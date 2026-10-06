Kushner odbacuje navode da bi njegova diplomatija u Izraelu mogla koristiti njegovom fondu

Jared Kushner odbacio je tvrdnje da njegov rad kao specijalnog izaslanika administracije Donalda Trumpa na Bliskom istoku utječe na njegove investicije u regionu, reagujući na prilog CNN-a koji je nazvao „duboko obmanjujućim“.

Riječ je o rijetkom Kushnerovom javnom odgovoru na medijski izvještaj, u trenutku kada je Trumpova administracija u otvorenom sukobu sa CNN-om oko pristupa Bijeloj kući.

CNN je u četvrtak objavio da je Kushnerova kompanija Affinity Partners najveći akcionar izraelske kompanije Phoenix Financial iz Tel Aviva, koja ulaže u firme koje snabdijevaju izraelsku vojsku opremom. CNN navodi da je do tog zaključka došao analizom finansijskih dokumenata.

Affinity je udvostručio svoj udio u Phoenixu neposredno prije početka Trumpovog drugog mandata. U julu je prodao četvrtinu tog udjela za više od 340 miliona dolara, a i dalje posjeduje 7,4% kompanije, što je tada vrijedjelo više od milijardu dolara.

Kushner: Nemam ulogu u tome šta Phoenix kupuje ili prodaje

Kushner, koji u Trumpovoj administraciji obavlja neplaćenu diplomatsku ulogu, učestvovao je u pregovorima o sporazumu između Izraela i Hamasa, dok su se izraelski napadi na Gazu nastavili.

On je optužio CNN da sugeriše kako je njegov angažman na Bliskom istoku „na neki način koristio investicijama u izraelske odbrambene kompanije“.

„Nemam nikakvu ulogu u odlučivanju o tome šta Phoenix kupuje ili prodaje“, napisao je Kušner u petak na mreži X.

CNN je naveo da Affinity nema direktne udjele u devet kompanija koje je identifikovao kao dobavljače izraelske vojske, ali da kao akcionar Phoenixa može imati korist kada vrijednost tih ulaganja raste.

Kushner je prošle godine za Forbes rekao da održava „veoma aktivan dijalog“ sa Phoenixom, koji je opisao kao “JPMorgan Izraela“.

Phoenix je tada nazvao i „najboljom investicijom“ Affinityja, dok je u objavi na mreži X u petak rekao da je investicija „veoma dobro poslovala za Affinity i naše investitore“ i da je njena vrijednost porasla više od pet puta od prvobitnog ulaganja.

Kritike zbog mogućeg sukoba interesa

Cynthia Brown, glavna savjetnica za etiku organizacije Citizens for Responsibility and Ethics, kritikovala je preplitanje Kushnerove diplomatske i poslovne uloge.

„Uvijek postoje ljudi koji profitiraju od rata ili državnih politika“, rekla je Brown. „Razlika je u tome što ljudi koji profitiraju ne bi trebalo da budu isti oni koji učestvuju u donošenju tih odluka.“

To je stav organizacije koja se bavi pitanjima etike u vlasti, dok Kushner i Bijela kuća odbacuju tvrdnje da postoji veza između njegovih poslovnih i diplomatskih aktivnosti.

Advokat: Kontakti sa Phoenixom sada su znatno rjeđi

Kushnerov advokat rekao je CNN-u da je Kushnerova prošlogodišnja izjava Forbesu o njegovom angažmanu sa Phoenixom tada bila tačna.

Međutim, naveo je da Kushner danas znatno rjeđe komunicira sa upravom kompanije, jer je postao „značajno više angažovan u volonterskoj javnoj službi i diplomatskim aktivnostima“.

Portparolka Bijele kuće Anna Kelly također je branila Kushnera, rekavši CNN-u da njegove „lične poslovne aktivnosti nemaju nikakve veze sa diplomatskim angažmanima, koje obavlja volonterski na zahtjev predsjednika“.

Forbes procjenjuje Kushnerovo bogatstvo na milijardu dolara

Forbes procjenjuje da Kushner vrijedi oko milijardu dolara. Njegova kompanija Affinity Partners, koju je osnovao 2021., nakon odlaska iz Bijele kuće, upravlja milijardama dolara kapitala i prikupila je značajna sredstva od investitora sa Bliskog istoka.

Kushner: Povremeno ću odgovarati na optužbe

CNN published a deeply misleading story and headline suggesting that my diplomatic work in the Middle East somehow benefited investments in Israeli defense companies.



But CNN’s own reporting says otherwise. Buried behind a paywall, it acknowledges: “CNN found no indication that… pic.twitter.com/iCowrE9N84 — Jared Kushner (@jaredkushner) October 2, 2026

„Posljednjih deset godina ignorisao sam netačne i obmanjujuće priče o meni i fokusirao se na posao“, napisao je Kushner na mreži X.

Dodao je da se, po njegovom mišljenju, „stare neistine ponavljaju kao činjenice, nove se dodaju, a slika postaje sve iskrivljenija“, zbog čega namjerava povremeno javno da odgovori, ali ne na svaku optužbu.

„Kada je istina važna, javno ću iznijeti činjenice i prateće informacije, pa ljudi mogu sami da prosude“, naveo je.

Sukob Trumpa i CNN-a

Trumpova administracija je posljednjih sedmica pokušavala da ograniči pristup CNN-u Bijeloj kući, zajedno sa još nekim medijima, uz tvrdnje da šire „lažne vijesti“.

Sud je privremeno poništio dio tih ograničenja, ali je CNN potom ponovo izostavljen iz pojedinih predsjedničkih putovanja i televizijskog pula Bijele kuće.

Kushnerova uloga na Bliskom istoku

Kushnerov angažman kao jednog od ključnih Trumpovih pregovarača na Bliskom istoku počeo je još tokom prvog Trumpovog mandata, kada je radio na pokušaju postizanja sporazuma u izraelsko-palestinskom sukobu.

Učestvovao je i u pregovorima o Abrahamovim sporazumima, kojima je Izrael normalizovao odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom.

Više puta se sastajao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, a učestvovao je i u pregovorima koji su doveli do prošlogodišnjeg prekida vatre između Izraela i Hamasa.

Istovremeno, njegovi poslovni interesi snažno su povezani sa regionom.

Kushner posjeduje 100% kompanije Affinity Partners sa sjedištem u Miamiu. Firma je u Phoenix investirala u julu 2024., a Forbes je prošle godine procijenio Kushnerovo bogatstvo na milijardu dolara.

Među velikim investitorima Affinityja nalaze se fondovi i kompanije iz zemalja Bliskog istoka, uključujući Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.

Sara Dorn, Forbes

Kushner Rejects CNN Report That His Israeli Diplomacy Might Benefit His Private Equity Fund