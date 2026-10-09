Upoznajte porodicu koja je napravila neke od najpoznatijih TV sapunica i stekla bogatstvo od dvije milijarde dolara

Scenarista sapunica William Bell stvorio je serije Mladi i nemirni (Y&R) i Hrabri i lijepi (B&B). Sada njegovo troje djece, među kojima su i “Cricket” iz serije Y&R i glavni scenarist serije B&B, zajedno vrijedi 2 milijarde dolara.

Televizijska sapunica “Dani naših života” trebala je biti ukinuta 1966. godine. Očajnički im je bio potreban talentovani scenarista da vrati seriju na pravi put, pa su producenti angažovali Williama Bella, iskusnog scenaristu koji je već stekao ime nizom poznatih sapunica. Za manje od četiri godine, Bell je uspio da seriju učini jednom od najgledanijih dnevnih serija. Bio je to izvanredan uspjeh. Ali to je bio samo početak Bellove karijere, koja će kasnije izgraditi carstvo sapunica mnogo veće od “Dana naših života”.

Bellova dnevna televizijska dinastija rođena je iz dvije serije koje su on i njegova supruga Lee zajednički kreirali 1973. i 1987. godine: Mladi i nemirni i Hrabri i lijepi. Bill je preminuo 2005., a Lee 2020. godine. Njihovo troje djece nastavilo je voditi ove strastvene serije, koje se i dalje emitiraju i ostaju sapunice broj jedan i broj dva u SAD-u. Zahvaljujući njihovom uspjehu, Forbes sada procjenjuje da je porodica Bell akumulirala prvo bogatstvo milijardera u historiji sapunica, s ukupnom neto vrijednošću od oko 2 milijarde dolara. (Bellovi su odbili komentirati svoje bogatstvo).

Veliki dio finansijskih zasluga pripada Billu Bellu Jr., najstarijem sinu para i finansijskom geniju nadimku “Dollar Bill”, koji je decenijama vodio porodične produkcijske kuće. Pomogao je u pregovorima o tri izuzetno unosna ugovora koji su postali temelj bogatstva porodice Bell. Za Y&R je osvojio velikodušan udio u profitu za porodicu. Osvojio je puno vlasništvo B&B . B&B je jedna od rijetkih sapunica koja je ostala u vlasništvu svojih stvaralaca kroz cijelu svoju historiju. Zatim je sklopio unosne međunarodne distribucijske ugovore.

Sapunice su finansirale rad TV mreža

Bill Jr. prima najveće dividende u poređenju sa svojim bratom/sestrom. Procjenjuje se da vrijedi 1,1 milijardu dolara. Njegov otac ga je jednom opisao kao “moć iza trona”. Danas se 64-godišnji Bill Jr. djelimično povukao iz porodičnih kompanija, ali njegov brat i sestra nisu. Brat Brad (62) je glavni scenarista serije B&B. Tu poziciju obavlja više od 30 godina. Njihova sestra Lorali, 57, glumila je lik Christine Blair (“Cricket”) s prekidima u Y&R od 1983. godine.

Porodici Bell je pomogao i trenutak u kojem se njihova serija pojavila. Njihove emisije su procvjetale baš kada je popularnost žanra dostigla vrhunac 1970-ih i 1980-ih. Desetine miliona gledalaca redovno su pratile sapunice, koje su se emitovale gotovo svakog radnog dana.

„Studenti, svi su pričali o sapunicama i šta se dešava u pričama“, kaže Ed Scott. On je dugogodišnji producent obje Bellove serije.

U to vrijeme, dnevne sapunice su bile toliko unosne da su zapravo finansirale program televizijske mreže u udarnom terminu. Rekordnih 19 sezona emitovano je 1970. godine. Tokom sljedeće decenije , sapunice su donosile oko 75% prihoda televizijske mreže, prema profesorici filmskih studija Elani Levin u svojoj knjizi o industriji – Her Stories . Zahvaljujući velikim dijelom sapunicama, prihodi od dnevnog oglašavanja za televizijske mreže dostigli su vrhunac 1984. godine, sa oko 1,25 milijardi dolara. To bi danas bilo otprilike 4 milijarde dolara, prema Levin.

