Mali, simpatični i električni: Telo izaziva Teslin Cybertruck

Prije tačno 20 godina, Tesla je svijetu predstavila električni Roadster, sportski automobil vrijedan 100.000 dolara koji je pokrenuo modernu eru električnih vozila. Sada dva originalna osnivača kompanije ulažu u Telo, startup za električna vozila čiji je dizajn estetski odgovor na brutalističke performanse Teslinog Cybertrucka.

Umjesto da krene s još jednim kompaktnim crossoverom kako bi pokušao parirati Teslinom najprodavanijem Modelu Y, Telo iz San Carlosa u Kaliforniji na tržište dolazi s neobičnim pickupom veličine Mini Coopera.

Kompanija se nalazi u istom poslovnom parku u Silicijumskoj dolini gdje je Tesla imala sjedište kada je predstavila Roadster.

Sa početnom cijenom od 41.520 dolara, MT1 izgleda kao vozilo iz svijeta japanskog animea, bez militarističkog i prijetećeg izgleda Teslinog pickupa.

Ipak, Body preuzima važnu stranicu iz Teslinog originalnog poslovnog plana: počnite s malim i postupno rastite.

Izvršni direktor i suosnivač Jason Marks izjavio je za Forbes da kompanija u početku planira proizvoditi samo 500 vozila, a zatim, nakon otprilike godinu dana, povećati godišnju proizvodnju na 5.000 jedinica. On smatra da kompanija može profitabilno poslovati čak i sa tako relativno malim obimom proizvodnje.

„Mnoge kompanije za električna vozila koje su došle nakon Tesle odmah su krenule u masovnu proizvodnju. Ali Tesla to nije uradila. Kada pogledate njihov poslovni plan, proizveli su 2.400 Roadstera, zatim 10.000 vozila Model S, a tek onda povećali proizvodnju“, rekao je Marks, čiji je suosnivač Forrest North, bivši Teslin inženjer.

“Naša namjera je vrlo slična. Ovaj prvi proizvod srednje klase koji predstavljamo je da svijetu pokažemo da malo može biti moćno. Nećemo odmah započeti masovnu proizvodnju.”

Forrest North i Jason Marks, Foto: Telo

Počinju sa skromnim finansiranjem

Kao i Tesla u svojim počecima, Telo počinje sa skromnim finansiranjem.

Kompanija je do sada prikupila oko 27 miliona dolara, uključujući rundu finansiranja od 20 miliona dolara prošlog septembra, koju je podržao suosnivač Tesle Marc Tarpenning, Spero Ventures, kao i drugi suosnivač i bivši izvršni direktor Tesle Martin Eberhard.

Iako je dodatno prikupljanje kapitala vjerovatno ove godine, kompaniji nije potrebno toliko novca kao Tesli ili Rivianu za pokretanje proizvodnje jer ne gradi vlastitu fabriku.

Umjesto toga, proizvodnja karoserije MT1 bit će povjerena kompaniji Schwab Industries iz Michigana, dok će baterijski sklop i ostale komponente vlastitog dizajna biti ugrađene u San Carlosu.

„Vremenom ćemo sve više i više tih kapaciteta preusmjeravati unutar kompanije i koristiti sve naprednije proizvodne tehnologije koje trenutno imamo u razvoju, ali još nemamo dovoljno kapitala da ih implementiramo“, rekao je Marks.

Cilj je da prva vozila budu isporučena do kraja ove godine ili početkom 2027. godine, a zatim će se proizvodnja postepeno povećavati.

Tarpenning, koji je nakon odlaska iz Tesle 2008. godine postao investitor u čiste tehnologije, također je član upravnog odbora kompanije Telo.

I on i Eberhard, kojeg je Musk izbacio iz kompanije krajem 2007. godine, vjeruju da je američko tržište električnih vozila spremno za nove vrste proizvoda i da su kupci otvoreniji za nove proizvođače, posebno kada vozila doživljavaju kao zabavna ili slatka.

