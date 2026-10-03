Lov na bakar zbližava bogatu majku i sina nakon godina sukoba

Prvi konkretan znak mogućeg pomirenja u zategnutim odnosima unutar porodice najbogatije žene Australije, multimilijarderke Gine Rinehart, pojavio se kroz posao povezan s kanadskom istraživačkom kompanijom u kojoj je njen sin John glavni dioničar.

Kompanija White Cliff Minerals objavila je da je pronađeno značajno nalazište bakra na krajnjem sjeveru Kanade, na teritoriji Nunavut.

Rinehartov sin, koji je promijenio prezime u Hancock, po svom djedu s majčine strane, pokojnom pioniru rudarstva Langu Hancocku, bio je jedan od prvih investitora u White Cliff. Također se pridružio upravnom odboru kompanije nakon što je stekao udio za koji se kaže da iznosi oko pet posto.

Njegova majka je sada otišla korak dalje, plativši 6 miliona dolara, odnosno 8,8 miliona australijskih dolara, za 13,5 posto udjela u kompaniji White Cliff, koja je nedavno objavila ohrabrujuće rezultate bušenja na projektu Rae, u blizini lučkog grada Kugluktuk.

Rezultati svjetske klase

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Najbolji nedavni presjek pokazao je 295 stopa, ili 90,4 metra, sa sadržajem bakra od četiri posto, što se smatra rezultatom svjetske klase. Kapital koji Rinehart ulaže trebao bi finansirati ubrzani program bušenja.

Pored White Cliff Minerals, postoji još jedna kompanija u kojoj Rinehart i Hancock imaju odvojene udjele – Vulcan Energy Resources, kompanija fokusirana na razvoj litijuma i geotermalne energije u Njemačkoj.

Zajednički interes za White Cliff, posebno činjenica da je kompanija izašla na berzu s Rinehartovom investicijom putem posebne emisije dionica, što je zahtijevalo odobrenje svih direktora, uključujući Hancocka, moglo bi se protumačiti kao znak da se tenzije u njihovom odnosu smiruju.

Porodični sukob

Spor oko imovine Langa Hancocka pokrenuo je dugogodišnji porodični sukob i niz sudskih postupaka koji još nisu u potpunosti okončani.

Rinehart, koji kontrolira većinu porodične imovine, ima bogatstvo procijenjeno na 25,4 milijarde dolara. Prema Australian Financial Reviewu, Hancock ima imovinu vrijednu oko 2,5 milijarde australijskih dolara, odnosno 1,75 milijardi američkih dolara.

Željezna ruda čini osnovu porodičnog bogatstva, ali i druge sirovine dobijaju na značaju kako potražnja za mineralom za proizvodnju čelika slabi.

Rinehart je investirao u litijum i rijetke zemlje, te posjeduje jednu od najvećih privatnih naftnih i plinskih kompanija u Australiji.

Ni Rinehart ni Hancock nisu javno rekli da se njihova dugogodišnja svađa bliži kraju, ali činjenica da je Rinehart pratio Hancocka do Bijele litice i da dijele zajednički interes za Vulcan ukazuje na poboljšanje odnosa.

Rinehart, koji je ranije ove godine napunio 72 godine, vjerovatno nastoji popraviti odnose unutar porodice prije nego što izabere nasljednika koji će preuzeti vođenje njihovog ogromnog poslovnog carstva.

Tim Treadgold, Forbes

Lov na bakar zbližava bogatu majku i sina