I dalje veoma popularan

Danas postoji samo pet sapunica. Srećom, Bellovi su prije nekoliko decenija sklopili izuzetno povoljne ugovore. Y&R i B&B su i dalje vrlo uspješni. Svaka od njih emituje oko 250 epizoda godišnje, a prema Nielsenu, sedmično ih prati 3,3 miliona i 2,9 miliona gledalaca. Gotovo bez izuzetka, bile su dvije najgledanije sapunice od 1988. i 1998. godine. Čak i oni koji nisu njihovi obožavatelji prepoznali bi imena poznatih ličnosti koje su se pojavljivale u cameo ulogama tokom proteklih decenija. Među njima su Little Richard, Bob Barker, Usher i Katy Perry.

Zašto su ove dvije sapunice opstale dok su mnoge druge otkazane?

„To su Bellsi“, kaže Nina Tassler, dugogodišnja direktorica u CBS-u. „Postojala je ogromna posvećenost kvaliteti rada jer se rad prenosio s generacije na generaciju. Bili su lično uključeni u sve to na način koji je nadilazio odnos ugovornih pisaca ili producenata. Ulozi su bili vrlo visoki.“

Majstor pripovijedanja

Pokojni Bill stariji zaljubio se u žanr dok je odrastao u Chicagu slušajući radio sapunice sa svojom majkom. Pridružio se mornarici, a zatim je pisao za radio humoristične serije i reklame prije nego što je prešao na dnevne sapunice. Njegova prva serija bila je Guiding Light (Vodeća svjetlost) 1950-ih, i brzo je postao jedan od najtraženijih pisaca u svijetu sapunica.

„Bio je majstor pripovijedanja“, kaže Kay Alden. Ona je iskusna glavna scenaristica koja je radila i na Y&R i na B&B . „Znao je koliko dugo možete držati publiku u neizvjesnosti prije nego što postanu nestrpljivi. A onda bi ih držao u neizvjesnosti još malo, tako da bi olakšanje kada konačno dođete do raspleta ili vrhunca priče bilo ogromno.“

Scott se sjeća da je čak i kada je Bill “šarmirao” publiku na društvenim okupljanjima, uvijek obraćao pažnju na zanimljive replike ili ideje za priče.

“Vidio bih ga s druge strane sobe, kako bi iz unutrašnjeg džepa izvukao malu bilježnicu. Čak i ako je to bio formalni događaj, zapisivao bi stvari. Živio je s njom svake minute svakog dana.”

Bradley Bell s glumicama iz serije Hrabra i lijepa – Kathryn Kelly Lang i Jennifer Garris; Foto: Watt/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inovacija u svijetu sapunica

“Dani naših života” donijeli su mu slavu i barem nešto bogatstva, ali Bill je bio nemiran. Želio je stvoriti vlastiti izmišljeni svijet. On i njegova supruga Lee započeli su 1973. godine seriju “Mladi i nemirni”. Serijal je istraživao sukobe i ljubavne odnose između povezanih porodica u izmišljenom gradu Genoa Cityju na američkom Srednjem zapadu.

„Vrijeme je da se dnevna serija promijeni“, napisao je u eseju za Y&R . „Da se modernizuje i uvede inovacija.“

To je značilo više scena seksa. Mladi i glamurozni likovi. Tamno, filmsko osvjetljenje i lajtmotivi. Obilje ekstremnih krupnih planova koji naglašavaju emocionalne reakcije likova. Kao i obrađivanje teških tema poput silovanja na sastanku i raka dojke.

„Pokušavali su napraviti modernu, aktuelnu, avangardnu ​​sapunicu“, kaže Elana Levine, istraživačica sapunica.

Y&R se mučio s gledanošću u svojim ranim godinama, ali je u roku od nekoliko godina nadmašio većinu konkurentskih serija. Kada su djeca Bell bila mala, cijela porodica je gledala svaku epizodu za vrijeme obroka. Sjedili su ispred televizora s poslužavnicima, dok je njihov otac bacao komentare o produkciji na ekran.

„To je bila stalna tema razgovora“, prisjeća se Brad. Kaže da su „odrastali u fikciji i stvarnosti“ jer su stalno bili okruženi sa „20 drugih likova“.