„To seže do Stevea Jobsa, koji je rekao da morate oduševiti kupca. To znači sve – izgled i osjećaj, materijale, iskustvo usluge i iskustvo kupovine. Želite oduševiti kupca u svemu tome“, rekao je Tarpenning.

„Kada smo pokrenuli Teslu, ljudi su govorili: ‘Nema šanse da ćemo kupiti Teslu, jer to nije automobilska kompanija. U Americi postoje samo tri automobilske kompanije.’ Mislim da ljudi sada prihvataju da postoji mnogo različitih proizvođača i da je spremnost da se isproba nešto novo mnogo veća“, dodao je.

Planirane su dvije verzije MT1

Ako MT1 krene u proizvodnju kako je planirano, prodavaće se u dvije verzije, ovisno o rasponu baterija.

Osnovni model će moći preći 260 milja, odnosno oko 418 kilometara, s jednim punjenjem, dok će skuplja verzija s većim dometom, po cijeni od 45.500 dolara, preći 350 milja, odnosno oko 563 kilometra.

Dodavanje još jednog motora, za veću brzinu i bolje performanse, povećava cijenu na 50.000 dolara.

Iako je to manje od prosječne cijene u industriji od 55.000 dolara za nova električna vozila, Tarpenning priznaje da mali pickup nije jeftin.

Cijena neće biti prepreka početnim ciljevima kompanije, koji uključuju proizvodnju malih količina, ali će vjerovatno morati biti niža kako bi vozilo kasnije bilo privlačnije širem tržištu, rekao je.

Testovi sudara bit će provedeni kasnije ove godine, a izvršni direktor Marks uvjeren je da će kamion postići dobre rezultate uprkos malim dimenzijama, na osnovu dosadašnjeg kompjuterskog modeliranja.

To je uglavnom zato što je M1T-ov ravni baterijski paket, s integriranim motorima, dizajniran da dodatno ojača strukturu vozila.

„Uspjeli smo ponovo osmisliti arhitekturu automobila koji postoji već 60 godina“, rekao je.

“Počeli smo s osnovnim pitanjem iz fizike: Koja je minimalna zona gužvanja prednjeg dijela vozila potrebna za ocjenu sigurnosti od pet zvjezdica i kako smjestiti potpuno funkcionalno vozilo iza njega na najmanji mogući prostor?”

Tarpenning je Eberharda, koji je ujedno i savjetnik švicarskog proizvođača malih automobila Microlino, upoznao s kompanijom Telo.

On vjeruje da je pravo vrijeme da se kompanije usmjere na nove tržišne niše, kao što to rade Telo i Slate, koji razvijaju jeftin, pojednostavljen električni kamionet.

“Niko u sektoru električnih vozila više ne mora dokazivati ​​da električni automobil funkcioniše, da može biti zabavan ili da može biti brz. To je već dokazano i bilo bi glupo pokušati to ponovo”, rekao je Eberhardt.

“Tijelo se fokusira na ono što me najviše zanima kod električnih vozila, jer traži drugačiji tržišni segment koji se ne takmiči direktno s Teslom ili kineskim proizvođačima ili bilo kim drugim. Pronašli su svoju malu nišu. Ako zaista mogu ispuniti ono što obećavaju, mislim da će pronaći tržište.”

Iako su oba osnivača Tesle ponosna na uspjeh kompanije u protekle dvije decenije, razočarani su što je izgubila globalnu dominaciju na tržištu električnih vozila u korist kineskih rivala, dok Musk sve više pažnje posvećuje robotskim taksijima, robotici i vještačkoj inteligenciji.

Niko od njih nije obožavatelj Cybertracka.

„Lično, mislim da je Tesla malo skrenula s puta, posebno sa Cybertrackom“, rekao je Tarpenning.

“Moram pretpostaviti da je Elon bio veoma, veoma duboko uključen u njegov dizajn, jer nijedan dizajner ne bi smislio nešto slično.”

Alan Ohnsman, Forbes

Osnivači Tesle podržavaju anti-cybertruck kampanju