Cijene hrane blizu su najvišeg nivoa u četiri godine

Globalne cijene hrane porasle su u septembru i približile se najvišem nivou u posljednje četiri godine, predvođene rastom cijena žitarica i šećera zbog poremećaja u Hormuškom moreuzu i Crnom moru, objavila je danas Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Indeks cijena hrane FAO-a porastao je na 136 bodova u septembru, što je dva boda, ili 1,5%, više nego u augustu, objavile su Ujedinjene nacije.

Indeks cijena hrane, jedan od ključnih pokazatelja inflacijskih pritisaka, predstavlja mjesečno mjerenje globalnih cijena hrane u odnosu na prosjek od 2014. do 2016. godine, koji je postavljen na osnovnu vrijednost od 100.

Indeks je sada na najvišem nivou od novembra 2022. godine, ali je i dalje ispod vrhunca iz marta 2022. godine, kada je dostigao oko 160 bodova nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Pritisak od energetskih, transportnih i klimatskih šokova

„Svjedočimo stalnom i široko rasprostranjenom rastu globalnih cijena roba, jer poremećaji u Hormuškom moreuzu i Crnom moru, u kombinaciji s klimatskim šokovima, vrše pritisak na energiju, transport i ključne prehrambene proizvode“, rekao je glavni ekonomista FAO-a Maximo Torero, prema saopštenju UN-a.

Indeks cijena žitarica FAO-a porastao je za 5,1% u odnosu na august i 17,2% u odnosu na septembar 2025. godine.

UN je kao razloge naveo “logistička ograničenja u regiji Crnog mora” i suho vrijeme u Sjevernoj Americi.

Indeks cijena šećera porastao je za 6,1% u odnosu na august i za 14,7% u odnosu na isti period prošle godine.

UN je porast pripisao padu proizvodnje šećera u Tajlandu, obilnim kišama u Brazilu i padavinama ispod prosjeka u Indiji.

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Na šta treba obratiti pažnju

Ako se pritisci na globalne cijene hrane nastave, uskoro će se “preliti na potrošačke cijene hrane, posebno u zemljama koje zavise od uvoza hrane i energije”, rekao je Torero.

Meso i mliječni proizvodi su postali jeftiniji

Cijene mesa i mliječnih proizvoda pale su u septembru, saopćila je FAO.

Cijene mliječnih proizvoda su pale za samo 0,1% u odnosu na august, dok su cijene mesa pale za 1,1% na mjesečnom nivou, zahvaljujući “obilnoj ponudi u najvećim zemljama izvoznicama”.

Conor Murray, Forbes

UN: Globalne cijene hrane približavaju se najvišim nivoima u četiri godine