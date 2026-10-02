Ovo je deset najzaduženijih evropskih kompanija: Od Madame Tussauds do omiljenog engleskog čaja

Rast kamata sve snažnije pritišće kompanije koje su se godinama oslanjale na jeftino zaduživanje, a sada ih čekaju skupo refinanciranje i milijarde eura dugova koji uskoro dospijevaju.

Posuđivanje novca ponovno postaje skuplje. Za većinu evropskih kompanija to je neugodno, ali podnošljivo. Za kompanije koje su već snažno zadužene, međutim, rast troškova finansiranja može postati mnogo ozbiljniji problem.

Među kompanijama koje osjećaju pritisak nalaze se i neka vrlo poznata imena: vlasnik Legolanda i muzeja Madame Tussauds, vlasnik čaja Lipton, jedan od najvećih evropskih upravitelja stambenih nekretnina te telekomunikacijsko carstvo milijardera Patricka Drahija. Tu je i Aston Martin, britanski proizvođač automobila poznatih iz filmova o Jamesu Bondu.

Sve te kompanije nalaze se u kategoriji CCC ili blizu nje, među najnižim nivoima kreditnog rejtinga prije neispunjavanja obaveza. Problem je što im dio duga uskoro dospijeva, upravo kada novo zaduživanje ponovo postaje skuplje.

S&P Global Ratings izdvojio je deset najvećih dužnika s rejtingom CCC čije kredite drže evropski CLO fondovi. Krajem juna ti su fondovi imali 5,3 milijarde eura kredita CCC kompanijama koji dospijevaju 2028., u odnosu na 3,5 milijardi krajem 2025.

Šest od deset najvećih dužnika suočit će se s dospijećima već 2027. ili 2028, piše Euronews.

10. Colisée

Francuski Colisée, koji upravlja domovima za starije osobe širom Evrope, već je prošao restrukturiranje.

Pariški sud u aprilu je odobrio plan prema kojem su kreditori dio svojih potraživanja zamijenili za vlasničke udjele, dok je dospijeće većine preostalog duga pomaknuto na 2031.

S&P je transakciju tretirao kao neispunjavanje obveza, a potom kompaniji dodijelio rejting CCC+. Prinos na njen prioritetni dug u julu iznosio je tek oko pet posto jer je najveći dio finansijskog udara već prošla.

9. Stow Group

Belgijski Stow Group proizvodi skladišne sisteme i opremu za automatiziranu logistiku, a većinski vlasnik mu je Blackstone.

Kompanija ima rejting CCC+, dok su evropski CLO-ovi držali 364 miliona eura njenih kredita. Sljedeće dospijeće stiže u septembru 2028., a prinos na prioritetni dug iznosio je oko devet posto.

8. Merlin Entertainments

Iza Merlin Entertainmenta stoje neka od najpoznatijih turističkih imena – Legoland, Madame Tussauds, Sea Life i London Eye.

Kompaniju kontroliraju investicijska kompanija Lego obitelji KIRKBI, Blackstone i kanadski CPP Investments. Evropski CLO-ovi držali su 583 miliona eura njenih kredita, dok je prinos na prioritetni dug u julu dosezao 12 do 13 posto.

Situacija se otad poboljšala. Merlin je početkom septembra osigurao novo finansiranje za obaveze koje dospijevaju 2027., čime je smanjio neposredni rizik refinansiranja.

7. Solera

Američka Solera razvija softver koji osiguravatelji, servisi i druge kompanije koriste u automobilskoj industriji.

U vlasništvu je Vista Equity Partnersa i ima rejting CCC+. Evropski CLO-ovi držali su oko 515 miliona eura njenog duga, a sljedeće veliko dospijeće stiže u martu 2028. Prinos na prioritetni dug kretao se između 11 i 14 posto.

6. AD Education

Francuski AD Education upravlja privatnim fakultetima i specijaliziranim školama, posebno u području dizajna, komunikacija i digitalnih vještina.

