Nakon potvrđivanja međunarodne arbitražne odluke, obaveza Energoinvesta i BH Gasa prema FGSZ-u od približno 23 miliona KM dospjela je na izvršenje, uz rok do 2. oktobra 2026. godine. Jednokratno izvršenje predstavljalo bi ozbiljnu prijetnju likvidnosti i kontinuitetu poslovanja kompanije.

S FGSZ-om je dogovorena dinamika izmirenja obaveza tokom tri godine, uz otpis više od 1,2 miliona KM kamata. Prva uplata već je realizirana, dok su naredne predviđene tokom 2027. i 2028. godine.

Zaštita kontinuiteta poslovanja

„Ovo nije bilo samo pitanje izmirenja jedne finansijske obaveze. Radilo se o zaštiti kontinuiteta Energoinvesta. Rizik na koji su državni revizori upozoravali godinama došao je na naplatu i morali smo pronaći rješenje koje neće ugroziti kompaniju. Sporazumom smo taj neposredni rizik otklonili, zaštitili likvidnost i stvorili prostor da Energoinvest nastavi normalno poslovati i razvijati nove poslove“, pojašnjava direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić i dodaje: „Naša obaveza je da probleme koje smo zatekli rješavamo, a ne da ih ostavljamo narednim upravama. Istovremeno mi gradimo novi Energoinvest, kompaniju koja osvaja nove poslove, vraća se na međunarodna tržišta i stvara novu vrijednost. Ovaj sporazum nam omogućava upravo to.”