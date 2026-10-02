Ženska Mentorska Mreža završila šesto izdanje: 100 žena kroz pet mjeseci povezivalo se, učilo i razvijalo

Šesto izdanje Ženske Mentorske Mreže (ŽMM) zvanično je završeno, čime je još jedna generacija žena dobila priliku za individualno mentorstvo, razmjenu iskustava i povezivanje sa poslovnom zajednicom.

Tokom petomjesečnog programa, 50 mentorica i 50 mentorina iz različitih sektora i industrija radilo je na svojim profesionalnim ciljevima, razvoju kompetencija i razmjeni znanja. Program je i ove godine okupio iskusne liderice i stručnjakinje koje su svoje vrijeme, znanje i iskustvo stavile na raspolaganje ženama koje grade svoje karijere i preuzimaju nove profesionalne uloge.

Program je uključivao individualne mentorske susrete, edukacije, networking aktivnosti i sadržaje usmjerene na razvoj profesionalnih i liderskih kompetencija. Poseban fokus bio je na praktičnoj primjeni znanja i radu na ciljevima koje su mentorine definisale na početku programa.

Profesionalni razvoj

Ženska Mentorska Mreža nastala je iz potrebe da se ženama u Bosni i Hercegovini pruži kvalitetna i dugoročna podrška u profesionalnom razvoju, ali i da se istovremeno gradi snažnija zajednica žena iz različitih sektora i generacija. Partnerstvo privatnog sektora i međunarodnih organizacija od početka je važan dio razvoja programa. Addiko Bank d.d. Sarajevo i Deloitte BiH, kao poslodavci koji aktivno promoviraju jednake prilike i razvoj žena u menadžmentu, kroz ovaj projekat nastoje podijeliti svoja iskustva i dobre prakse te proširiti pozitivan uticaj na zajednicu stvaranjem novih prilika za umrežavanje, učenje i profesionalni razvoj žena.

Osnivačice programa, Sanela Pašić i Sabina Softić, istakle su da ih posebno raduje činjenica da Ženska Mentorska Mreža iz godine u godinu raste, okupljajući sve veći broj žena spremnih da kroz mentorstvo, razmjenu znanja i međusobnu podršku zajedno grade svoj lični i profesionalni razvoj.

„Šesto izdanje Ženske Mentorske Mreže još jednom je pokazalo koliko su mentorstvo, međusobna podrška i razmjena iskustava važni za profesionalni razvoj žena. Posebno me raduje činjenica da iz generacije u generaciju gradimo zajednicu u kojoj se stvaraju nova partnerstva, razvijaju liderske vještine i otvaraju nove prilike. Zahvaljujući mentoricama, mentorinama i partnerima programa, nastavljamo jačati mrežu žena koje svojim znanjem, iskustvom i uspjesima pozitivno utiču na poslovnu zajednicu i društvo u cjelini”, Sabina Softić, odgovorna partnerica i direktorica Deloitte BiH.

Sabina Softić, Renaud Meyer, Sanela Pašić, Foto: Ženska Mentorska Mreža

Sanela Pašić, članica Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo i Profesorica na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, kaže kako najveća vrijednost Ženske Mentorske Mreže nije samo u znanju i iskustvima koja se razmjenjuju tokom programa, već u odnosima povjerenja, podrške i saradnje koji nastavljaju da rastu i nakon formalnog završetka svake sezone.

“Ponosna sam na zajednicu žena koju smo zajedno izgradile i na inspirativne priče, nove prilike i pozitivne promjene koje svaka generacija mentorica i mentorina donosi svojim organizacijama i društvu u cjelini“, kaže Pašić.

Liderski potencijali

Tokom pet mjeseci učesnice šeste generacije imale su priliku raditi na konkretnim profesionalnim ciljevima kroz individualni mentorski odnos, ali i kroz edukativne i networking aktivnosti. Istovremeno, mentorice su svojim iskustvom i perspektivama doprinijele razvoju nove generacije žena u poslovnoj zajednici.

Govoreći o značaju mentorstva za profesionalni razvoj žena, Jasmin Spahić, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo, naglasio je:

„Ženska Mentorska Mreža pokazuje koliko su mentorstvo, podrška i razmjena iskustava važni za profesionalni razvoj žena. Od osnivanja do danas, Mreža je okupila stotine žena u ulozi mentorica i mentorina. Ponosni smo što je Addiko Bank d.d. Sarajevo dio ove uspješne priče koja već godinama povezuje, osnažuje i inspiriše žene širom Bosne i Hercegovine.“

Ženska Mentorska Mreža pokrenuta je na inicijativu Deloitte-a i Addiko Bank d.d. Sarajevo s ciljem pružanja podrške ženama u profesionalnom razvoju, osnaživanja njihovih liderskih potencijala te kreiranja prostora za učenje, umrežavanje i međusobnu podršku. Partner programa od samog onivanja je UNDP.