Večera sa Trumpom i zlatni satovi: Evo šta čeka najveće vlasnike njegovog meme coina

Kompanija koja stoji iza tokena $TRUMP pozvat će 185 najvećih vlasnika na gala večeru s američkim predsjednikom, dok najbolje rangirane čekaju VIP prijem i 18-karatni zlatni satovi.

Kompanija koja stoji iza meme coina $TRUMP američkog predsjednika Donalda Trumpa nagradit će 185 najvećih vlasnika tokena svečanom večerom s predsjednikom i tri zasad neimenovane “legende”. Time ulagači dobivaju još jednu priliku za nadmetanje u sklopu promotivne kampanje koja je i ranije izazivala kritike.

Večera će se održati 22. novembra u Trump National Golf Clubu u blizini Washingtona, a Trump će biti glavni govornik, navodi se na novoj stranici internetske stranice GetTrumpMemes.com.

Bodovanje i rangiranje

Iako će na svečanu večeru biti pozvano 185 najvećih vlasnika $TRUMP-a, samo će 29 najboljih dobiti pristup VIP prijemu s Trumpom i jednom od “legendi”. Četvero najvećih vlasnika dobit će i 18-karatni zlatni sat s Trumpovim brendom.

Razdoblje bodovanja počelo je u srijedu i trajat će do 12. novembra. Kompanija će vlasnike rangirati prema količini $TRUMP tokena i vremenu tokom kojeg ih drže, a poredak će se moći pratiti uživo.

Dobitnici VIP pogodnosti morat će najmanje do večere 22. novembra zadržati količinu tokena koju su imali 12. novembra. Padne li njihov saldo ispod tog nivoa, mogli bi izgubiti dodatne pogodnosti, iako će i dalje moći prisustvovati večeri, navodi se na internetskoj stranici.

Broj najavljenih “legendi” koje bi trebale učestvovati na događaju u srijedu je smanjen sa četiri na tri, izvijestio je The Washington Sun.

Meme coin $TRUMP trenutno se trguje po cijeni od 2,06 dolara, što je oko 97 posto manje od rekordnih 75,35 dolara koje je dosegnuo 19. januara 2025.

Nije prvi put

Vlasništvo nad tokenima $TRUMP i ranije je donosilo pozivnice na događaje na kojima se pojavljivao Trump. U aprilu je 297 najvećih vlasnika tokena koji su se prijavili na takmičenje prisustvovalo svečanoj večeri u njegovom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu, dok je 29 najvećih vlasnika dobilo pristup VIP prijemu s Trumpom.

Kompanija je najvećim vlasnicima tokena nudila i ulaznice za Super Bowl te Veliku nagradu Singapura Formule 1.

Nakon što je u maju 2025., organizirao svečanu večeru za najveće vlasnike tokena, Trump se suočio s kritikama i protestima ispred mjesta održavanja događaja. Demokratski političari, među kojima i kongresnik Jamie Raskin iz Marylanda, zatražili su informacije o popisu gostiju i novcu kojim je događaj finansiran.

Fiona Riley, novinarka Forbesa (link originalnog članka)