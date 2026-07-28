Slom njemačkog giganta čije baterije ima gotovo svako domaćinstvo

Sastavni dio gotovo svakog domaćinstva i jedan od najpoznatijih njemačkih industrijskih brendova, proizvođač baterija VARTA AG, podnio je zahtjev za pokretanje postupka insolventnosti pod samostalnim upravljanjem.

Kao glavne razloge pada, analitičari ekonomskih prilika navode agresivnu kinesku konkurenciju te Vartin gubitak glavnog kupca; tehnološkog giganta Applea, koji se odlučio okrenuti prema povoljnijim azijskim dobavljačima.

Do sada je Varta u svom pogonu u Nördlingenu proizvodila specijalne mikrobaterije (CoinPower) za Appleove AirPods slušalice.

Gubitak najvećeg izvora prihoda dogodio se u najgorem mogućem trenutku: kompanija je paralelno ušla u izuzetno ambiciozan i skup projekat ulaganja u proizvodnju baterijskih sistema za električna vozila i skladištenje energije, a dodatni pritisak na poslovanje stvorila je i ekonomska situacija u Njemačkoj koju prati rast troškova energije i radne snage. Istovremeno, kineski i drugi azijski proizvođači odlučili su se za pristupačnije cijene, što im otvara vrata dominacije na tržištu potrošačke elektronike.

Finansijski izvještaj

A, samo godinu prije pokretanja bankrota, izvršni direktor Varte, Michael Ostermann, izjavio je:

„Cilj je održivo ojačati konkurentnost VARTA AG-a i dalje proširiti našu poziciju kao evropskog tehnološkog lidera u oblasti inovativnih rješenja za skladištenje energije. Fokus je na dosljednom daljnjem razvoju našeg osnovnog poslovanja, posebno u oblastima mikro i kućnih baterija sa visokom maržom, kao i stacionarnih sistema za skladištenje energije.“

Gledano finansijski, posljednji službeno objavljeni izvještaj koji je kompanija izdala odnosi se na 2024. godinu, u kojem je zabilježen rast prihoda (793 miliona eura), ali i neto gubitak od 64,5 miliona eura. Varta je u julu ove godine podnijela četiri zahtjeva za pokretanje postupka insolventnosti pred Okružnim sudom u Stuttgartu, nakon što su dosadašnji glavni dioničari; automobilski gigant Porsche AG i austrijski investitor Michael Tojner u julu ove godine, odbili osigurati dodatni svježi kapital, a koji je kompaniji bio hitno potreban za preživljavanje. Kompanija u kojoj je zaposleno oko 3.260 radnika, uglavnom u sjedištu u Ellwangenu, dok ih oko 350 u pogonu u Nördlingenu, sada čeka procjenu suda i povjerilaca koji će odrediti sudbinu firme i radnika. Prema medijskim izvještajima, predviđeno je zatvaranje pogonu u Nördlingenu nakon što ispuni preostale ugovorne obveze.

Foto: Shutterstock/Best Auto Photo

Važna napomena za vozače

Grupa glavnih povjerilaca u kojoj se nalaze Deutsche Bank te fondovi RBC BlueBay, Blantyre i Whitebox predlaže restrukturiranje dosadašnjeg koncerna, gdje bi se spašavao brend za domaćinstvo; najpoznatiji i stabilniji dio poslovanja, proizvodnja klasičnih plavo-žutih baterija (AA, AAA i sl.), izdvojili bi u novu kompaniju, dok bi preostali dijelovi koncerna, poput Varta Microbattery GmbH i Varta Storage GmbH, otišli u stečaj ili bi se provelo drastično smanjenje obima poslovanja.

Prema izvještaju Reutersa, ključni kreditori, uključujući Deutsche Bank, namjeravaju preuzeti profitabilni posao sa proizvodnjom baterija za domaćinstvo, dok je Tojner izrazio interes za odjel mikrobaterija.



Posao s poznatim Varta akumulatorima za automobile odvojen je ranije od koncerna Varta AG, te je proizvodnja akumulatora za automobile danas u vlasništvu američke kompanije Clarios, te nije obuhvaćena ovim bankrotom.