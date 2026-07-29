Majstor za biznis ili majstor za katastrofe: Varao je žene, unesrećio ulagače, a na putu do novca „zavrnuo“ je tasta

Tokom tri decenije, finansijer sa Wall Streeta Leonard Tannenbaum “ugrabio” je stotine miliona dolara od naknada fondova usmjerenih na kredite. Međutim, iza sebe je ostavio niz propalih kompanija, narušenih odnosa, dioničara koji su izgubili novac i ružnih sudskih slučajeva.

Najnoviji poslovni poduhvat Leonarda Tannenbauma trebao je biti sigurna opklada. Nakon što je 2020. godine prodao svoju prethodnu kompaniju Fifth Street, opterećenu tužbama investitora i nagodbom s američkom Komisijom za vrijednosne papire i berzu (SEC), iskusni finansijer predstavio se kao pionir u kreditiranju kompanija u industriji kanabisa koje nisu imale adekvatan pristup bankarskim uslugama. Tržište marihuane je cvjetalo. Amerikanci, pod stresom i dosadom tokom pandemije, sve više su posezali za ovom drogom. Ali, budući da je marihuana i dalje bila ilegalna na saveznom nivou, većina kompanija u industriji nije mogla dobiti kredite od tradicionalnih banaka.

Tannenbaum je imao savršenu priču za Wall Street. Postati vodeći institucionalni zajmodavac u brzorastućoj industriji vrijednoj 19 milijardi dolara, a istovremeno ponuditi visoke prinose dioničarima.

Početkom 2021. godine, Tannenbaum i njegova treća supruga Robyn uvrstili su AFC Gamma (kasnije preimenovan u Advanced Flower Capital) sa sjedištem u West Palm Beachu na Floridi na Nasdaqu kao hipotekarni REIT, prikupivši 124 miliona dolara. U naredne dvije godine, zahvaljujući uzastopnim emisijama dionica, vrijednost kapitala AFC-a porasla je na gotovo 400 miliona dolara. Istovremeno, rasla je i vrijednost njegovog kreditnog portfelja.

„Ono što me je zadivilo jeste da u ovom prostoru nije bilo institucionalnog zajmodavca. Nijednog kredibilnog zajmodavca“, rekao je Tannenbaum 2022. godine u podcastu From Pot to Popular. To je bio dio medijske kampanje organizovane povodom njegovog ulaska u ovaj sektor. „Bila je to prilika da postane broj jedan u industriji.“

Propast za pet godina

Pet godina kasnije, Tannenbaumovo poslovanje s finansiranjem industrije kanabisa praktično se urušilo. Prošle godine, Advanced Flower Capital je zabilježio gubitak od 21 milion dolara uz neto dobit od 25 miliona dolara. Tržišna vrijednost kompanije pala je na manje od 70 miliona dolara. Kvartalna dividenda, koja je ranije donosila dvocifrene godišnje prinose, smanjena je sa 56 centi po dionici na samo pet centi. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je najveći zajmoprimac kompanije, uzgajivač i prodavač kanabisa sa sjedištem u Chicagu, Justice Grown, prestao plaćati svoje dugove. Kao rezultat toga, dvije strane su sada upletene u pravni rat koji uključuje optužbe za prevaru, klevetu i korporativnu sabotažu. Još jedan veliki zajmoprimac, Devi Holdings sa sjedištem u Arizoni, koji posluje u nekoliko država, završio je u stečaju nakon operativnih problema i neplaćenih poreza.

Ali uprkos gubicima i tužbama, Tannenbaum se sasvim dobro snalazi. Kroz dividende i naknade za upravljanje, on i njegova kompanija za upravljanje investicijama zaradili su više od 80 miliona dolara od osnivanja AFC-a. Tokom 2024. godine, AFC je odvojio kredite za nekretnine koji nisu vezani za kanabis u zaseban investicioni fond. Sada se čini da se Tannenbaum postepeno povlači iz industrije marihuane. (Odbio je više zahtjeva za intervju za ovaj članak.)

