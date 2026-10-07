Novi trend u turizmu – hotel u hotelu

Nova generacija hotela nudi putnicima najbolje iz oba svijeta: privatnost i personaliziranu uslugu butik hotela, uz sadržaje i pogodnosti mnogo većeg odmarališta.

Na Palm Beachu, Aruba, u jednom od najpoznatijih ljetovališta na Karibima, nedavno se dogodilo nešto neočekivano: otvoren je još jedan hotel.

The Westerly – butik hotel sa 161 sobom, smješten unutar kompleksa Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. Dizajniran je da pruži intimnije i ekskluzivnije iskustvo, ali istovremeno gostima pruža pristup prostranom odmaralištu koje ga okružuje. Gostima je na raspolaganju zasebna prijava na recepciji, lični konsijerž, prioritet prilikom rezervacije spa tretmana i pristup premium sadržajima na bazenu i plaži. Tu su i prostrani balkoni i smještaj samo za odrasle s direktnim pristupom bazenu. Na vrhu se nalazi Terrace on 10, krovni prostor samo za odrasle posvećen wellnessu, gastronomiji, koktelima i pogledu na zalazak sunca.

Westerly je odličan primjer šire promjene koja se događa u industriji luksuznih hotela: razvoj koncepta hotela unutar hotela.

Sama ideja nije nova. Klubski spratovi i saloni dostupni su hotelima već decenijama. U Las Vegasu, kazino-odmarališta otišla su korak dalje, skrivajući ultra-luksuzna utočišta unutar ogromnih kompleksa namijenjenih klijentima koji plaćaju i VIP gostima. Kruzerske kompanije slijedile su isti model sa svojim vlastitim konceptima broda unutar broda, pružajući premium putnicima privatne restorane, salone, bazene i druge prostore unutar mnogo većih plovila.

Pozitivna reakcija na hotel u hotelu

Sada se koncept ponovo razvija. Umjesto jednostavne ponude premium sprata ili kolekcije VIP apartmana, hoteli stvaraju potpuno zaokružene hotele unutar većih kompleksa. Sa vlastitim identitetom, dizajnom, uslugom i sadržajima. Gosti mogu imati zaseban dolazak, zasebno osoblje, privatne bazene i restorane, a istovremeno imati pristup svim sadržajima većeg objekta.

Sean O'Neill, glavni urednik za ugostiteljstvo u Skiftu, vidi ovu promjenu kao dio šire transformacije pojma luksuza. “Luksuz se sve više odnosi na mogućnost izbora, odnosno kontrolu nad vlastitim vremenom i okolinom”, kaže O'Neill u intervjuu.

Također postoje dokazi da putnici pozitivno reagiraju na ovaj koncept. „Kao putnički konsultant, primijetila sam sve veći interes svojih klijenata za iskustva hotela unutar hotela“, ističe Cara Steinel. Ona je viša savjetnica za luksuzna putovanja u Global Travel Collection. „Današnji luksuzni putnici žele više od raskošnog okruženja. Traže ekskluzivnost koja se osjeća osobno i ima smisla.“

Foto: Courtesy of Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort

Jedna ideja, različite verzije

Nisu svi hoteli unutar hotela isti. Koncept može uključivati ​​toranj, kompleks vila ili čak samo nekoliko privatnih bungalova. Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort u Dominikanskoj Republici nedavno je otvorio Club Azure Bungalows. Šesnaest bungalova na plaži nalazi se direktno pored plaže Esmeralda. Nude studije i jedinice s dvije spavaće sobe, dnevne boravke u zatvorenom i na otvorenom, privatne bazene, prostrane kade za namakanje i direktan pristup plaži.

Gosti bungalova dobijaju poseban nivo usluge i pogodnosti, uključujući privatnu prijavu, ličnog batlera i konsijerža, kao i pristup ekskluzivnim prostorima kao što su Royal Palm Lounge i njegov krovni bazen samo za odrasle. Istovremeno, ostaju dio većeg all-inclusive resorta, sa pristupom restoranima, zabavnom programu, wellness sadržajima i drugim pogodnostima.

