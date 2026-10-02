„Horizonti kapitala“: Nova ekonomska realnost zahtijeva snažnije tržište kapitala

Treće izdanje konferencije „Horizonti kapitala“, u organizaciji ASA Banke, okupilo je u Sarajevu vodeće predstavnike bankarskog i finansijskog sektora, investitore, regulatore, osiguravatelje, fondove i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije.

Pod temom „Nova ekonomska realnost“, konferencija je otvorila ključna pitanja budućnosti tržišta kapitala, od novih izvora finansiranja i M&A transakcija do aktivnijeg investiranja i snažnije uloge institucionalnih investitora.

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke, Foto: Horizonti kapitala

Međunarodna konkurentnost

„Gledajući Adrija regiju i nivo razvoja država u okruženju, vidimo jasnu potrebu da se privredni subjekti ujedinjuju, da se kapital spaja i da stvaramo veće kompanije koje mogu biti međunarodno konkurentne. Naša ekonomija je mala i otvorena, zbog čega moramo biti agilni i brzi. Pored vanjskotrgovinske razmjene s Evropskom unijom, u Bosni i Hercegovini postoji ogromna potreba za velikim infrastrukturnim projektima, od cestovne i energetske infrastrukture do komunalnog upravljanja, gdje imamo posla za naredne decenije. Od prve konferencije do danas pokrenuli smo proces emisije korporativnih obveznica i razvili to tržište“, izjavio je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

Foto: Horizonti kapitala

Ključnu ulogu u aktivnostima usmjerenim na daljnji razvoj tržišta kapitala imat će ASA Finance d.d. Sarajevo, kroz zajedničko djelovanje ASA Banke, ASA Central Osiguranja i ASA Asset Managementa, s fokusom na razvoj investicijskih proizvoda, regionalno povezivanje tržišta te veću zastupljenost korporativnih obveznica, fondova i drugih finansijskih instrumenata.

Jürgen Fitschen, bivši predsjednik Uprave Deutsche Banka, Foto: Horizonti kapitala

Međunarodnu perspektivu konferenciji dao je Jürgen Fitschen, bivši predsjednik Uprave Deutsche Banka, govoreći o promjenama na globalnom finansijskom tržištu i prilikama koje nova ekonomska realnost otvara manjim tržištima.

„Ponovnim dolaskom svesrdno podržavam napore ASA Finance na uvođenju elemenata tržišta kapitala. U globalno konkurentnom svijetu, finansiranje infrastrukture ima veoma važnu ulogu u očuvanju konkurentnosti. Najosnovniji element koji spaja investitore i zajmoprimce jeste povjerenje, a povjerenje se gradi na otvorenosti i transparentnosti. Trebamo početi polako, ali stabilno, te stvoriti svijest o tome šta je dobro za korporacije i lokalne investitore, koristeći to kao osnovu za proširenje pristupa međunarodnom kapitalu na veoma disciplinovan način.“

Foto: Horizonti kapitala

Resursi za inovacije

O liderstvu, investicijama, tehnologiji i stvaranju vrijednosti u vremenu ubrzanih promjena govorio je Boris Nemšić, međunarodni poslovni lider s dugogodišnjim iskustvom upravljanja velikim kompanijama.

„Tržište kapitala je osjetljivo tržište i stalno se mijenja. Da bismo ga unaprijedili, moramo izgraditi pravni sistem i osigurati vladavinu prava. Mi sigurno imamo resurse za inovacije. Od globalnih trendova se ne možemo izmaknuti, ali smo na neki način na mirnijem dijelu svijeta koji ima svoje prednosti. Konkretno, Bosna i Hercegovina ima vrlo povoljan porezni sistem koji investitori jako cijene. Vjerujem da kapital, a prije svega venture fondovi, trebaju i doći će u Bosnu i Hercegovinu, a mi samo moramo raditi više na promociji.“

Foto: Horizonti kapitala

U okviru konferencije održane su i dvije panel-diskusije. O ulozi M&A transakcija u razvoju ekonomije i tržišta kapitala razgovarali su Aleksandar Dragićević, Darijo Krešić i Chris Yamamoto, dok su Feđa Morankić, Ivan Luburić, Marko Ivanović i Nikola Rodić govorili o ulozi osiguravajućih društava i fondova u razvoju tržišta kapitala i novih investicijskih mogućnosti.

Jedna od ključnih poruka treće konferencije „Horizonti kapitala“ jeste da daljnji razvoj zahtijeva efikasnije povezivanje raspoloživog kapitala s kvalitetnim investicijskim prilikama, nove finansijske instrumente i snažniju regionalnu saradnju.

Organizacijom konferencije, ASA Banka, zajedno s medijskim partnerom Forbes Adria, nastavlja razvijati „Horizonte kapitala“ kao platformu posvećenu tržištu kapitala i investicijskim prilikama, koja će naredne godine, pod pokroviteljstvom ASA Finance, dodatno proširiti svoj fokus i otvoriti prostor za razgovor o investicijskoj dinamici u Bosni i Hercegovini i regiji.