Privatno kreditiranje

Tannenbaum posluje u složenom svijetu kompanija za razvoj poslovanja (BDC ). To su javno kotirani privatni fondovi za kreditiranje koji odobravaju kredite malim i srednjim preduzećima. Poput REIT-ova, oni su dužni isplatiti najmanje 90 posto svog prihoda dioničarima putem dividendi. Njihove dionice su posebno atraktivne malim investitorima koji traže visoke prinose.

Oni koji prate Tannenbaumovu karijeru navikli su na finansijske drame koje ga gotovo redovno prate. Međutim, jedno je jasno: 54-godišnji izvođač radova je majstor u bogaćenju dok njegovi dioničari trpe gubitke. Forbes procjenjuje da su od 2008. godine Tannenbaum i kompanije koje on kontroliše zaradili više od 670 miliona dolara od naknada, dividendi i prihoda od inicijalnih javnih ponuda njegovih pet kompanija. Njegova lična imovina premašila je 800 miliona dolara. U međuvremenu, tržišna vrijednost njegovih kompanija pala je za oko 1,2 milijarde dolara (vidi grafikon ispod).

„Rezultati svake pojedinačne kompanije u velikoj mjeri zavise od različitih industrijskih i tržišnih faktora, kao i od specifičnog investicionog perioda“, rekao je Tannenbaumov portparol. Dodao je da je Fifth Street Finance, njegov najveći BDC, imao ukupan prinos od osam posto između izlaska na berzu 2008. i oktobra 2017. godine, kada je investicijska kuća Oaktree, koja se bavi problemima imovine, kupila prava na upravljanje fondom. Tokom istog perioda – tokom kojeg je indeks S&P 500 ostvario ukupan prinos od 130 posto, ili 16 puta veći od prinosa Fifth Street Finance – savjetodavna firma koju kontroliše Tannenbaum prikupila je 457 miliona dolara od naknada za upravljanje i podsticajnih naknada.

Biti milijarder prije 40. godine

„Tannenbaum je želio postati bogat“, prisjetio se William Craig. Bio je finansijski direktor Fifth Streeta od 2007. do 2011. godine, kada ga je Tannenbaum otpustio. „Želio je postati milijarder prije nego što napuni četrdeset godina. Nikada to nije krio.“

Rođen 1971. godine, Tannenbaum je odrastao u bogatom njujorškom predgrađu Great Neck na sjevernoj obali Long Islanda. Njegov otac je bio generalni direktor male advokatske firme. Majka, kubanska imigrantkinja, radila je kao administratorica u lokalnom školskom okrugu. Nakon što je diplomirao MBA na Whartonu, a zatim radio u nekoliko finansijskih kuća na Wall Streetu, uključujući Merrill Lynch, oženio se Elizabeth Toll 1997. godine. Ona je kćerka jednog od osnivača luksuzne građevinske kompanije Toll Brothers.

Njegov novi tast, Bruce Toll, postao je prvi veliki finansijer njegovih poslova. Godine 1998. uložio je početni kapital u Tannenbaumov prvi hedge fond. Prema prvobitnom sporazumu, Toll je zadržao 90 posto profita, dok je Tannenbaum, kao menadžer fonda, primao 10 posto.

„Neki ljudi su zaista dobri u predstavljanju sebe, a on je odličan govornik“, kaže danas 83-godišnji Toll. „On svoje ideje predstavlja vrlo uvjerljivo.“

Tolova finansijska podrška, koja je na kraju premašila 100 miliona dolara, omogućila je Tannenbaumu da pokrene svoju karijeru. Međutim, zbližavanje s menadžerom hedge fonda Davidom Einhornom, kojeg je upoznao 1998. godine putem zajedničkog ulaganja u lanac Einstein Noah Bagels, potpuno je promijenilo tok njegovog poslovanja. Osnivač Greenlight Capitala postao mu je partner u pokeru. Upoznao ga je sa svijetom kompanija za razvoj poslovanja i umijećem bogaćenja koristeći tuđi novac.

