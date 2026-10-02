Ova biljka mogla bi prehraniti više od 100 miliona ljudi – zašto onda gotovo niko ne zna za nju

Riža, pšenica i kukuruz hrane milijarde ljudi, ali klimatske promjene okreću naučnike prema praktično nepoznatoj biljci s ogromnim potencijalom.

Pamuk se naziva “bijelim zlatom”, a pšenica “kraljicom žitarica”. Ali malo poljoprivrednih kultura ima nadimke poput “drvo koje se bori protiv gladi”, “banane na steroidima” i “čudesne kulture”.

Riječ je o ensetu, biljci gotovo nepoznatoj izvan Etiopije, iako je osnovna hrana za više od 20 miliona ljudi tamo. Naučnici vjeruju da bi njen potencijal mogao biti mnogo veći, posebno u dijelovima svijeta koji se suočavaju s nestašicom hrane i posljedicama klimatskih promjena.

Enset pripada porodici banana i može narasti do deset metara. Iako izgleda kao drvo, zapravo je ogromna zeljasta biljka. Uzgaja se gotovo isključivo u jugozapadnoj Etiopiji, gdje je jedna od glavnih namirnica lokalne prehrane.

Za razliku od banana, njen plod nije jestiv. Pseudostebica i podzemni dio biljke se koriste za hranu, koji se melju i fermentiraju. Tako se dobija kocho, tradicionalna etiopska hrana slična hljebu, dok se škrobni nusproizvod poznat kao bulla koristi za pravljenje kaše i knedli.

Samo 60 biljaka može hraniti petočlanu porodicu godinu

Upravo je produktivnost ono što enset čini posebno zanimljivim. Samo 60 biljaka može obezbijediti dovoljno hrane za porodicu od pet članova tokom cijele godine.

Biljka daje visoke prinose, otporna je na sušu i bolesti, te je višegodišnja, što znači da je ne treba presađivati ​​nakon svake vegetacijske sezone.

„Što se tiče prilagodljivosti, to je nevjerovatno“, rekao je za CNN britanski biolog James Borrell iz Kraljevskog botaničkog vrta u Kewu .

Ova svojstva bi mogla postati još važnija kako klimatske promjene povećavaju pritisak na globalnu proizvodnju hrane. Današnji prehrambeni sistem se uveliko oslanja na mali broj usjeva, prvenstveno rižu, pšenicu i kukuruz, koji zajedno osiguravaju više od polovine svjetskih kalorija.

Takva koncentracija povećava osjetljivost proizvodnje na suše, bolesti, štetočine i promjene u okolišu.

Potencijal izvan Afrike

Studija iz 2021. godine, na kojoj je Borrell također radio, pokazala je da se enset može uzgajati na mnogo širem području južne i istočne Afrike.

Priprema enset kocho hljeba, Foto: Grant Rooney / Alamy / Profimedia

Prema procjenama istraživača, trenutna površina njenog uzgoja mogla bi se povećati 12 puta, a biljka bi potencijalno mogla obezbijediti hranu za dodatnih 111,5 miliona ljudi u podsaharskoj Africi.

Ovo je posebno značajno za regiju u kojoj nesigurnost u snabdijevanju hranom raste uprkos povećanju globalne poljoprivredne proizvodnje.

Istraživači vjeruju da potencijal nije ograničen samo na Afriku. Enset podnosi relativno širok raspon klimatskih uslova, tako da bi se mogao uzgajati i na drugim mjestima. Njegova prilagodljivost je također demonstrirana 2023. godine, kada je biljka prvi put procvjetala u Kew Gardensu u Londonu.

Zašto ga onda svijet ne uzgaja?

To je pitanje koje je zbunjivalo i istraživače. Dok su se kukuruz, riža i krompir proširili daleko izvan svojih izvornih područja, enset je ostao gotovo u potpunosti vezan za Etiopiju.

Jedan od razloga je taj što Etiopija strogo kontrolira izvoz biljnog materijala kako bi spriječila biopirateriju i zaštitila vlastitu biljnu raznolikost. Raniji spor oko stranih patenata vezanih za teff, tradicionalnu etiopsku žitaricnu biljku, stvorio je dodatnu osjetljivost.

Sama proizvodnja također predstavlja prepreku. Obrada je izuzetno fizički zahtjevna i uglavnom je obavljaju žene. Iako etiopski univerziteti razvijaju mašine koje bi mogle olakšati proces, one se još uvijek ne koriste u velikim razmjerima.

Uzgoj i prerada također zahtijevaju znanje koje su lokalne zajednice razvijale stoljećima.

Etiopljani ga napuštaju baš kada svijet počinje da se zanima za njega.

Paradoks je u tome što enset privlači sve veću pažnju naučnika upravo u trenutku kada ga neki etiopski farmeri počinju napuštati.

Oko 60 posto od više od 400 poljoprivrednika anketiranih u anketi iz 2025. godine reklo je da su smanjili svoju površinu pod poljoprivrednim kulturama u posljednjim decenijama. Mnogi se okreću komercijalno atraktivnijim kulturama poput pšenice, kukuruza i krompira.

Kew stoga surađuje s lokalnim zajednicama na očuvanju ugroženih sorti i financijski potiče njihov uzgoj.

Za Borrella, šira poruka je jasna: u svijetu koji mora proizvoditi više hrane s manje resursa i sve nepredvidljivijom klimom, oslanjanje na nekoliko dominantnih kultura nosi sve veće rizike.