„Svaki član porodice Bell mogao bi vam ispričati svaki detalj o svakom liku“, kaže Tassler. „Cijeli univerzum tih serija bio je ugrađen u njihov DNK.“

Ulazak djece u svijet TV sapunica

Djeca su počela željeti da se uključe još aktivnije. Brada je privukao proces pripovijedanja. Volio je kada bi porodična trpezarija postala improvizirana soba za pisanje scenarija.

“Mislio sam da je mnogo zanimljivije sjediti ispod stola i slušati oca i sve njegove scenariste nego raditi domaći zadatak.”

Na kraju je dobio ljetne prakse, tokom kojih je formalno predstavljao ideje. Na fakultetu je zvanično počeo pisati dijaloge za Y&R .

Prekretnica za Lorali dogodila se kada je lažirala bolest kako bi ostala kod kuće i gledala oca kako radi. To je priča ispričana u biografiji Billa starijeg, čiji je koautor Lee. Njeni roditelji su to prepoznali kao rastući interes za sapunice i odlučili su joj izaći u susret dajući joj malu ulogu bez teksta u emisiji “Y&R” . Tada je imala devet godina.

Sa 14 godina, dobila je pravu ulogu 1983. godine: “Cricket”, slatke i iskrene tinejdžerke koja radi kao model za kozmetičku kompaniju. Nakon šest godina, Lauralee je dobila jednu od svojih prvih velikih priča, kada je “Cricket” doživio transformaciju. Traumatično iskustvo silovanja na sastanku – nakon čega je uslijedio pravni postupak protiv napadača – natjeralo ga je da brzo sazrije. To ju je navelo da promijeni karijeru, postane advokatica i odustane od svog nadimka. Od tada je “Christine”.

Uspjeh Billa Jr.

Bill Jr. je imao manje interesa za kreativnu stranu serije, ali je čak i kao tinejdžer počeo savjetovati roditelje o poslu. Imao je nešto manje od 30 godina kada je dobio priliku da odluči o finansijskom naslijeđu svoje porodice.

Bile su kasne 1980-e, a ugovori o licenciranju i pisanju scenarija za Y&R bili su na čekanju za obnovu. Bill Jr. je vidio priliku da se bori za porodicu Bell kako bi konačno dobila značajan dio profita od serije. Znao je da imaju adute. Y&R je nedavno dostigao vrh među dnevnim serijama. Ali neće biti lako. Columbia je angažovala Kena Ziffrena, jednog od najmoćnijih advokata u industriji zabave u to vrijeme, kojeg su kolege navodno zvale “Papa”. Navodno je njegova advokatska kancelarija predstavljala oko trećinu američke televizije u udarnom terminu.

Pobjeda nad producentima i nova serija

Tako je započela dramatična ludorija vrijedna vlastite epizode u više dijelova. Bill Jr. je uvjerio porodicu da odgodi slanje scenarija Y&R- u dok im Columbia ne da njihov “pravedni dio”. Nove scenarije su držali zaključane kod kuće dok je studio trošio postojeće zalihe i prijetio otpuštanjem Billa Sr., koji je bio izvršni producent i glavni scenarist.

„Bill [Jr.] je bio odlučan da dovede stvari do kraja“, prisjeća se Brad.

Columbija je na kraju popustila. Od tada, Bellsi su primili gotovo neviđenih 50% bruto profita serije.

Otprilike u isto vrijeme, Lee i Bill stariji pokrenuli su još jednu seriju, The Bold and the Beautiful, ovaj put u svom isključivom vlasništvu. U središtu joj je bila porodica koja vodi posao u modnoj industriji Los Angelesa. Bellovi su vjerovali da će im takvo okruženje pomoći da seriju plasiraju na međunarodni nivo. Smatrali su da je moda tema koja ima globalnu privlačnost.

Ispostavilo se da je to bila još jedna pametna opklada. B&B je brzo stekao popularnost na tržištima poput Grčke i Francuske. Ali prava prekretnica dogodila se u Italiji 1990. godine. Italijanski emiter RAI je kupio prava na emitovanje, ali, kako kaže Jim McNamara, koji je vodio B&B -jevu međunarodnu distribucijsku agenciju, držao ih je u ladici više od godinu dana bez emitovanja nijedne epizode. McNamara je zatražio od RAI-a informacije o tome kada će emitovanje početi.

„Imam plan“, prisjeća se kako ga je uvjeravao jedan režiser.