Šema zarade i problemi sa tastom

Jedna od najvažnijih lekcija bila je da je poslovna struktura ključna. Kod poslovno orijentisanog kreditnog portfolija kojim upravlja eksterni menadžer, berzanska kompanija posjeduje portfolio kredita, dok eksterni menadžer naplaćuje redovne naknade. U Tannenbaumovom slučaju, oni su bili organizovani prema modelu hedž fonda – dva posto ukupne imovine i 20 posto ostvarene dobiti. Takav sistem stvara snažan podsticaj za kontinuirano povećanje obima imovine, čak i kada je njen kvalitet loš. Dioničari snose tržišni rizik, dok menadžer nastavlja da naplaćuje naknade čak i kada cijena dionica padne, a krediti postanu problematični.

Kada je imao 32 godine, Tannenbaum je 2004. godine pokrenuo drugi fond sa investicijom od 20 miliona dolara od Tolla. Ali ovaj put bez aranžmana o podjeli profita i putem nove kompanije za upravljanje investicijama putem koje je mogao naplaćivati ​​naknade. Kada je tri godine kasnije pokrenuo treći fond, Toll je investirao 25 ​​miliona dolara, garantovao kreditnu liniju od 50 miliona dolara i dodatno garantovao 15 miliona dolara ličnih kredita Tannenbaumu.

Kada su neki od tih kredita dospjeli na naplatu, Toll je kasnije u tužbi tvrdio da ga je Tannenbaum nagovorio da garantuje za novi kredit u zamjenu za usmeni sporazum o podjeli profita fonda sa svojom kćerkom Elizabeth. Tannenbaum negira da je takav sporazum ikada postojao. Bilo kako bilo, svoj treći fond pretvorio je u BDC pod nazivom Fifth Street Finance i izveo ga na berzu u junu 2008. godine. Prikupio je 141 milion dolara, uključujući investiciju od 30 miliona dolara od svog prijatelja Einhorna.

Prevara i razvod

Otprilike u isto vrijeme, njegov brak s Elizabeth, s kojom je imao troje djece, počeo se raspadati. Uglavnom zbog njegove veze s bivšom sekretaricom Stacey Thorne, zaposlenicom u Fifth Streetu. Bila je šest godina mlađa od njega i također se u to vrijeme udala. Tannenbaum i Elizabeth su se razveli 2010. godine. Ona se odrekla prava na prihod iz Fifth Streeta, dok je njen otac bezuspješno pokušavao naplatiti svoj dio zarade putem suda.

„Prevario je moju kćerku sa Stacey, pa se ona razvela od njega“, kaže Toll. „Nije dobila ni centa.“

Sa svojim prvim brakom i prvim velikim finansijskim finansijerom iza sebe, te oporavkom tržišta od finansijske krize 2008. godine, Tannenbaum je počeo postizati svoj najveći uspjeh kao menadžer BDC fonda. Njegov Fifth Street Finance, koji je u vrijeme svoje inicijalne javne ponude (IPO) u junu 2008. imao investicijski portfolio od 274 miliona dolara, izašao je na tržište kapitala 14 puta tokom sljedećih šest godina i prikupio oko 1,4 milijarde dolara od investitora.

„Bila je to mašina, a njena najveća vještina je bila prikupljanje novca“, kaže jedan bivši direktor Fifth Streeta. „Mogao je podići slušalicu, nazvati Morgan Stanley i prikupiti 100 miliona dolara od malih investitora jednim telefonskim pozivom.“

Koketiranje s politikom

Priliv kapitala potpuno je promijenio i Petu ulicu i sam Tannenbaum. Preselio se iz Armonka u New Yorku u Greenwich u Connecticutu, gdje je kupio vilu sa sedam spavaćih soba i 11 kupatila na imanju od oko 1,2 hektara, koje se graničilo sa zaštićenom šumom. Okušao se i u politici – 2012. godine organizovao je večeru za političke donatore na svom imanju s ulaznicama od 1.000 dolara po osobi. Osnovao je dvostranački politički akcioni odbor za podršku kandidatima koji su naklonjeni biznisu. Čak je razmišljao o tome da se jednog dana kandiduje za Senat SAD-a iz Connecticuta. Za The Wall Street Journal je rekao da bi to moglo pomoći Americi da postane “konkurentnija u odnosu na Kinu”.

