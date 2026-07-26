Uzimao je halucinogene gljive i osnovao kompaniju čija prodaja mu je donijela 360 miliona

Iskustvo od prije 12 godina inspirisalo je Christiana Angermayera da razvije psihodelične droge koje bi odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA). Danas je Eli Lilly spreman platiti 2,8 milijardi dolara za tu viziju.

Na Uskrs 2014. godine, njemački investitor Christian Angermayer bio je s trojicom prijatelja na plaži karipskog ostrva Canouan, razmišljajući da li bi trebao uzimati halucinogene gljive.

Prije nego što je donio odluku, nazvao je profesora psihofarmakologa kojeg je poznavao. Profesor mu je rekao da se nalazi u idealnom okruženju, da je dobrog mentalnog zdravlja i da bi trebao probati psihodelik.

Angermayer, koji kaže da se bojao da će “potpuno izgubiti razum i završiti kao farmer u Argentini”, pomiješao je gljive s jogurtom, pojeo ih i prepustio se.

„Uvijek kažem da bih tamo trebao izgraditi ogromni spomenik u obliku gljive“, kaže Angermayer, sada 48-godišnjak, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,2 milijarde dolara. „To je bilo najvažnije pozitivno iskustvo u mom životu. Kada je iskustvo završilo, iako mi je trebalo nekoliko godina da sve to sredim, prvi put sam shvatio da ako je meni toliko pomoglo kao zdravoj i sretnoj osobi, onda bi moglo pomoći i ljudima koji se bore s mentalnim poremećajima i šire.“

Slučajnost „iz svijeta gljiva“

Tokom sljedeće tri godine, Angermayer je razvijao tu ideju. 29. decembra 2017. ponovo je uzeo psihodelik i iz tog iskustva, kaže, izašao je s jasnom porukom: Vrijedi nastaviti. Nema razloga za odustajanje.

Već sljedećeg dana, odletio je u New York na sastanak s milijarderom i investitorom Mikeom Novogratzom, kojem je ispričao o svom iskustvu i interesu za psihodelike. U slučajnosti koja se može dogoditi samo u svijetu psihodelika, Novogratzova sestra je već sljedećeg dana dobila poziv od para koji je upoznala na joga retreatu na Baliju – Georgea Goldsmitha i Ekaterine Malievskaie – koji su tražili finansiranje za svoj startup Compass Pathways, koji je razvijao lijek na bazi psilocibina, aktivnog spoja iz halucinogenih gljiva. Novogratz ih je povezao s Angermayerom i tako je rođen Compass Pathways, s ciljem razvoja terapije koju bi odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA).

Iste godine, Angermayer je, zajedno s Florianom Brandom , Larsom Wildeom i Srinivasom Raom , osnovao još jednu kompaniju, Atai, usmjerenu na razvoj terapija zasnovanih na DMT-u, snažnom, kratkodjelujućem psihodeliku. DMT je aktivni sastojak ayahuasce, dok se njegov srodni spoj 5-MeO-DMT prirodno nalazi u otrovu sonorske pustinjske krastače.

Akvizicija Eli Lillyja

Prošle sedmice, ta priča je dostigla svoj poslovni epilog. AtaiBeckley, kako se sada zove Angermayerova farmaceutska kompanija, preuzela je Eli Lilly, najvrednija farmaceutska kompanija na svijetu poznata po antidepresivu Prozac i lijekovima za mršavljenje Zepbound i Mounjaro. Transakcija je procijenjena na 2,8 milijardi dolara, s mogućnošću dodatnih milijardu dolara isplata ako se ispune razvojni ciljevi.

S obzirom na to da Angermayer posjeduje 15 posto AtaiBeckleyja, prodaja će generirati oko 360 miliona dolara prihoda prije oporezivanja.

Eli Lilly također nabavlja eksperimentalni lijek BPL-003, nazalni sprej koji sadrži mebufotenin benzoat, oblik spoja 5-MeO-DMT, a razvija se kao tretman za depresiju otpornu na liječenje. Očekuje se da će klinička ispitivanja faze 3 početi 2029. godine.

„Da nisam imao to iskustvo 29. decembra i da nisam poslije razgovarao s Mikeom, ne bih imao ništa od ovoga danas“, kaže Angermayer iz svog stana u Luganu, u Švicarskoj, s pogledom na jezero. „To je bila iskra.“

AtaiBeckley također razvija još jednu drogu na bazi DMT-a u obliku oralne trake koja se otapa pod jezikom, kao i niz drugih psihodeličnih spojeva, uključujući jedan povezan s MDMA-om, aktivnim sastojkom u drogi poznatoj kao ekstazi.

