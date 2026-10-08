Šta je “dugotrajna gripa” i kako je izbjeći

Temperature padaju, lišće mijenja boju, a ljudi se počinju prijavljivati ​​za vakcine protiv gripe. Barem bi tako trebalo biti, kažu stručnjaci.

Septembar i oktobar su idealni mjeseci za vakcinaciju protiv gripe, prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Vakcinacija krajem ljeta ili početkom jeseni može povećati vjerovatnoću da će ljudi biti zaštićeni od gripe tokom glavne sezone gripe – koja u SAD-u, prema CDC-u, obično traje od decembra do marta.

Vakcinacija protiv gripe može smanjiti vjerovatnoću da će osoba dobiti gripu ili razviti teški oblik bolesti, što može dovesti do hospitalizacije, smrti ili dugotrajnih simptoma. Hronični slučajevi gripe, poznati i kao “duga gripa”, mogu pogađati ljude mjesecima.

Osobe koje se ne mogu vakcinisati u optimalno vrijeme mogu imati koristi od vakcine ako to učine kasnije.

Šta je “dugotrajna gripa”?

Produžena gripa označava slučaj gripe čiji simptomi traju duže od perioda akutne infekcije. Njen tok je sličan dugotrajnom covidu, koji se može razviti nakon akutne infekcije i trajati neograničeno.

„Gotovo svaka virusna bolest može uzrokovati dugotrajne simptome“, kaže dr. David Cutler, certificirani ljekar porodične medicine u zdravstvenom centru Providence St. John's u Santa Monici u Kaliforniji. „I što je bolest ozbiljnija, veća je vjerovatnoća da će se pojaviti.“

Zato dugotrajna gripa nije nova pojava. Ovo stanje je prepoznato godinama, posebno zbog svog utjecaja na srce. Nova istraživanja sugeriraju da može utjecati i na mozak. Osim toga, simptomi dugotrajne gripe mogu varirati od osobe do osobe i “mogu utjecati na gotovo svaki organ u tijelu”, kaže dr. Cutler.

„Mogu imati gastrointestinalne simptome, srčane simptome, plućne simptome, kožne simptome“, dodaje dr. Cutler.

Neki ljudi mogu iskusiti i neurološke simptome, poput “moždane magle” ili bolova u ekstremitetima. To može biti simptom periferne neuropatije, kaže on.

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Može uzrokovati ozbiljnije probleme

Slučajevi dugotrajne gripe mogu biti ozbiljniji od uobičajenih slučajeva gripe, koji se kod inače zdravih osoba mogu izliječiti za nekoliko dana.

U studiji objavljenoj 2023. godine u časopisu The Lancet Infectious Diseases , istraživači su povezali i dugotrajnu gripu i dugotrajni covid s ozbiljnijim zdravstvenim problemima nego njihove akutne oblike.

“Dugoročni covid je mnogo veći zdravstveni problem od covida, a dugotrajna gripa je mnogo veći zdravstveni problem od gripe”, rekao je dr. Ziyad Al-Ali, glavni autor studije i šef istraživanja i razvoja za Veteranski zdravstveni sistem u St. Louisu, u saopštenju za javnost.

Kako spriječiti dugotrajnu gripu

Kada je u pitanju prevencija dugotrajne gripe, dr. Cutler kaže: “Postoji jedan glavni savjet, a to je vakcinacija.”

Vakcina protiv gripe može pomoći u zaštiti od same infekcije, ali i od teških oblika gripe, uključujući one koji dovode do hospitalizacije, dugotrajne gripe ili smrti. Ažuriranje statusa vakcinacije i za druge bolesti, poput vakcinacije protiv covida, može pomoći ljudima da smanje rizik od covida-19 ili dugotrajnog covida, kao i drugih virusnih infekcija.

“Vakcinacija je najvažniji preventivni korak”, kaže dr. Cutler.

Zaključak

Stručnjaci preporučuju vakcinaciju protiv gripe u septembru ili oktobru kako bi se maksimizirala zaštita od gripe. Vakcine mogu pomoći u zaštiti od akutnih i produženih oblika gripe, kao što je dugotrajna gripa.

Claire Wolters, novinarka Forbesa