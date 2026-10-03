Najbogatija Slovenka preuzima hrvatsku kompaniju

CGP, koji je u vlasništvu supružnika Darija i Vesne Južna preko krovne kompanije Perspektive, preuzeo je proizvodni pogon Beton Lučko u Karlovcu. Hrvatska kompanija specijalizirana je za proizvodnju prednapregnutih betonskih elemenata, a nakon preuzimanja poslovat će pod nazivom CGP Elementi.

U saopštenju za javnost nije navedeno koliko je građevinar iz Novog Mesta platio za preuzimanje.

Karlovačka tvornica proizvodi prednapregnute betonske konstrukcije za industrijske hale i mostove, betonske kućišta za transformatorske stanice i elemente za cestovnu i željezničku infrastrukturu. CGP namjerava iz Karlovca opskrbljivati ​​kupce u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim tržištima u regiji.

Aquaterm preuzet 2024. godine

Ovo je druga akvizicija CGP-a u Karlovcu u posljednjih nekoliko godina. Grupa je 2024. godine preuzela lokalnu građevinsku kompaniju Aquaterm, koja sada posluje kao CGP Aquaterm. Ovom najnovijom akvizicijom, svojim postojećim građevinskim aktivnostima u Karlovcu dodaje proizvodnju betonskih elemenata.

Jedna od najvećih slovenačkih građevinskih kompanija

Prilikom preuzimanja, generalni direktor CGP-a Martin Gosenca izjavio je da žele povezati izvođenje gradnje s proizvodnjom montažnih elemenata u Karlovcu i time povećati mogućnosti za realizaciju većih projekata u regiji.

CGP je jedna od najvećih slovenačkih građevinskih kompanija i dio poslovnog carstva bračnog para Južna. Grupa je prošle godine ostvarila 308 miliona eura prihoda i 36,5 miliona eura neto dobiti, prema konsolidovanom godišnjem izvještaju. Neto dobit je tako predstavljala gotovo 12 posto prihoda.