Do 2013. godine, tržišna vrijednost Fifth Street Financea premašila je 1,4 milijarde dolara. Iste godine, Tannenbaum se oženio Stacey. Ona je od tada postala direktorica za odnose s investitorima. Do 2014. godine, Fifth Street se preselio iz White Plainsa u novo sjedište površine 4.100 kvadratnih metara u Greenwichu. Kompanija je izrasla od malog zajmodavca specijaliziranog za mezaninsko finansiranje do kreditne platforme vrijedne gotovo 6 milijardi dolara, s dva kotirana BDC-a i više privatnih fondova pod okriljem Fifth Streeta. Izvorni BDC, Fifth Street Finance, imao je investicijski portfolio od 2,5 milijardi dolara.

Bila je to izuzetno profitabilna mašina za naplatu naknada. Prema dokumentima podnesenim SEC-u, između 2008. i 2017. godine, Tannenbaumova kompanija za upravljanje investicijama prikupila je 489 miliona dolara na ime naknada za upravljanje i podsticajnih naknada od dva BDC fonda Fifth Streeta.

“Sve se svodilo na honorare”, prisjeća se Craig. “On je jednostavno nastavio skupljati taj novac.”

Tannenbaum je 2014. godine također uvrstio svoju kompaniju Fifth Street Asset Management na berzu. Ona je upravljala fondovima i zarađivala mu provizije, prodajući investitorima 12 posto udjela u ponudi u kojoj je on lično unovčio dionice vrijedne 88 miliona dolara. Einhorn je postao jedan od najvećih vanjskih dioničara kompanije.

Problematične pozajmice

Ali temelji Tannenbaumovog uspjeha bili su daleko manje čvrsti nego što su izgledali. Mnogi od prvih kredita Fifth Street Financea, uključujući podređene i kredite s pravom drugog zaloga s kapitalnim udjelima malo poznatim kompanijama kao što su proizvođač specijalnih hemikalija CPAC sa sjedištem u New Yorku i telekomunikacijska firma O'Currance sa sjedištem u Draperu, Utah, kasnije su postali problematični, restrukturirani su ili prodani ispod nominalne vrijednosti.

Problemi unutar portfelja BDC fondova bacili su sjenu na novolistanu kompaniju za upravljanje investicijama. Za manje od godinu dana, dionice Fifth Street Asset Managementa izgubile su 80 posto svoje vrijednosti u odnosu na cijenu od 17 dolara po dionici prilikom inicijalne javne ponude (IPO). To je Tannenbaumovog prijatelja Davida Einhorna koštalo oko osam miliona dolara. Možda je to bio mali iznos za čovjeka čije je bogatstvo tada procijenjeno na gotovo dvije milijarde dolara, ali je to bio sramotan promašaj za investitora poznatog po ulaganju u podcijenjene kompanije, koji je svoju karijeru izgradio na razotkrivanju računovodstvenih prevara u BDC Allied Capitalu. Einhorn je odbio da komentariše, dok izvor blizak njemu kaže da je “izgubio kontakt s Leonardom prije nekoliko godina”.

Zatim, kako je cijena dionica Fifth Street Finance nastavila padati, investitor RiverNorth počeo je zahtijevati promjene u korporativnom upravljanju. Kako bi umirio RiverNorth, Tannenbaum je pristao kupiti 9,2 miliona dionica BDC-a od tog fonda i povezanih dobavljača za 58 miliona dolara.

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Nova bračna prevara

Do 2015. godine, pojavio se još jedan potencijalni sukob na Petoj ulici. Tannenbaum, tada 43-godišnjak, započeo je romantičnu vezu s Robyn Friedman, 30-godišnjakinjom s iskustvom u investicijskom bankarstvu. Ona se pridružila kompaniji godinu dana ranije i postala direktorica za odnose s investitorima. Njegova supruga Stacey, koja je napustila tu poziciju 2012. godine, u to vrijeme je bila na porodiljskom odsustvu.

„Sjećam se da me je glavni pravni savjetnik pozvao u kancelariju i rekao: ‘Imamo problem'“, prisjetio se jedan bivši direktor iz Fifth Streeta, misleći na aferu Tannenbaum.

