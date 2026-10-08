Finansijski detalji preuzimanja Warner Bros. Discoveryja – šta donosi posao vrijedan 110 milijardi

Spajanje Paramount Skydance-a i Warner Boros. Discoveryja izazvalo je veliku pažnju u SAD-u i Evropi. Ova akvizicija u kojoj je paramount kupio Warner Bros za 110 milijardi dolara, nije samo jedno od najvećih preuzimanja u historiji medijske industrije, već je i stvaranje medijskog giganta, koji će značajno promijeniti tržište. Dvije konkurentske kompanije sada postaju jedno i pred njima je restrukturiranje poslovanja, moguće i smanjenje radnih mjesta, te objedinjavanje dvije produkcije. Konsolidacija također privlači pažnju i antimonopolskih agencija jer konkuremcija u Hollywoodu je sada smanjena. Ranije su se mogle čuti kritike kako bi konsolidacija mogli naštetiti konkurenciji i potrošačima.

Spajanjem dolazi do otvaranja novog poglavlja u filmskoj i TV industriji, promjena streaminga za milione, te kako piše BBC, stavlja jednu od najvećih američkih novinskih kuća, CNN, u neizvjesnu situaciju.

Spajanje će pod jedan krov staviti HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios i Food Network.

Kultne franšize

Paramount će, piše BBC, preuzeti vlasništvo nad kultnim franšizama koje uključuju Harryja Pottera, Igru prijestolja i Gospodara prstenova kako bi ih dodao svom postojećem katalogu hit franšiza koji uključuje Indianu Jonesa, Nemoguću misiju i Shreka.

Iza ove akvizicije stoji investicijski kapital jedne od najbogatijih porodica na svijetu Ellison; Larry Ellison, osnivač kompanije Oracle, i njegov sin David Ellison, te fonda RedBird Capital Partners. Cilj je, kako prenose mediji, transformirati klasične filmske studije u modernu tehnološko-medijsku kompaniju spremnu za doba umjetne inteligencije i napredne analitike podataka u distribuciji sadržaja.



Novoudruženi zabavni gigant bit će preimenovan u Skydance Corporation, kompaniju koju je prvobitno osnovao David Ellison prije nego što je preuzeo Paramount i Warner Bros. Discover.



„Od početka, naša ambicija je bila da spojimo ova dva poznata studija i stvorimo jačeg konkurenta, s talentom, resursima i dosegom da ispriča sjajne priče u svakom žanru, na svakoj platformi, za publiku svugdje. Sada je ta ambicija stvarnost“, rekao je Ellison, predsjednik i glavni izvršni direktor kompanije Skydance.

Iza svake priče o preuzimanju stoji i novac, te su oba studija imala izazove u proteklom periodu. Warner Bros. Discovery, koji je tokom svoje 103 godine duge historije, osvojio više od 100 Oscara, godinama je nosio akumulirani dug od preko 40 milijardi dolara iz prethodnih spajanja, dok je Paramount (također vlasnik više od 100 Oscara za klasike poput Kuma i Titanika) prošao već svoje restrukturiranje pod Skydanceom.

Sada kada duple funkcije mogu biti ukinute, nova kompanija može očekivati i finansijske uštede. Osim toga, sada će biti u jačoj pregovaračkoj poziciji u razgovorima s kablovskim operaterima, oglašivačima i kino-distributerima.

Tradicionalni holivudski studiji godinama gube tržišnu utrku protiv tehnoloških platformi poput Netflixa, Amazon Primea i Apple TV-a, koji imaju neuporedivo veće budžete za produkciju i tehnološku infrastrukturu. Spajanjem platformi HBO Max / Max i Paramount+, nova kompanija gradi platformu koja po broju pretplatnika i širini biblioteke može direktno parirati Netflixu.

Podnesene tužbe

Iako je kompanija saopštila da je dobila jednoglasno odobrenje tijela za zaštitu konkurencije širom svijeta, dugotrajni proces preuzimanja od samog početka je obilježen kontroverzama, navodi BBC podsjećajući kako je Netflix prvobitno imao dogovor o kupovini dijela Warner Bros Discoveryja, ali je Paramount Skydance pokrenuo rat nadmetanja, što je dovelo do odustajanja streaming giganta.



Advokati u desetak američkih država potom su podnijeli tužbe, predvođene Kalifornijom, s ciljem blokiranja sporazuma, tvrdeći da bi on ugušio konkurenciju, povećao cijene za potrošače i prouzrokovao “značajnu” štetu kinima, kablovskim distributerima i “u konačnici, publici širom zemlje”.



Američke savezne države prošlog su mjeseca objavile nagodbu s Paramountom i Ellisonom, čime je otvoren put za nastavak spajanja. Kao dio sporazuma, Paramount je pristao osnovati Odbor za nezavisnost uredništva vijesti kako bi se osiguralo nezavisno, objektivno i na činjenicama zasnovano izvještavanje na CNN-u i CBS-u. Pitanje politike i uredničke nezavisnosti na CBS-u došlo je u fokus javnosti nakon što je ovaj emiter preuzet 2025. godine u okviru odvojenog spajanja Skydance Medije i Paramounta.

Prema najavama, spojeni studiji imaju za cilj producirati prave, robusne filmove koji će generirati ekonomsku aktivnost i vratiti ljude na posao.