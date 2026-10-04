Uz pomoć Izraela, Banjalučki aerodrom cilja na 2,5 miliona putnika

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U bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska predstavljena je studija izvodljivosti za unapređenje Banjalučkog aerodroma, te bi projekat, ukoliko se realizuje, trebao rezultirati većim obimom saobraćaja, sa ciljem da kroz nekoliko godina ima 2,5 miliona putnika godišnje.

Iza studije, kako je kazao Savo Minić, predsjednik Vlade RS-a, stoji država Izrael. „Ovo je najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom i sigurno je da ćemo ga usvojiti“, kazao je Minić između ostalog, dodajući da je Izrael poklonio studiju RS-u.

Izrael poklonio studiju RS-u

Izraelski arhiteksti Amir Mann i Asaf Mann, vlasnici su projektantske firme koja će raditi studiju izvodljivosti.

„Radimo na još dva aerodroma koja su projektovana za 200 miliona putnika godišnje. Kada je u pitanju Banjalučki aerodrom potrebno je imati konkretne brojke putnika, troškove realizacije posla, prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se da ćemo do decembra završiti ovu studiju izvodljivosti kako bismo mogli dalje razvijati ovu viziju“, kazao je Mann, navedeno je na službenoj stranici Vlade RS.

A kada je o brojkama riječ, prema zvaničnim podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) i zvaničnim izvještajima aerodroma, Aerodrom Banja Luka preveze između 400.000 i 460.000 putnika godišnje.

Tokom ljetne sezone 2026. godine (maj – august), aerodrom je bilježio prosječno između 38.000 i 44.000 putnika mjesečno.

Tržišni udio

Kada je o tržišnom udjelu riječ, Banja Luka trenutno zauzima treće mjesto u BiH po ukupnom broju opsluženih putnika.

Ukoliko aerodrom uporedimo sa ostala tri međunarodna aerodroma u BiH, Sarajevski aerodrom drži više od 60% ukupnog aviosaobraćaja u BiH, gdje je za devet mjeseci ove godine premašio 1,78 miliona putnika. Tuzla 20,1 %, Banja Luka 11,9 % i Mostar 2,5 %

Međunarodni aerodrom Tuzla drugi je najprometniji aerodrom u BiH. Od januara do septembra dostigao je 500.000 putnika. Međunarodni aerodrom Mostar je četvrti po obimu u zemlji, te bilježi rast broja putnika nakon što su uvedeni čarter letovi Air Serbije, Croatia Airlines kao i sezonski čarteri, što mu je donijelo u ljetnoj sezoni između 8.000 i 10.000 putnika mjesečno.