„Bilo je prilično očigledno“, dodaje još jedan bivši rukovodilac. „On lično nema problema s takvim ponašanjem.“

Glasnogovornik Tannenbauma odgovara da “nepotvrđene i senzacionalističke tvrdnje o privatnom životu gospodina Tannenbauma od prije nekoliko godina, kao i druga pitanja koja su predmet osporavanih i još uvijek tekućih sudskih postupaka, nemaju nikakve veze s načinom na koji on upravlja investicijama”.

Početkom 2016. godine, Tannenbaum se preselio u Miami Beach. U maju iste godine, podnio je zahtjev za razvod od Stacey. Ona je odmah zatražila i dobila ekskluzivno korištenje njihove vile u Greenwichu za sebe i njihovog malog sina. Tvrdila je da je Tannenbaum bio “teško depresivan, nepredvidljiv i izvor stresa”. Dolazio je i odlazio bez objašnjenja gdje se nalazi, bio je “zastrašujući” i stvarao je “toksičnu atmosferu u domu”. Tannenbaum je kasnije zatražio da se Stacey iseli iz kuće, što je sud odobrio, budući da je nekretnina bila njegovo vlasništvo i zaštićena predbračnim ugovorom.

Zarada veća od 300.000 dolara sedmično

Dok se borio sa suprugom na brakorazvodnom sudu, Tannenbaum je također pokušavao riješiti probleme u posrnuloj Fifth Streetu. U oktobru 2017. godine, investicijska kuća Oaktree Capital sa sjedištem u Los Angelesu, specijalizirana za imovinu u problemima, kupila je dva BDC fonda Fifth Streeta za djelić njihove prethodne vrijednosti. Za više od dvije milijarde dolara kredita, platila je samo 320 miliona dolara, ostavljajući dioničare s velikim gubicima. Tržišna vrijednost Fifth Street Financea pala je sa oko 1,3 milijarde dolara u 2013. godini na približno 770 miliona dolara. Neto vrijednost imovine po dionici pala je sa 9,85 dolara na oko 6 dolara, dok su godišnje dividende pale sa 1,15 dolara po dionici na 47 centi.

Kao dio prodaje kompaniji Oaktree, Tannenbaum je odlučio izdvojiti svoju kompaniju za upravljanje dionicama, Fifth Street Asset Management. Nagodio je niz tužbi investitora u iznosu od 23 miliona dolara. Isplate su bile pokrivene osiguranjem.

Iste 2017. godine, slučaj Tannenbaum protiv Tannenbauma je zaključen . Prema predbračnom ugovoru, Tannenbaum je bio dužan platiti Stacey pet miliona dolara, pored 12.000 dolara mjesečno za alimentaciju i troškove poput zdravstvenog osiguranja, privatne škole i ljetnog kampa. Sudski dokumenti su otkrili da je Tannenbaum tokom tog perioda zarađivao između 330.000 i 380.000 dolara sedmično nakon oporezivanja.

Reakcija države

Konačno, u decembru 2018. godine, Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) poduzela je mjere protiv Fifth Street Managementa. Naložili su kompaniji da plati gotovo četiri miliona dolara na ime restitucije, kamata i kazni. Utvrđeno je da je pogrešno raspodijelila 1,3 miliona dolara troškova i da nije adekvatno provjerila modele vrednovanja imovine. Kao rezultat toga, jedan od njenih BDC fondova precijenio je neto prihod i izdao dionice po previsokoj vrijednosti. Kompanija je pristala na nagodbu bez priznavanja ili osporavanja nalaza SEC-a.

Poput feniksa koji se diže iz pepela, Tannenbaum je izašao iz afere na Petoj ulici bogatiji nego ikad. On i Robyn, sada njegova treća supruga, preselili su se 2019. godine u Manalapan na Floridi, južno od Palm Beacha. Tamo su kupili kuću na plaži sa sedam spavaćih soba i 11 kupatila, s akvarijem napravljenim po mjeri u obliku koraljnog grebena, za 14 miliona dolara. Zatim je osnovao novu kompaniju za upravljanje kreditnim investicijama, Tannenbaum Capital Group. Ona upravlja njegovim novcem, ali i kapitalom drugih investitora. Robyn je imenovan za partnera, kao i predsjednika finansijskog poslovanja usmjerenog na kanabis, Advanced Flower Capital, i njegovog REIT-a, Sunrise Realty Trust. Njegova tri sina iz prvog braka – Stephen, Adam i Maxwell, svi diplomci Whartona – također su se pridružili firmi.

