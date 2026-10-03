Messi kupio španskog drugoligaša

Lionel Messi završio je kupovinu španskog drugoligaša CD Eldense, a posao još čeka regulatorno odobrenje, saopštio je klub u četvrtak.

Messi (39) je tako ove godine postao većinski vlasnik drugog kluba u Španiji, nakon što je u aprilu kupio UE Cornella, prenosi Reuters.

Nekadašnji napadač Argentine i Barcelone, koji trenutno igra za Inter Miami, prošlog mjeseca je postigao dogovor o kupovini svih akcija Eldensea koje je držala kolumbijska investiciona grupa, dotadašnji većinski vlasnik.

„Klub Deportivo Eldense zvanično objavljuje da je Leo Messi preuzeo klub, čime počinje novo i uzbudljivo poglavlje u historiji kluba dugoj više od stotinu godina“, navodi se na sajtu Eldensea, koji je osnovan 1921. godine.

U Eldenseu se nadaju da će im promjena vlasništva dati podsticaj, pošto se klub trenutno nalazi na 19. mjestu Segunde sa četiri poraza u sedam utakmica i bori se za opstanak.