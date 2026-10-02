Deset najbogatijih ljudi u svijetu u oktobru

Bogatstvo Jeffa Bezosa poraslo je za procijenjenih 102 milijarde dolara tokom proteklog mjeseca, na 370 milijardi dolara 1. oktobra, nakon što su privatni investitori njegovu svemirsku kompaniju Blue Origin i startup za industrijsku vještačku inteligenciju Prometheus procijenili na više od 130 milijardi, odnosno 41 milijardu dolara.

To je Bezosa poguralo na drugo mjesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u svijetu, prvi put od maja 2025. godine, pa je zamijenio mjesto sa Larryjem Pageom iz Googla, koji je sada treći. Page, koji je u svaki od prethodnih deset mjeseci ulazio kao drugi najbogatiji čovjek na planeti, uvećao je bogatstvo za relativno skromnih osam milijardi dolara, na 286 milijardi.

Del preskočio Brina zahvaljujući AI serverima

Pageov poslovni partner, suosnivač Goolea Sergey Brin pao je, u međuvremenu, sa četvrtog na peto mjesto, uprkos tome što je njegovo bogatstvo poraslo za procijenjenih sedam milijardi dolara, na 263 milijarde.

Brin je zamijenio mjesto sa Michaelom Dellom, čije je neto bogatstvo poraslo za procijenjenih 28 milijardi dolara, na 268 milijardi. Dionice kompanije Dell Technologies skočile su 18%, usljed snažnog rasta potražnje za njenim AI serverima, što je njenog osnivača tokom septembra nakratko učinilo drugim najbogatijim čovjekom na svijetu – prvi put u njegovoj karijeri.

Zuckerberg bogatiji za 55 milijardi dolara

Mark Zuckerberg. Foto: Reuters/Mike Blake

Samo trojica među deset najbogatijih ljudi na planeti zadržala su istu poziciju tokom proteklog mjeseca.

Među njima je Mark Zuckerberg, na šestom mjestu, čije je bogatstvo skočilo za procijenjenih 55 milijardi dolara, na 251 milijardu. Dionice Mete, matične kompanije Facebooka, porasle su 27% nakon uspješnog lansiranja njenog ličnog AI agenta Muse.

Treći najveći dobitnik mjeseca bio je Elon Musk, čije je neto bogatstvo poraslo za procijenjene 44 milijarde dolara, na 936 milijardi, nakon što su dionice SpaceX-a ojačale 5%.

Musk sada vrijedi više nego dvostruko više od drugoplasiranog Bezosa i više od šest puta više od Warrena Buffetta, koji se vratio među deset najbogatijih uprkos tome što je tokom proteklog mjeseca izgubio milijardu dolara.

Buffett se vratio među deset najbogatijih

Warren Buffett, Foto: Reuters/Brendan McDermid

Buffett je zamijenio mjesto sa španskim magnatom brze mode Amanciom Ortegom, čije je bogatstvo palo za procijenjenih šest milijardi dolara, na 141,8 milijardi.

Drugi član ovogodišnje oktobarske desetorke koji je izgubio novac bio je Larry Ellison. Njegovo bogatstvo smanjeno je za procijenjenih 13 milijardi dolara, na 179 milijardi, dok su dionice Oraclea pale 8%. Elison je zbog toga skliznuo sa sedmog na osmo mjesto među najbogatijima.

Deset najbogatijih zajedno vrijede 3,1 bilion dolara

Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U martu 2026. godine na godišnjoj listi evidentirano ih je 3.428.

Ukupno bogatstvo deset najbogatijih u oktobru iznosi 3,1 bilion dolara, u odnosu na 2,8 biliona mjesec ranije.

Cijene dionica redovno osciliraju, pa se i vrijednost njihovog bogatstva obično mijenja iz dana u dan. Forbes te promjene prati na svojoj listi milijardera u realnom vremenu (Real-Time Billionaires).

Ko je najbogatija žena u svijetu?

Najbogatija žena na planeti je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta Sama Waltona.

Njeno bogatstvo je 1. oktobra 2026. procijenjeno na 115 milijardi dolara, što je čini 15. najbogatijom osobom u svijetu, nakon što je prethodnog mjeseca bila na 16. mjestu.

Njeno bogatstvo najvećim dijelom potiče od vlasničkog udjela u Walmartu, koji je naslijedila od pokojnog oca.

Njena braća Rob Walton i Jim Walton također se nalaze na Forbesovoj listi milijardera, kao i Christy Walton, udovica njihovog pokojnog brata Johna Waltona, koji je preminuo 2005. godine, i njihov sin Lukas Walton.

Deset najbogatijih

Pozicija Milijarder Bogatstvo Izvor

bogatstva 1. Elon Musk 936 milijardi Space X, Tesla 2. Jeff Bezos 370 milijardi Amazon 3. Larry Page 286 milijardi Google 4. Michael Dell 268 milijardi Dell Technologies 5. Sergey Brin 263 milijarde Google 6. Mark Zuckerberg 251 milijarda Meta (Facebook) 7. Jensen Huang 200 milijardi Nvidia 8. Larry Ellison 179 milijardi Oracle 9. Steve Ballmer 161 milijarda Microsoft 10. Warren Buffett 142 milijarde Berkshire Hathaway

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