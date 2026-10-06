Ovo su veliki AI poslovi koji su stvorili novu generaciju evropskih milijardera

Niz velikih investicijskih rundi u oblasti vještačke inteligencije doveo je do novog vala mladih evropskih milijardera. Upoznajte “slatkih 16” čija su bogatstva u posljednje vrijeme značajno porasla.

Startup kompanija za tehnologiju glasovne inteligencije, ElevenLabs, objavio je da je završio prodaju dionica svojih zaposlenika u vrijednosti od 300 miliona dolara, čime je udvostručena vrijednost njegove kompanije na 22 milijarde dolara. Njeni poljski suosnivači, Mati Staniszewski i Piotr Dabkowski, koji svaki posjeduje oko 15% kompanije, sada vrijede 3,3 milijarde dolara, u odnosu na 1,6 milijardi dolara ranije ove godine.

Staniszewski i Dabkowski, prijatelji još iz srednje škole, odrasli su gledajući loše sinkronizirane filmove. Upravo su ih ti filmovi djelimično inspirisali da 2022. godine napuste poslove u Palantir-u i Google-u, udruže svoju ušteđevinu i pokrenu ElevenLabs, koji koristi vještačku inteligenciju kao bolju alternativu monotonim glasovnim sinkronizacijama. Danas, startup, sa sjedištem u New Yorku i Londonu, tvrdi da poslovni klijenti poput Klarne i Revoluta čine 55% njegovih prihoda. U decembru je kompanija imala skoro 200 miliona dolara prihoda u prethodnih 12 mjeseci, izvijestio je Forbes. Kompanija je vjerovatno na putu da udvostruči svoje prihode ove godine, a njeni AI agenti sada obrađuju 15 miliona razgovora sedmično.

Oni su samo posljednji evropski osnivači čije je bogatstvo naglo poraslo u posljednjih nekoliko mjeseci, zahvaljujući nizu velikih poslova i velikih investicijskih rundi koje su pomogle Evropi da se vrati u utrku za umjetnu inteligenciju. Osam novih milijardera pojavilo se u proteklih pet mjeseci, dok je šest drugih doživjelo značajan rast svog bogatstva.

Berlinski softverski startup n8n

Dinamično ljeto AI transakcija otvorio je berlinski softverski startup n8n, koji pomaže kompanijama da automatiziraju poslovne procese koristeći više od 12.000 predložaka. U maju je startup osigurao strateško ulaganje od SAP-a, udvostručivši svoju procjenu na 5,2 milijarde dolara. To je bilo dovoljno da njegov izvršni direktor i osnivač Jan Oberhauser postane novi milijarder. Prema njemačkim korporativnim podnescima, njegov procijenjeni udio od 45% vrijedi 2,3 milijarde dolara. Oberhauser nije odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar.

Početkom augusta, 25-godišnji britanski poduzetnik James Dacombe postao je najmlađi evropski milijarder koji je samostalno stekao bogatstvo nakon što je prikupio 312 miliona dolara za svoju kompaniju za čipove Olix, procijenivši je na 3,3 milijarde dolara. Procjenjuje se da Dacombe, koji je napustio srednju školu kako bi osnovao svoju prvu kompaniju, posjeduje 30% Olixa, izvijestio je tada Forbes.

Sredinom augusta, švedska kompanija Lovable zatvorila je veliku novu rundu investicija vrijednu 400 miliona dolara, procijenivši vrijednost alata za izradu web stranica zasnovanog na umjetnoj inteligenciji na više od 13,3 milijarde dolara. Ovo je povećalo vrijednost udjela njenih suosnivača Antona Osike i Fabina Hedina na 3,1 milijardu dolara svakog. Nekoliko dana kasnije, neto vrijednost još jednog švedskog osnivača, Arvida Lunnemarka, udvostručila se nakon što je Elon Musk preuzeo Cursor, startup za programiranje umjetne inteligencije koji je Lunnemark osnovao 2022. godine s trojicom prijatelja s MIT-a. Akvizicija je procijenila Cursor na više od 60 milijardi dolara, a samo Lunnemarkov udio vrijedi više od 2,7 milijardi dolara. Lunnemark, bivši pobjednik Matematičke olimpijade, napustio je Cursor 2025. godine kako bi pokrenuo novi startup, Integrous Research, fokusiran na razvoj sigurnijih AI sistema.