Muški fudbal, ženska serija

Plan je zapravo bio bizaran poduhvat: emitirati seriju istovremeno s dugo očekivanim Svjetskim prvenstvom u fudbalu – koje se, usput rečeno, upravo tada održavalo u Italiji.

„Rekao sam: ‘Vau, to je zaista hrabar potez!'“, prisjetio se McNamara.

Rediteljica nije odustala, objasnivši: “Svaka žena u Italiji će to gledati jer će im već biti dosta fudbala.”

Plan je uspio. Prema izvještajima italijanskih novina La Repubblica u to vrijeme, B&B je postala najpopularnija sapunica te sezone. Privukla je više od 6,5 miliona gledalaca – čak više nego u Sjedinjenim Državama. Serija se nastavila širiti po kontinentu i postala senzacija na novim tržištima.

Dio glumačke ekipe serije Mladi i nemirni na proslavi; Foto: Shutterstock/Kathy Hutchins

Dobar tajming

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, privatna televizija je tek počela preuzimati primat od državnih emitera širom Evrope.

„Tajming za film Hrabri i lijepi bio je savršen“, kaže McNamara. „Došao je u vrijeme kada je potražnja rasla i ljudi su željeli vidjeti američki san. To je upravo ono što su im prodavali.“

B&B je ubrzo počeo ostvarivati ​​desetine miliona dolara prihoda sa stranih tržišta. Bill Jr. je još jednom prepoznao priliku da već unosan aranžman učini još unosnijim. Kada je serija već čvrsto osvojila međunarodnu publiku, počeo je upravljati njenom međunarodnom distribucijom iz same kompanije.

Pregovarao je o posebno povoljnom aranžmanu s Berlusconijem, bivšim italijanskim premijerom koji je kontrolirao televizijsku kompaniju Mediaset. Berlusconi je očajnički želio seriju. Na kraju je ponudio Billu nevjerovatne uslove. Mediaset, sada MediaForEurope, prema izvoru upoznatom s ugovorom, obavezan je emitirati seriju zauvijek i snositi sve troškove, uključujući, na primjer, sinkronizaciju.

B&B je i danas izuzetno popularan u inostranstvu. Danas se emituje u više od 50 zemalja i privlači više od 20 miliona gledalaca izvan SAD-a. Ogromni prihodi sa stranih tržišta praktično subvencioniraju poslovanje emisije u SAD-u, prema riječima tri osobe upoznate s njenim finansijama.

Stariji sin se okrenuo umjetnosti

Bill Jr. je danas manje uključen u posao nego što je to bio prije. Zajedno sa suprugom Marijom – koju je upoznao na zabavi krajem 1980-ih i koja je kasnije jedno vrijeme bila glavna scenaristica serije Y&R – sada se više posvetio savremenoj umjetnosti.

Njih dvoje su sakupili neobičnu kolekciju za koju Forbes procjenjuje da vrijedi oko 400 miliona dolara . Nedavno su dio kolekcije donirali muzejima u Los Angelesu.

Među njihovim umjetničkim djelima su replika pisoara Marcela Duchampa, otisak konzerve supe od crnog graha Andyja Warhola i usisivač Jeffa Koonsa izložen u pleksiglas kutiji. Bellovi su veliki pokrovitelji Koonsa, vjerovatno najpoznatijeg živog umjetnika na svijetu. Poznat po kršenju rokova, Koons je jednom natjerao Billa Jr. i Mariju da čekaju dvije decenije da dobiju njegovu oslikanu aluminijsku skulpturu visoku metar, koja prikazuje hrpu Play-Doha.

Par je nekada izlagao veći dio svoje umjetničke kolekcije u betonskom kompleksu od gotovo 370 kvadratnih metara na obali Malibua, koji su naručili od arhitekte Tadaoa Andoa, dobitnika Prickerove nagrade. Izgradnja kuće trajala je oko 12 godina, ali su u njoj živjeli samo oko osam godina prije nego što su je prodali Beyoncé i Jay-Z-ju za 190 miliona dolara. Prema Miller Samuelu, to je bila najskuplja prodaja kuće u SAD-u 2023. godine i četvrta najskuplja ikada.

Danas, čini se da većinu vremena provode između nekretnina u Parizu i St. Bartsu. I dalje su smješteni u Los Angelesu. Maria predsjedava programom Kulturne olimpijade Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine.

