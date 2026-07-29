Evropski timovi razmatraju bojkot Svjetskog prvenstva zbog investicijskog plana FIFA-e

UEFA, krovno tijelo evropskog fudbala, razmatra bojkot budućih FIFA takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo, izvijestili su u utorak brojni mediji – samo nekoliko sati nakon što su izrazili negodovanje zbog plana FIFA-e da proda manjinski udio u takmičenju privatnim investitorima.

Prema sporazumu, o kojem su prvi izvijestili The Times i Financial Times, FIFA planira prikupiti oko 4,2 milijarde dolara u 2026. godini prodajom navodnog 20-postotnog udjela u novoj podružnici, koji bi bio procijenjen na 20 milijardi dolara.

FIFA je u utorak ujutro potvrdila planove, navodeći da će se nova kompanija zvati FIFA Forward Enterprise i da će upravljati “komercijalnim događajima” neprofitne federacije.

Svaka od 211 članica FIFA-e dobila bi 20 miliona dolara ako se sporazum implementira, saopštila je organizacija, dok bi godišnja izdvajanja za članice nastavila rasti do 2038. godine.

FIFA je saopštila da će ostati većinski vlasnik nove podružnice i zadržati kontrolu nad rasporedom takmičenja i utakmica, kao i nad upravljačkim i regulatornim odlukama.

Investicionu grupu će predvoditi Thrive Eternal, fond koji je osnovala kompanija Thrive Capital Josha Kushnera, koja je prethodno kupila manjinski udio u bejzbol klubu San Francisco Giants. FIFA-u u njenom poslovanju savjetuju bankari JPMorgana.

Novi plan mora odobriti većina članica FIFA-e.

UEFA nije bila upoznata s planovima prije utorka, izvijestio je Sky News, i namjerava održati hitan virtualni sastanak ove sedmice kako bi ih razmotrila. UEFA nije odmah odgovorila na Forbesov zahtjev za komentar.

Infantinove veze

Fotografija: Reuters/Evelyn Hockstein

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino mogao bi imati važnu ulogu na novoj poziciji, izvijestio je u utorak The Times.

Infantino bi se trebao kandidovati za novi mandat predsjednika FIFA-e sljedeće godine, ali nakon 2031. godine više neće moći obavljati tu funkciju zbog ograničenja broja mandata.

Izvori su britanskim novinama rekli da bi Infantino mogao postati “komesar” ili glavni izvršni direktor nove kompanije nakon svog posljednjeg mandata, iako je predsjednik FIFA-e kasnije rekao da ta ideja “nikada nije razmatrana”.

U saopštenju FIFA-e nije precizirano kakvu bi ulogu Infantino mogao imati u budućoj kompaniji.

Infantino je posljednjih godina bio izložen oštrim kritikama zbog bliskog odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojem je prošlog decembra uručio prvu “FIFA nagradu za mir”.

FIFA se konsultovala s Trumpovom administracijom o planovima, prema dva izvora iz Timesa. Međutim, Jared Kushner, predsjednikov zet i stariji brat osnivača Thrive Capitala, nije među investitorima.

Glavne kritike

Sporazum je izazvao žestoke kontroverze među navijačima, analitičarima i drugim fudbalskim organizacijama.

“Ovo prelazi granicu koju institucije koje upravljaju fudbalom nikada ne bi smjele preći”, saopštila je UEFA kao odgovor na pisanje Timesa.

“UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Isto bi trebao učiniti i svaki nacionalni fudbalski savez. Isto važi i za sve zainteresovane strane: lige, klubove, igrače, navijače, vlade i sve one kojima je stalo do budućnosti igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se može trgovati, posebno kada nema transparentnosti o tome ko će finansijski profitirati. Niko od nas ne posjeduje fudbal. FIFA nema pravo da ga prodaje.”

Evropska fudbalska federacija navodno razmatra prijetnju bojkotom FIFA-inih takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Odnosi između UEFA-e i FIFA-e su posljednjih sedmica bili vrlo zategnuti. Predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin bojkotovao je finale Svjetskog prvenstva zbog niza kontroverznih pitanja, izvijestio je Reuters, uključujući odluku FIFA-e da ukine suspenziju američkom napadaču Folarin Balogunu nakon crvenog kartona koji je dobio ranije na turniru.

Britanski premijer Andy Burnham također se usprotivio predloženom sporazumu, rekavši da “fudbal ne pripada investitorima”.

“On pripada ljudima koji pune tribine i koji stoje pored terena iz sedmice u sedmicu, bez obzira na kišu ili sunce”, rekao je.

Dodao je da Svjetsko prvenstvo nije “proizvod”, već da “pripada navijačima”.

Veliki broj

15 milijardi dolara. Toliko je FIFA zaradila od Svjetskog prvenstva 2026. godine, prema podacima te organizacije.

To je znatno više od procijenjenih 7,57 milijardi dolara generiranih tokom ciklusa Svjetskog prvenstva 2022. godine.

U govoru ranije ove godine, Infantino je obećao da će “osloboditi komercijalni potencijal i prilike koje FIFA ima”, a neprofitna organizacija se više puta pozvala na tu izjavu kada je otkrivala planove za novi poslovni poduhvat.

Zachary Folk, Forbes

Evropski timovi razmatraju bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu zbog investicijskog prijedloga