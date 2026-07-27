Afrički kralj autoput dug više od 1000 kilometara nazvao po Donaldu Trumpu, on oduševljen

Američki predsjednik se pohvalio neobičnom čašću koju mu je ukazao jedan od najuticajnijih afričkih monarha.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Maroko po njemu nazvati autoput dug 1.055 kilometara. U objavi na društvenoj mreži Truth Social zahvalio se marokanskom kralju na toj odluci, nazvavši je “velikom čašću”, a uz poruku je podijelio i promotivni video novog puta. Zasad se vrlo malo detalja zna o samom projektu i okolnostima imenovanja.

“Autoput predsjednika Donalda J. Trumpa” proteže se duž marokanske obale, prema promotivnom videu koji je podijelio Trump. Povezuje grad Tiznit s Laayouneom i Dakhlom, koji se nalaze u području Zapadne Sahare pod kontrolom Maroka, teritoriji čiji je status i dalje sporan.

Američki predsjednik zahvalio se marokanskom kralju Muhamedu VI i rekao da se raduje danu kada će “putovati cijelom dužinom veličanstvenog autoputa”, nadajući se da će to biti uskoro.

U pratećem videu, Trumpu se zahvaljuje na njegovoj “historijskoj hrabrosti”, uz podsjećanje da je tokom svog prvog mandata, kao i ponovo 2025. godine, podržavao pretenzije Maroka na Zapadnu Saharu, koje osporava Polisario Front (Narodni front za oslobođenje Sagi el Amre i Rio de Oro).

Također je dobio “svoj” aerodrom

Od povratka u Bijelu kuću 2025. godine, Trump i određeni republikanski saveznici su više puta pokušavali povezati njegovo ime i lik s infrastrukturnim projektima, lokacijama, institucijama, pa čak i službenim vladinim dokumentima. Najznačajniji primjer je preimenovanje Međunarodnog aerodroma Palm Beach, koji je u julu službeno nazvan “Međunarodni aerodrom predsjednika Donalda J. Trumpa”. Dio njegovih pristalica u Kongresu također je predložio da se Međunarodni aerodrom Dulles u Washingtonu i Penn Station u New Yorku preimenuju po Trumpu, ali ovi prijedlozi nikada nisu zaista zaživjeli. Trumpov lik se također nalazi na prigodnim kovanicama izdanim u spomen na 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država, kao i na pasošima ograničenog izdanja i propusnicama za nacionalne parkove.

Saradnja s Marokom

Maroko kontroliše veći dio Zapadne Sahare od 1975. godine i nalazi se u dugotrajnom, zamrznutom sukobu s Polisario Frontom, pokretom koji, uz podršku Alžira, nastoji uspostaviti nezavisnu državu na tom području.

Trump je prvi put priznao marokanski suverenitet nad Zapadnom Saharom 2020. godine, kao dio sporazuma kojim se Maroko pridružio Abrahamovom sporazumu, historijskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Izraela i niza arapskih država na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.

Tokom njegovog drugog mandata, Trumpova administracija je potvrdila podršku SAD-a marokanskim teritorijalnim zahtjevima i obećala da će ohrabriti američke investitore da finansiraju infrastrukturne projekte u Zapadnoj Sahari do 2025. godine. To uključuje izgradnju dubokomorske luke u Dakhli vrijedne milijardu dolara, što se pojavljuje u videu koji je Trump podijelio u nedjelju.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link originalnog članka)