Brat i sestra i dalje u svijetu sapunica

Za ostalo dvoje djece porodice Bell, život je i dalje ispunjen sapunicama. Lauralee sada glumi Christine u seriji “Y&R” već 43 godine. Ljudi koji rade s njom opisuju je kao prijateljski nastrojenu i pristupačnu osobu na setu. Kažu da uvijek dolazi na posao sa svim naučenim replikama – iako je, kao Bellova, mogla sebi dozvoliti da bude nepripremljena.

Brad je glavni scenarista serije B&B od 1993. godine. Piše praktično bilo gdje – pod tušem, u automobilu, u krevetu – i često radi na scenarijima 50 sati sedmično.

„Brad je majstor ljubavnog trougla“, kaže Alden, koji ga opisuje kao bržeg pripovjedača od svog oca. I nekoga ko se ne boji riskirati s neobičnim zapletima. Jedna upečatljiva priča iz 2011. godine uključivala je dva lika koji su ostali nasukani na pustom ostrvu i slučajno pojeli halucinogene bobice.

Bradov posao je da se pobrine da priče budu svježe čak i četiri decenije nakon što je serija počela emitovati, ali i da ostanu vjerne svom identitetu.

„Sapunice obično gube smjer ako gledaoci osjećaju da su priče suprotne onome što bi uradio lik kojeg poznaju toliko godina“, kaže on. „Zato su naši likovi vrlo dosljedni. U svijetu umjetne inteligencije, to su ručno šivana, po mjeri skrojena odijela – svako od njih.“

„Stvar sa sapunicama je u tome što su izuzetno otporne“, kaže Levin. „Gledaoci su veoma lojalni. Mnogi gledaju decenijama i kada ste toliko duboko u tome, većina ljudi neće tek tako odustati.“

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Sapunica kao forma izumire

Prošla godina donijela je uzbudljiv razvoj događaja za ljubitelje žanra: CBS je pokrenuo seriju Beyond the Gates. To je prva nova dnevna sapunica neke televizijske mreže u posljednjih četvrt stoljeća.

„To je bilo ogromno iznenađenje“, kaže ona. „Niko nikada nije mislio da ćemo vidjeti novu sapunicu. Postojala je samo nada da će se preostale sapunice nastaviti emitovati.“

Gates je trenutno najmanje popularna sapunica koja se emituje. Ali i dalje privlači respektabilnih 1,8 miliona gledalaca.

Međutim, čini se da je industrija u svojim posljednjim godinama. Čak i sa serijom Gates, samo pet sapunica se još uvijek emitira. A publika je sve starija: prosječna starost gledatelja sapunica tokom dana je 67 godina, prema Nielsenu.

„Iznenađeni smo što je ovoliko dugo trajalo“, priznaje Brad.

Nove serije, reality showovi i “vertikalne” drame

Sapunice možda postaju suvišne u modernom medijskom ekosistemu. Dramske serije poput “Uvod u anatomiju” i “Bridgerton” usvojile su pripovijedanje nalik sapunicama, dok je reality televizija neiscrpan izvor melodrame.

A tu su i “vertikalne drame”, često opisivane kao sapunice za pametne telefone. Ovaj trendi format nastao je na društvenim mrežama, ali sada ima nekoliko specijaliziranih aplikacija. Radnja se odvija kroz epizode koje traju od jedne do tri minute. Najpopularnije serije bilježe stotine miliona pregleda. Prema istraživačkoj firmi Omdia, gotovo svaki 12. Amerikanac koji redovno koristi video usluge – streaming, društvene medije ili plaćenu televiziju – također koristi platformu za vertikalne drame.

Teško je zamisliti Y&R i B&B bez porodice Bell. Ali čak i ako bi porodica željela da se povuče iz posla i proda B&B , moglo bi biti teško pronaći kupca.

„Iskreno, mislim da je vrlo malo vjerovatno da bi iko kupio sapunicu, jer je to industrija u opadanju“, kaže Brian Frons. Nekada je vodio dnevni program na CBS-u. „To je jedna od onih stvari kada dobijete osjećaj da su njeni najbolji dani iza nje.“

Bellovi su prvi milijarderi koji su se proslavili zahvaljujući sapunicama. Gotovo sigurno će biti i posljednji.

Monica Hunter-Hart, novinarka Forbesa