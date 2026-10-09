Milijarde na računima građana u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori – ko štedi najviše

Ukupni depoziti domaćih sektora dostigli su na kraju augusta ove godine 40,9 milijardi KM. U poređenju sa mjesecom ranije, veći su za 467,5 miliona KM ili 1,2%. Na mjesečnom nivou najveći rast depozita zabilježen je kod privatnih preduzeća za 387,9 miliona KM (4,4%), kod stanovništva za 137,6 miliona KM (0,7%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 6,3 miliona KM (0,3%), dok je kod ostalih domaćih sektora rast iznosio 2,8 % ili 63,5 miliona KM. Suprotan trend registrovan je kod vladinih institucija, gdje je pad depozita iznosio 127,6 miliona KM ili 2,1%.

Godišnji rast

Na godišnjem nivou, prema podacima koje je objavila Centralna banka BiH (CBBiH), depoziti su povećani za 4,86 milijardi KM, uz stopu rasta od 13,5%, čime je nastavljen rast baze depozita bankarskog sistema u BiH. Kada posmatramo cijelu godinu, stanovništvo daje najveći zamah rastu depozita, budući da su mu depoziti za 12 mjeseci povećani za 2,42 milijarde KM, što je 12,9% nego godinu prije. U strukturi štednje dominiraju transakcioni računi, sa udjelom od 51,3%, dok depoziti po viđenju čine 19,4%, a oročeni depoziti 29,3% ukupnih depozita stanovništva.

Transakcioni računi stanovništva godišnje su rasli za 16,5%, i mnogo brže od naprimjer depozita po viđenju, čiji rast je iznosio 7,5%, i oročenih depozita, sa rastom od 10,6%. Brojke ukazuju na to da je značajan dio sredstava građana oročena štednja (29,3 %), ali da najveći dio novca (70,7 %) “leži” na računima kojima se može brzo raspolagati.

Na godišnjem nivou rasli su depoziti i u ostalim sektorima; privatnih preduzeća za 1,02 milijarde KM ili 12,3%, vladinih institucija za 1,05 milijardi KM ili 20,8%. Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća povećani su za 100 miliona KM, ili 5,3%, dok je rast kod ostalih domaćih sektora iznosio 275,4 miliona KM, odnosno 13,4%.

Zemlje regije

Kada je riječ o zemljama regije, Hrvatska ima najveći ukupan iznos depozita građana. Krajem jula, ukupni depoziti domaćinstava iznosili su gotovo 43,7 milijarde eura ili 65,1% ukupnih depozita. Iako ukupni depoziti stanovništva rastu, oročeni depoziti su na godišnjem nivou smanjeni. Oročeni depoziti iznosili su gotovo 10 milijardi eura te su u odnosu na juli 2025., bili manji za 4,1% (-0,2% na mjesečnom nivou). Udio oročenih depozita stanovništva u ukupnim depozitima stanovništva iznosio je gotovo 23%, što je i dalje ispod vrhunca od 29,2% iz sredine 2024.

Prema podacima Narodne banke Srbije od 28. augusta građani su držali 26,06 milijardi eura u bankama, i ovaj iznos se odnosi i na sredstva na tekućim računima i oročene depozite. Zvanični podaci iz Crne Gore pokazuju da su depoziti u bankama na kraju jula 2026. godine iznosili 6.211,29 miliona eura i zabilježili su rast od 5,44% na godišnjem nivou, dok su u odnosu na prethodni mjesec rasli za 2,56%.

Najveće učešće od 84,96% imali su depoziti po viđenju, dok su oročeni depoziti činili 14,79% ukupnih depozita. Preostalih 0,25% odnosilo se na sredstva na escrow računu. U strukturi ukupnih oročenih depozita najveće učešće imali su depoziti sa rokom od jedne do tri godine (40,87%) i rokom od tri mjeseca do jedne godine (39,32%).

Crna Gora je u julu imala oko 2,58 milijardi eura depozita stanovništva (2.577,49 miliona eura), 13,88% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Depoziti stanovištva u ovoj zemlji na mjesečnom nivou rasli su 3%. Kada je riječ o oročenoj štednji stanovništva, na kraju jula 2026. godine, ona je iznosila 16,61%, dok su depoziti po viđenju činili su 83,39%.

Ako bismo depozite dijelili po broju stanovnika, iznos pokazuje da na svakog stanovnika Hrvatske dolazi oko 11.300 eura, Srbije oko 4.000 eura, Crne Gore oko 4.100 eura, a BiH oko 3.400 eura. Međutim, štednja građana je neravnomjerno raspoređena i navedeni iznosi po stanovniku apsolutno ne znače da svaki građanin u regiji na bankama drži ovoliki iznos.

Upoređujući dvije zemlje BiH i Crnu Goru, koje u regiji imaju najmanji broj stanovnika, u Crnoj Gori je u julu 2026. godine samo 16,61% depozita stanovništva bilo oročeno, dok se 83,39% nalazilo u depozitima po viđenju. U BiH je udio oročenih depozita stanovništva bio 29,3%, što ukazuje da građani BiH imaju veći udio oročene štednje u ukupnim depozitima nego građani Crne Gore.



