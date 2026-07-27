Steve Forbes upozorava investitore o sukobu s Iranom: Čuvajte svoje zlato

Glavni urednik Forbesa, Steve Forbes, analizira šta se dešava sa cijenom zlata i kako bi rat u Iranu mogao igrati veliku ulogu u njegovoj vrijednosti.

Šta se dešava sa zlatom? Da li zlato gubi sjaj? Cijena žutog metala pala je sa više od 5.000 dolara ranije ove godine na 4.000 dolara prije nekoliko dana.

Bolje od bilo kojeg drugog predmeta na Zemlji, zlato zadržava svoju pravu vrijednost i to čini hiljadama godina. Zlato je za mjerenje vrijednosti valute ono što je Sjeverni pol za određivanje smjera. Kada se cijena žutog metala promijeni, mijenja se i vrijednost valute. Zlato je konstanta. Ono što doživljavamo je porast vrijednosti dolara, a ne pad stvarne vrijednosti zlata.

Dolar je ojačao i u odnosu na druge valute. Zašto je dolar jači? Najveći faktor je taj što je, otkako je cijena zlata porasla na 5.000 dolara prošlog januara, Trumpova administracija prestala mrmljati o potrebi devalvacije dolara kako bi se smanjio naš trgovinski deficit.

Obveznice

Deprecijacija valute je sama definicija monetarne inflacije. To je uvijek formula za uništavanje ekonomije. Dodatni podsticaj dolazi od novog šefa Federalnih rezervi, Kevina Warsha, koji radi na tome da se naša centralna banka fokusira na stabilnost valute kao način borbe protiv inflacije, umjesto na suzbijanje ekonomske aktivnosti.

Ako dolar jača, zašto onda kamatne stope rastu i na kratkoročne i na dugoročne državne obveznice? Na primjer, dvogodišnje državne obveznice su premašile 4%. Odgovor je ponuda i potražnja. Vlada izdaje gomilu državnih obveznica kako bi platila naš ogroman deficit tekućeg računa i refinansirala trilione dolara postojećeg duga koji dospijeva. Kada je dolar bio vezan za zlato, nivo kamatnih stopa je fluktuirao u zavisnosti od tržišnih uslova.

Nemojte još otvarati šampanjac za oporavak dolara s najnižih nivoa. Njegova vrijednost je i dalje znatno niža nego 2022. godine. Zlato je tada bilo oko 1.800 dolara po unci. Prije dvije godine, cijena je porasla na 2.300 dolara. Prije godinu dana, 3.300 dolara. Danas je cijena unce u dolarima i dalje viša za preko 20% u poređenju s prošlim ljetom.

Neizvjesnost

Ono što se ovdje vrlo vjerovatno dešava je ekvivalent panike koja raste na berzi.

Trenutni rat s Iranom mogao bi dovesti do povećanja cijena energije. To će izvršiti pritisak na Warsh od strane reakcionarne Federalne rezerve da podigne kamatne stope. Warsh će se oduprijeti, ali neizvjesnost će poremetiti tržišta duga. Također, mogla bi doći do međunarodne monetarne krize uzrokovane panikom koja bi pogodila, recimo, japanski jen ili britansku funtu.

Steve Forbes, Foto: Forbes Ukrajina

Japanski nacionalni dug je proporcionalno dvostruko veći od našeg. Njihove finansijske institucije su preopterećene državnim dugom koji je izdat praktično bez kamatne stope, što je značajno smanjilo vrijednost te hartije danas. Ako novi britanski premijer bude upola radikalniji nego što je zvučao, to bi oštetilo valutu zemlje i ograničilo sposobnost vlade da prodaje obveznice kako bi platila svoje deficite.

Sredinom 1980-ih, snaga dolara u odnosu na druge glavne valute izazvala je krizu u kojoj je Washington devalvirao dolar, što je bio ključni faktor u slomu berze 1987. godine.

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Pažnja investitora: Kako bi rat u Iranu mogao uticati na cijenu zlata