Tannenbaum je predstavio finansiranje industrije kanabisa kao svoju sljedeću veliku poslovnu ideju. Nakon lansiranja uslijedila je kontinuirana promotivna kampanja, intervjui za specijalizirane medije o kanabisu i pojavljivanja na konferencijama.

„Pušim kanabis, za razliku od većine ljudi koji pripisuju zasluge industriji“, rekao je Tannenbaum 2022. godine na sajmu kanabisa. „Razumijem i cijenim taj proizvod.“

Neuspješne investicije u kanabis

Možda poznaje kvalitetnu marihuanu, ali njegov novi BDC nije bio toliko uspješan u odabiru kvalitetnih kredita. Počevši od 2020. godine, AFC je odobrio kredit od 62,5 miliona dolara kompaniji Devi Holdings sa sjedištem u Arizoni, vlasniku lanca Nature's Medicines. Upravljali su farmama kanabisa i maloprodajnim trgovinama u šest država. Tannenbaum je toliko vjerovao u posao da je lično platio više od 25 miliona dolara za vlasnički udio u kompaniji. Međutim, za manje od dvije godine, Devi je završio pod stečajem. Tannenbaum je tužio osnivača kompanije Jigara Patela, tvrdeći da nije otkrio postojanje neplaćenih poreskih obaveza. Spor je kasnije riješen nagodbom. Zaključno sa 31. martom 2026. godine, AFC je još uvijek imao 40,6 miliona dolara nepodmirene glavnice po tom osnovu. Više nije zarađivao kamatu i bio je u statusu nepodmirenog duga.

Drugi najveći kredit AFC-a, odobren čikaškoj kompaniji Justice Grown, pretvorio se u još veći problem. Kompaniju su 2014. godine osnovali rođaci Jon Loevy i Michael Kanovitz, advokati obrazovani na elitnim američkim univerzitetima. Oni vode poznatu čikašku advokatsku kancelariju Loevy & Loevy, specijaliziranu za građanska prava. Predstavili su Justice Grown kao kompaniju za kanabis s misijom socijalne pravde. Planirali su graditi farme i maloprodajne trgovine, zapošljavajući ljude iz zajednica koje su najviše pogođene politikom “rata protiv droga”. Nedostajao im je samo kapital.

Godine 2021., AFC je stupio na scenu, pristavši finansirati razvoj Justice Growna kreditnom linijom koja je na kraju dostigla oko 80 miliona dolara. Međutim, posao je počeo posrtati zbog kašnjenja u izgradnji, rastućih troškova i sporog izdavanja regulatornih dozvola. Justice Grown je više puta kasnio s plaćanjem kamata, a odnos između dvije strane se pogoršavao.

Bivši tast Bruce Toll; Foto: Sean Zanni/PMC/Getty Images

Ulazak u sporove

Prekretnica se dogodila 2024. godine, kada je Tannenbaumov AFC (Američka financijska komisija) insistirao na tome da Tim Bossidy, bivši bankar Goldman Sachsa i stručnjak za korporativno restrukturiranje, vodi operaciju u New Jerseyju. Prema riječima sudije Growna, Bosidi je djelovao po uputama AFC-a. Isključio je rukovodioce kompanije iz donošenja odluka i dozvolio da stotine kilograma ubranog kanabisa stoje neprodani u skladištu, dok se finansijska situacija kompanije pogoršavala.

Početkom prošle godine, AFC je proglasio Justice Grown u zakašnjenju i navodno zahtijevao da Loevy i Kanovitz plate 10 miliona dolara. Kada su oni to odbili, AFC je povukao oko 1,8 miliona dolara sa bankovnih računa Justice Growna i započeo postupak ovrhe. Advokati su se odmah žalili saveznom sudu u New Jerseyju. Nakon saslušanja, sudija im je odobrio privremenu zaštitu, procijenivši da dužnik nije u zakašnjenju. AFC se žalio.