„Bungalovi su zamišljeni kao način stvaranja intimnije veze između gosta i destinacije“, kaže Manuela Farinder, generalna direktorica Zemi Miches Resorta. „Umjesto da budu samo nadograđena kategorija soba, bungalovi su dizajnirani kao drugačiji način doživljavanja resorta – osamljeniji, ličniji i povezaniji s prirodom, a istovremeno gostima pružaju pristup svemu što Zemi Miches nudi.“

Vaše mjesto u velikom odmaralištu

Farinder kaže da ovaj model odgovara onome što, prema njenom iskustvu, putnici sve više traže: fleksibilnost i personalizaciju. Žele energiju, pogodnosti i iskustva velikog odmarališta, ali i privatno mjesto gdje mogu usporiti i isključiti se.

„Manje se radi o odvojenosti od odmarališta, a više o tome da imate vlastito privatno utočište“, kaže ona.

U hotelu Hotel del Coronado u Kaliforniji, Shore House nudi rezidencijalnu verziju ovog koncepta. Smještaj je u stilu vile, sa zasebnim ulazom i recepcijom, ekskluzivnim bazenom uz okean i vlastitim bistroom. Gosti dobijaju privatnost i prostor koji više podsjeća na kuću za odmor, a istovremeno zadržavaju pristup restoranima, aktivnostima i sadržajima većeg odmarališta.

Foto: Courtesy of Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort

U Mauijevom Grand Wailea Resortu, Ho'olei nudi još jednu varijaciju. Privatne vile i viši nivo usluge s pristupom bazenima, restoranima, spa centru i drugim sadržajima velikog resorta.

Kako izgraditi nešto novo na Arubi, a ne izgubiti staro

Na Arubi je upravo ta ravnoteža bila ključna za Westerlyjevu ideju. Za vlasnika Miltona Berlinskog, odluka o stvaranju zasebnog hotela unutar Hilton Aruba proizašla je iz neobičnog problema. Postojeći resort je već bio izuzetno uspješan. Berlinski kaže da je objekt u prosjeku imao oko 93 posto popunjenosti. S vrlo lojalnom bazom gostiju koji su se vraćali. Nije želio fundamentalno mijenjati proizvod koji je već funkcionirao. Istovremeno, primijetio je potražnju za nečim ekskluzivnijim.

To je promjena koju Hilton primjećuje sve više. “Ljudi sve više traže opcije personalizacije”, rekao je Danny Hughes, predsjednik Hilton Americas. Umjesto jednostavnog određivanja premium sprata unutar postojećeg hotela, kaže on, objekti sada imaju priliku “da stvore zaista specifična iskustva”. Od dizajna do rasporeda prostora.

Ta fleksibilnost može biti posebno korisna za putnike koji putuju iz više generacija. Porodice bi mogle željeti provesti praznike zajedno, a da ne moraju biti stalno zajedno, ističe O'Neill. Djeca tako mogu koristiti porodične sadržaje velikog odmarališta, dok se odrasli povlače u mirnija područja ili ona namijenjena samo odraslima.

Ovaj model također ima poslovnu prednost. Hotelska kompanija može stvoriti ekskluzivniji proizvod bez potrebe da gradi cijeli resort od nule. Prema Hughesu, vlasnici Hilton Aruba mogli su jednostavno izgraditi još jedan hotel.

„Ali onda bi morali izgraditi svu infrastrukturu koja ide uz to“, kaže on.

Slavni gosti

Westerly je dio transformacije Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino vrijedne više od 100 miliona dolara. Za Berlinskog, investicija je bila podjednako lična koliko i finansijska. Rođen je i odrastao na Arubi i sjeća se kako je kao dijete dolazio na plažu sa roditeljima u ovaj hotel.

Foto: Courtesy of The Westerly

Sama zgrada ima dugu historiju. Originalni hotel Aruba Caribbean otvoren je 1959. godine, u vrijeme kada je Aruba tražila način da diverzificira svoju ekonomiju koja je uveliko ovisila o nafti. Dizajnirao ga je Maurice Lapidus. Arhitekta koji stoji iza nekih od kultnih hotela u Miami Beachu, kao što su Fontainebleau i Eden Rock. Bio je to prvi pravi luksuzni resort na otoku. Tokom godina, među njegovim gostima bili su Bob Hope, Elizabeth Taylor i Natalie Wood, kao i članovi holandske kraljevske porodice. Upravo je ovdje nastao Aruba Ariba, danas jedan od zaštitnih znakova otoka kada su u pitanju kokteli.

