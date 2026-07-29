BiH bi mogla uštedjeti 13 miliona eura godišnje nakon izmjena evropskog CBAM mehanizma

Bosna i Hercegovina mogla bi značajno smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije nakon što je Evropska komisija prihvatila prijedloge Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za izmjene pravila Mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama (CBAM).

Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje i carinsku uniju obavijestio je Ministarstvo da su prijedlozi BiH ugrađeni u nacrt izmjena CBAM regulative, koji je upućen u zakonodavnu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da prihvatanje prijedloga predstavlja važan korak za domaći elektroenergetski sektor.

Postupak dokazivanja stvarnih emisija

“Evropska komisija je prepoznala kredibilitet našeg zahtjeva i predložila izmjene CBAM regulative koje predstavljaju značajan iskorak ka pravednijoj primjeni CBAM-a i očuvanju konkurentnosti izvoznika električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta na tržištu Evropske unije”, rekao je Košarac.

Predloženim izmjenama omogućava se da se prilikom obračuna emisija ugljen-dioksida za električnu energiju uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije.

Istovremeno bi se pojednostavio postupak dokazivanja stvarnih emisija, što bi izvoznicima trebalo olakšati ispunjavanje evropskih zahtjeva. Izmjenama je predviđeno i priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini električne energije, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika.

Retroaktivna primjena od januara 2026. godine

Jedan od ključnih prijedloga odnosi se na retroaktivnu primjenu izmjena od 1. januara 2026. Time bi, prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, bile uklonjene poteškoće s kojima su se suočavali izvoznici električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Košarac je naveo da su institucije na svim nivoima vlasti u BiH uložile napore kako bi Evropskoj komisiji ukazale na moguće negativne posljedice primjene CBAM-a na domaći elektroenergetski sektor.

Ministarstvo je paralelno pripremilo i Prijedlog odluke o usvajanju metodologije za proračun emisijskog faktora ugljen-dioksida elektroenergetske mreže u BiH, čime bi se stvorili uslovi za pravovremenu primjenu novih evropskih pravila.

Prema procjenama Ministarstva, kombinacija izmjena CBAM regulative i domaće metodologije mogla bi donijeti značajno smanjenje troškova izvoza električne energije.

“Prvi amandman Evropske komisije, zajedno sa Prijedlogom odluke koji je pripremilo Ministarstvo, značajno će smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije. Prema našim procjenama, uštede bi mogle iznositi i do 13 miliona eura godišnje”, izjavio je Košarac.

CBAM mehanizam Evropske unije uveden je kako bi se smanjio rizik od premještanja proizvodnje u zemlje s blažim ekološkim standardima i kako bi se zaštitila konkurentnost evropskih kompanija. Za izvoznike iz zemalja koje nisu članice EU predstavlja dodatni trošak ukoliko proizvodi sadrže visok nivo ugrađenih emisija ugljenika.

Prijedlog izmjena CBAM regulative trenutno se nalazi u proceduri pred Evropskim parlamentom i Vijećem Evropske unije, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH najavilo je nastavak saradnje s evropskim institucijama do konačnog usvajanja novih pravila, navodi Fena.