Zatim su se pojavile vijesti o startupu za podatkovne centre Fluidstack. Forbes je u septembru izvijestio da je kompanija tiho zatvorila rundu investicija od 1,5 milijardi dolara tokom ljeta, procijenivši je na više od 18 milijardi dolara. Kompanija, koja očekuje da će prihodi ove godine porasti na 660 miliona dolara, osnovana je u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sjedište joj je bilo u Londonu sve do preseljenja u New York u decembru. Sporazum je suosnivače Garyja Wua (31), Jamieja Coxa (29) i Césara Maklaryja (29) učinio milijarderima, a svaki od njih vrijedi po milijardu dolara.

Najveća investicijska runda

Wu i Cox su se upoznali tokom studija na Oxfordu prije osnivanja Fluidstacka 2017. godine. Maklary, koji je prethodno radio u aerodinamici za tim Formule 1, pridružio se kompaniji 2020. godine. Startup je započeo kao platforma koja je omogućavala igračima da iznajmljuju svoje GPU-ove istraživačima vještačke inteligencije. Sada gradi podatkovne centre širom SAD-a, a Anthropic je jedan od njihovih najvećih klijenata. Sva tri evropska suosnivača sada žive u New Yorku.

Zatim je uslijedila najveća runda investicija koju je ikada prikupio neki evropski startup. Francuski lider u oblasti vještačke inteligencije, Mistral, zatvorio je novu masovnu rundu finansiranja u septembru, prikupivši skoro 3,5 milijardi dolara, uz procijenjenu vrijednost od 24,3 milijarde dolara. Osnivači kompanije sa sjedištem u Parizu, istraživač Google DeepMind-a Arthur Mensch i bivši zaposlenici Facebooka Timothée Lacroix i Guillaume Lample, osnovali su Mistral 2023. godine kako bi razvili velike jezičke modele koji bi mogli konkurirati američkim laboratorijama za vještačku inteligenciju i kineskim modelima otvorenog koda. Ta runda investicija procijenila je vrijednost svakog od tri suosnivača Mistrala na 2,7 milijardi dolara, u odnosu na 1,8 milijardi dolara u aprilu, prema Forbesu.

Akvizicije su također odigrale ulogu u povećanju tog bogatstva. Gigant u oblasti čipova Nvidia prošlog mjeseca je pristao kupiti platformu otvorenog koda Hugging Face za 12,9 milijardi dolara. Ovaj dogovor je tri francuska suosnivača startupa – Clément Delangue, Julien Chaumond i Thomas Wolf – učinio novopečenim milijarderima, svaki vrijedan 1,7 milijardi dolara, prema Forbesu.

Hugging Face je osnovan 2016. godine u New Yorku kao zabavni chatbot namijenjen tinejdžerima, ali suosnivači su ubrzo shvatili da su modeli na kojima je zasnovana potrošačka aplikacija vrijedniji od same aplikacije. Danas, Hugging Faceovu biblioteku modela i skupova podataka koristi oko 18 miliona programera i 200.000 kompanija. Iako se startup nalazi u New Yorku, kompanija se smatra “francoameričkom” i većina njenih zaposlenika je iz Francuske. Delangue je odrastao s troje braće i sestara u La Basséeu, malom gradu na sjeveru Francuske. Wolf živi u Londonu.

Rashi Shrivastava, novinar Forbesa i Iain Martin, viši urednik (link originalnog članka)