Kompanija u većinskom vlasništvu Ardiana u maju je spuštena na rejting CCC+ zbog pritiska na profitabilnost. Iako njen dug dospijeva tek 2031., prinos je u julu dosezao oko 15 posto.

5. Pharmanovia

Britanska Pharmanovia, koja prodaje etablirane i specijalizirane lijekove, u većinskom je vlasništvu Triton Partnersa.

S&P joj je snizio rejting na CCC+ i njenu strukturu kapitala opisao kao neodrživu. Evropski CLO-ovi držali su 485 miliona eura njenih kredita, dok je prinos na prioritetni dug iznosio oko 17 posto.

4. Lipton Teas and Infusions

Lipton Teas and Infusions vlasnik je brendova Lipton, PG Tips, Pukka, T2 i Tazo. CVC Capital Partners kupio je poslovanje od Unilevera u transakciji vrijednoj 4,5 milijardi eura.

Problem nije prodaja čaja, nego način na koji je kompanija finansirana.

S&P matičnoj kompaniji Cuppa Bidco dodjeljuje rejting CCC+ s negativnim izgledima. U julu je prinos na prioritetni dug premašivao 20 posto, što pokazuje koliko visoku premiju investitori traže za preuzimanje rizika.

3. Emeria

Pariska Emeria, bivši Foncia Groupe, jedan je od najvećih upravitelja stambenih nekretnina u Evropi.

S&P joj je u junu snizio rejting na CCC+ zbog visoke zaduženosti i rizika refinansiranja. Evropski CLO-ovi držali su oko 1,1 milijardu eura njenih kredita, najviše među kompanijama na popisu.

Još dramatičniju sliku daje tržište obveznica. Jedna Emerijina obveznica krajem septembra trgovala se za oko 71 cent za euro nominalne vrijednosti, što implicira prinos od približno 29 posto.

2. Arxada

Švicarska Arxada proizvodi specijalizirane hemikalije, a u vlasništvu je Bain Capitala i Cinvena.

S&P joj je u junu snizio rejting na CCC s negativnim izgledima. Kompanija je već morala pregovarati s kreditorima: vlasnici su pristali uložiti 200 miliona švicarskih franaka, dok je dospijeće većine duga produženo za oko tri godine, do 2031. i 2032.

Time je Arxada dobila dodatno vrijeme, ali njen dug nije smanjen.

1. Altice International

Najveći pritisak osjeća Altice International, dio snažno zaduženog telekomunikacijskog carstva milijardera Patricka Drahija, koji kontrolira portugalski MEO i izraelski HOT.

S&P mu dodjeljuje rejting CCC s negativnim izgledima, a sljedeće dospijeće stiže već u februaru 2027.

Procjenjuje se da bi prioritetni kreditori u slučaju neispunjavanja obaveza mogli vratiti samo oko 35 posto svojih potraživanja.

Situacija na tržištu još je dramatičnija. Alticeova obveznica s dospijećem 2028., krajem septembra trgovala se za oko 56 centi za euro nominalne vrijednosti, što implicira prinos veći od 60 posto.

Na takvim nivoima investitori se više ne pitaju samo koliko će kompanija platiti kamata, nego i koliko bi novca mogli vratiti ako dođe do restrukturiranja.

A tu je i Aston Martin

Među kompanijama čijim se dionicama javno trguje posebno se izdvaja Aston Martin.

Britanski proizvođač luksuznih automobila koji stoji iza modela DB12, Vanquish i Vantage povećao je prihode u prvoj polovici 2026. za 38 posto, na 629 miliona funti.

No kompanija je istovremeno zabilježila 154,2 miliona funti gubitka prije oporezivanja, dok joj je neto dug dosegnuo oko 1,54 milijarde funti.

Aston Martin u julu je prikupio još 550 miliona funti novog duga. Upravo cijena takvog finansiranja pokazuje koliko su se uslovi promijenili za kompanije koje su se godinama oslanjale na jeftin novac.