Berlinski kaže da je očuvanje te historije i karaktera bio prioritet tokom cijele transformacije. Cilj nije bio pretvoriti cijeli kompleks u ekskluzivni luksuzni resort, posebno zato što su ga postojeći gosti već voljeli. “Nismo im htjeli oduzeti to iskustvo”, rekao mi je u razgovoru. Ideja je bila stvoriti proizvod više klase, ali ne “toliko ekskluzivan da postane ukočen ili da ljudima daje osjećaj nelagode i da moraju da se dotjeruju”.

Ta ravnoteža prisutna je i u dizajnu. Dizajniran od strane Jeffrey Beers International u saradnji sa 10 Design, Westerly nudi savremenu interpretaciju modernističkih korijena resorta iz sredine 20. vijeka, sa krečnjakom, orahom, prirodnim materijalima, toplim teksturama i tonovima okupanim suncem, te detaljima inspirisanim lokalnim okruženjem. Svih 161 soba i apartman proteže se prema van kroz prostrane balkone. Kupatila nalik spa centru imaju tuševe sa efektom kiše, a apartmani također imaju samostojeće kade. Personalizacija se nastavlja detaljima kao što su Best Rest Bar, opremljen sadržajem namijenjenim kvalitetnom snu, i Personalizirana ostava, koja se može prilagoditi izborom grickalica i pića prema željama gosta.

Hotel i luksuz

Najveća razlika u odnosu na ostatak resorta je na vrhu. Terrace on 10, krovni smještaj samo za odrasle u Westerlyju s unutarnjim i vanjskim prostorom, mijenja se tokom dana. Jutarnji pilates, istezanje i vođene vježbe disanja ustupaju mjesto raskošnom doručku u posebnom restoranu i danu opuštanja na ležaljkama s pogledom na Karipsko more. Kokteli i hrana inspirirana lokalnim okusima prate zalazak sunca, lagane zalogaje, pića i živu zabavu. Panoramski pogled na Palm Beach, privatni saloni i udobne kabane pružaju gostima Westerlyja još jedan prostor koji mogu nazvati svojim prije nego što se vrate u restorane, bazene, plažu, spa centar, kazino i druge sadržaje resorta ispod.

Foto: Courtesy of The Westerly

Za Berlinskog, mogućnost prelaska između ta dva iskustva je suština cijelog koncepta.

„Možete imati privatnost i raditi svoje stvari bez potrebe da koristite ostatak kompleksa“, kaže on. „Ili možete uživati ​​u svemu što ostatak kompleksa nudi. Zatim se povucite na svoju stranu, u luksuz.“

Upravo je tu Steinel vidjela posebnu privlačnost Westerlyja. “Gosti uživaju u svim pogodnostima, energiji i reputaciji hotela svjetske klase, a istovremeno dobivaju privatnost, personaliziranu pažnju i VIP iskustvo koje se obično povezuje s butik hotelom”, kaže ona. “To je kombinacija koja privlači bogate putnike koji cijene i diskreciju i praktičnost.”

Nova definicija ekskluzivnosti

O'Neill poredi razvoj koncepta hotela unutar hotela s nečim što putnici već dobro poznaju iz avijacije. Aviokompanije su odavno odvojile različite klase usluga zavjesom. Hoteli sve više stvaraju mnogo ozbiljniju verziju te podjele.

„Umjesto zavjese, ovdje je granica napravljena od gipsanih ploča“, kaže on.

Foto: Courtesy of The Westerly

Ali takva odvojenost ne znači nužno da putnici žele provesti cijeli odmor izolirani od drugih. “Ne mislim da su ovi gosti asocijalni”, kaže on. “Mislim da samo žele moći birati kada će biti društveni” – kada će se “prepustiti cijelom odmaralištu”, a kada će se povući u nešto mirnije.

Upravo taj izbor može predstavljati pravi luksuz.

Gosti mogu koristiti restorane, barove, spa centre, bazene i društvenu energiju velikog odmarališta kada to žele, a zatim se povući u manji svijet kada to ne žele.

Ovo vraća trend O'Neillovoj definiciji modernog luksuza: izbor. Privlačnost hotela unutar hotela nije samo u tome što imate nešto što drugi gosti nemaju. Suština je u tome što možete birati koju verziju odmarališta želite – i kada to želite.

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa