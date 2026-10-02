Forbes Magazin (Video): Kakva je sudbina globalnog tržišta nafte

Nafta je i dalje u centru svjetske ekonomije i geopolitike. S barelom koji dostiže oko 104 dolara (čak 36 dolara više nego prije godinu) i krizom na Bliskom istoku, globalna energetika prolazi kroz historijsku transformaciju.

Dok Evropa traži alternative ruskim energentima, a SAD i Kina preuzimaju primat u izvozu gasa i obnovljivih izvora, postavljaju se ključna pitanja:

Kakva će biti dalja kretanja cijena nafte i koliko je svijet spreman za ove izazove?

O svemu ovome razgovaramo u novoj emisiji Forbes Magazin s Adijem Imsirovićem, jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za tržišta nafte i energetsku ekonomiju, predavačem na Univerzitetu u Oksfordu i bivšim globalnim direktorom za naftu u Gazprom Marketing & Tradingu, sa preko 35 godina iskustva u ovom sektoru.