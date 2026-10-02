Mercator uvodi novu funkciju koju mnogi drugi trgovci već imaju – jeste li uopće primijetili promjenu u trgovinama?

Uvođenjem digitalnih cijena, Mercator će značajno uštedjeti na materijalima i vremenu zaposlenika, objašnjava trgovac. Šta kupci misle o ovome?

Mercator postepeno uvodi digitalne etikete s cijenama u svojim trgovinama širom Slovenije, zamjenjujući klasične papirne etikete s cijenama, objavio je trgovac ranije ove sedmice.

Promjena nije previše primjetna. Riječ je o malim ekranima postavljenim na policama trgovina koji digitalno prikazuju cijene pojedinačnih proizvoda. Digitalne cjenovnike bežično su povezane s centralnim sistemom, što omogućava automatsko ažuriranje cijena i ostalih informacija na ovim ekranima i stalnu sinhronizaciju s podacima u sistemu kase. Većina funkcionira na bazi tehnologije elektronskog papira (E-ink), koju koriste i e-čitači.

Digitalne etikete s cijenama do sada su postavljene u 50 Mercatorovih trgovina. Planiraju da do kraja godine njima opreme još 14 trgovina, a sve trgovine u Mercatorovoj maloprodajnoj mreži u Sloveniji imat će ih do kraja 2027. godine. Ukupno ima 392 trgovine, kojima će biti potrebno više od tri miliona digitalnih etiketa s cijenama, saopštio je trgovac.

Ova tehnologija nije nova za trgovce prehrambenim proizvodima u Sloveniji. Lidl i Hofer bili su prvi diskontni trgovci koji su je uveli 2023. godine. Spar je također počeo s uvođenjem prije dvije godine, postavši prvi na slovenskom tržištu koji je ponudio digitalne cjenovne etikete u četiri različite boje. Prema riječima trgovca, one omogućavaju brže i lakše prepoznavanje promotivnih proizvoda i bolju transparentnost ponude na policama.

Šta kupci misle o promjeni?

U najvećoj Mercatorovoj prodavnici, Hipermarket Šiška u Ljubljani, već je postavljeno oko 35.000 digitalnih etiketa s cijenama. Pitali smo prolaznike šta misle o ovoj promjeni.

Budući da postoji i zabrinutost da bi novi sistem omogućio trgovcima da još brže mijenjaju cijene, pitali smo ih i o tome. Kupci s kojima smo razgovarali nisu pretjerano zabrinuti zbog ovoga.

Mercator: Svakodnevno štedimo 13 sati rada zaposlenika

Iz Mercatora kažu da je ovo važan korak u optimizaciji poslovanja i modernizaciji trgovina. Uvođenje digitalnih cjenovnih etiketa rasterećuje zaposlene, smanjuje troškove papira i štampanja, te mogućnost grešaka u određivanju cijena, dok kupci uvijek imaju ažurne informacije o cijenama na policama, navode.

U julu i augustu ove godine, cijena 2.782 proizvoda se mijenjala u prosjeku sedmično. Zaposleni u Mercator prodavnicama ručno mijenjaju približno 1,44 miliona papirnih etiketa s cijenama svakog mjeseca.

Digitalnim ažuriranjem cijena, trgovac na malo štedi otprilike 13 sati rada zaposlenika dnevno, koji bi inače bili utrošeni na ručno mijenjanje papirnih etiketa. Procjenjuju da će se investicija isplatiti za otprilike dvije i po godine, iako vrijednost investicije nije objavljena.

Mercator uglavnom prilagođava cijene u okviru sedmičnih promocija, koje se ažuriraju svakog četvrtka kada se objavi katalog, a odluke o promotivnim ponudama zasnivaju se prvenstveno na marketinškim aktivnostima i dogovorima s dobavljačima, objasnio je trgovac za Forbes Slovenia. Odbacuju zabrinutost zbog mogućih bržih promjena cijena.

Hrvatska grupa Fortenova, vlasnik Mercatora, sklopila je partnerstvo s kineskom kompanijom Hansow, pružateljem rješenja za digitalizaciju trgovina, radi realizacije projekta. U projektu učestvuju kompanije Mercator, Konzum, mStart i Kenty Adria, koja je ujedno i nosilac ugovora s Hanshowom. Konzum također već uvodi digitalne cjenovnike u Hrvatskoj, objasnili su iz Mercatora.

Kako tehnologija funkcionira kod drugih trgovaca

Drugi trgovci hranom također navode olakšanje za zaposlenike, uštede u troškovima i materijalima, veću tačnost, brzinu i transparentnost cijena, održivije poslovanje i veće zadovoljstvo kupaca kao ključne prednosti uvođenja digitalnih cjenovnih etiketa.

U Lidlu, gdje su sve slovenačke poslovnice već skoro tri godine opremljene digitalnim cjenovnicima, kažu da je ova tehnologija izuzetno dobro prihvaćena, kako među kupcima, tako i među zaposlenima. U vezi sa zabrinutostima zbog mogućih bržih promjena cijena, naglašavaju da uvođenje digitalnih cjenovnika ne utiče na dinamiku određivanja cijena.

Slično tome, Hofer, koji je također dobio digitalne cjenovnike 2023. godine, odbacuje ove zabrinutosti. “Redovno i kontinuirano prilagođavamo cijene na digitalnim cjenovnicima u svih 93 Hofer prodavnice. Međutim, nepotrebno je da kupci brinu o njihovom stalnom mijenjanju, jer postavljanje cijena proizvoda u Hoferu nije automatizirani proces”, uvjeravali su nas.

Spar, koji je krajem prošle godine imao 113 prodavnica i 48 Spar partnerskih franšiznih prodavnica, što je otprilike trećina broja koliko i Mercator, do sada je instalirao više od dva miliona digitalnih cjenovnih oznaka. Kako su rekli za Forbes Slovenia, uveli su digitalne cjenovne oznake “isključivo kako bi rasteretili zaposlenike u prodavnicama i povećali tačnost i brzinu objavljivanja cijena”. One zaposlenima štede više od 50 sati rada sedmično.

Uskoro i u Tuš i dm drogerijama?

Kontaktirali smo i trgovce Tuš i dm Slovenija, koji trenutno još uvijek imaju papirne etikete s cijenama. Tuš također vidi spomenute prednosti digitalizacije i navodi da prate razvoj rješenja za digitalno označavanje i proučavaju mogućnosti za njihovo uvođenje. Uvjeravaju da sam način označavanja cijena ne znači promjenu cjenovne politike i da njihov motiv za eventualno uvođenje digitalnih etiketa nije mogućnost češće promjene cijena.

Iz DM drogerija odgovaraju da je uvođenje digitalnih markera cijena u fazi razvoja. Također su naglasili da tehnološka ažuriranja neće ni na koji način utjecati na dinamiku njihovih cijena, jer u skladu sa svojom strategijom ne provode dinamičko određivanje cijena niti kratkoročne promocije. “Svaki eventualni strah kupaca od bržih fluktuacija cijena s digitalnim markerima stoga je potpuno nepotreban, jer naša posvećenost dugoročnim povoljnim i stabilnim cijenama ostaje nepromijenjena”, uvjeravali su također u DM Slovenija.

Kaja Stepančič, Forbes Slovenija (link originalnog članka)