Ubrzo su uslijedile brojne tužbe i protivtužbe. U jednom od najneobičnijih obrata, AFC je lično podnio tužbu protiv Lowyja i Kanovica Federalnom okružnom sudu za Južni okrug New Yorka. Optužio ih je prema saveznom Zakonu o borbi protiv organiziranog kriminala (RICO) za korištenje programa Justice Grown za “punjenje vlastitih džepova”. AFC je kasnije odustao od optužbi, a savezni sudija je odbacio veći dio preostalih optužbi.

U februaru 2026. godine, Lowy i Kanowitz su uzvratili tužbom za klevetu, tražeći stotine miliona dolara odštete i optužujući rukovodioce AFC-a, uključujući Tannenbauma, da koriste optužbe za organizirani kriminal kao alat za okaljanje njihovog ugleda u pokušaju da od njih “iznude” 10 miliona dolara. Tannenbaum i drugi osporavaju te optužbe na sudu.

“Krediti koje je AFC odobrio kompanijama iz grupe Justice Grown dospjeli su. Još uvijek su nepodmireni. AFC će iskoristiti sva svoja zakonska prava”, rekao je glasnogovornik kompanije.

Loevy i Kanovitz su odbili da komentarišu slučaj.

Dok drugi zbrajaju svoje gubitke

U konačnici, ova pravna bitka ukazuje na mnogo veći problem za AFC. Previše njegovog kapitala vezano je za mali broj problematičnih plasmana. U maju su krediti Devi Holdingsu i Justice Grownu činili gotovo trećinu nepodmirenih kredita AFC-a. Samo Justice Grown predstavljao je gotovo 20 posto ukupnog kreditnog portfelja.

Kao i obično kod Tannenbaumovih kompanija, dioničari snose najveći teret. Nakon što je AFC prikupio 124 miliona dolara u inicijalnoj javnoj ponudi u martu 2021. godine, cijena dionica porasla je na 19 dolara. Tržišna kapitalizacija kompanije dostigla je 390 miliona dolara u novembru iste godine. Danas se dionice trguju za manje od tri dolara. Tržišna vrijednost kompanije je samo 62 miliona dolara.

Dok dioničari gomilaju gubitke, a advokati AFC-a naplaćuju kompaniji svoje usluge, Tannenbaum je ponovo uspio ostvariti profit. Između 2021. i prvog kvartala 2026. godine, AFC je platio oko 53 miliona dolara na ime upravljačkih naknada i naknada za podsticaje svom vanjskom menadžeru, AFC Management LLC, čija je matična kompanija 92 posto u vlasništvu porodice Tannenbaum. Kao najveći pojedinačni dioničar AFC-a, Tannenbaum je lično primio najmanje 30 miliona dolara dividendi zaključno sa 2020. godinom.

Nova priča

Prašina oko njegovih poslova s ​​kanabisom se još nije slegla, ali izgleda da je već krenuo dalje. AFC je 2024. godine izdvojio svoja ulaganja koja nisu vezana za kanabis u novi Sunrise Realty Trust. Tannenbaum je odstupio s mjesta glavnog investicijskog direktora i izvršnog direktora AFC-a. Početkom ove godine, kompanija je pravno reorganizirana. Od hipotekarnog REIT-a fokusiranog na industriju kanabisa, postala je BDC sa mnogo širim investicijskim mandatom.

“Interesi gospodina Tannenbauma usklađeni su s interesima ostalih dioničara, a njegov fokus je na ostvarivanju dugoročnih prinosa za investitore”, tvrdio je njegov glasnogovornik.

Međutim, Tannenbaum je nedavno izjavio za Bloomberg da prikuplja sredstva za novi fond u koji će uložiti 50 miliona dolara vlastitog kapitala. Nova investicijska priča je: ulaganje u jeftino otkupljene kredite koje podržavaju kompanije za poslovni softver koje su sada pod pritiskom zbog porasta vještačke inteligencije, u fenomenu nazvanom “SaaSpokalipsa”.

Tannenbaum će se, po svemu sudeći, dobro snaći i na ovom novom poslu. Ali njegovi investitori? Vrlo lako bi mogli ostati kratkih rukava.

John Hyatt, novinar Forbesa