Komercijalizacija psihodelika

Ali Eli Lilly ne želi da se njihovi lijekovi povezuju s rekreativnim drogama ili psihodeličnim iskustvima. U saopštenju za javnost, opisao je AtaiBeckleyjeve terapije kao “brzodjelujuće neuroplastogene”, odnosno lijekove koji potiču prilagodljivost i obnavljanje neuronskih veza.

BPL-003 se primjenjuje isključivo u medicinskom okruženju, gdje pacijent prima nazalni sprej i ostaje pod nadzorom ljekara dva sata. Johnson & Johnsonov Sprevato, nazalni sprej razvijen od ketamina, ima sličan režim primjene, koji je FDA odobrila 2019. godine i od tada je prerastao u lijek s godišnjom prodajom od oko 1,7 milijardi dolara.

Biotehnološke kompanije godinama pokušavaju razviti kratkotrajne psihodelične terapije jer su one mnogo praktičnije i jeftinije za primjenu. Psilocibin djeluje četiri do šest sati, a LSD do 12 sati, dok terapija koja traje oko dva sata značajno smanjuje troškove liječenja.

Nakon objave akvizicije, Angermayer je na društvenoj mreži X izjavio da industrija psihodelika ulazi u novu fazu razvoja.

„Prije deset godina, psihodelicima su bili potrebni evangelisti“, napisao je. „Sada se sve vrti oko komercijalizacije.“

Christian Angermayer, suosnivač i predsjednik Enhanced Gamesa, i plivač Cody Miller,Foto: Greg Doherty / Getty images / Profimedia

Tržište vrijedno milijarde dolara

Akvizicija AtaiBeckleyja od strane Eli Lillyja je najveća u sektoru psihodeličnih droga do sada. Do toga je došlo manje od godinu dana nakon što je AbbVie kupio glavnog kandidata Gilgamesh Pharmaceuticalsa, bretisilocin, spoj sličan DMT-u, za 1,2 milijarde dolara.

Zajedno, ove dvije transakcije pokazuju da su psihodelici izgubili reputaciju proizvoda povezanih s hipi kulturom i da ih velike farmaceutske kompanije ozbiljnije shvataju kao potencijalne lijekove koje bi mogla odobriti američka Uprava za hranu i lijekove (FDA).

Nakon uspjeha Sprevata kompanije Johnson & Johnson, Eli Lilly se nada da bi BPL-003 mogao postati sljedeći psihodelični blockbuster, kaže Karen Andersen , direktorica istraživanja zdravstvene zaštite u Morningstaru.

„Lako možemo zamisliti tržište vrijedno više milijardi dolara. Očekujemo da će samo Sprevato generirati više od 3 milijarde dolara godišnje do 2030. godine“, kaže Andersen. Podsjeća nas da samo u SAD-u oko četiri miliona ljudi pati od depresije otporne na liječenje.

„Akvizicija Gilgameša od strane AbbVie-a i preuzimanje AtaiBeckley-a od strane Lilly-ja pokazuju da velike farmaceutske kompanije žele da grade na uspjehu Sprevata. Većina novih terapija se primjenjuje rjeđe od Sprevata, a cilj je postići bolju efikasnost bez produženja perioda praćenja nakon primjene lijeka“, dodaje on.

Rick Doblin , jedan od pionira istraživanja psihodelika i osnivač Multidisciplinarnog udruženja za istraživanje psihodelika (MAPS), kaže da ga je vijest o preuzimanju od strane AtaiBeckleyja “zapanjila”.

„To je ogromna količina novca“, rekao je Doblin za Forbes. „Odlično je za investitore i za cijelo područje.“

“Mač sa dvije oštrice”

Međutim, priznaje da akvizicija “ima ozbiljne zabrinutosti” za njega, jer vjeruje da razvoj lijeka nije zasnovan na dovoljno snažnom terapijskom programu. Veliki dio svoje karijere posvetio je razvoju psihoterapije potpomognute psihodeličnim supstancama. Godine 2014. osnovao je Lykos Therapeutics, kompaniju koja je bezuspješno tražila odobrenje FDA za terapiju zasnovanu na MDMA-u. Doblin je kasnije napustio odbor, a kompanija sada posluje pod imenom Resilient Pharmaceuticals uz podršku milijardera Antonija Graciasa .

„To je mač sa dvije oštrice“, kaže Doblin. „Ono što me najviše brine je to što sve više ljudi napušta samu terapiju.“

Angermayer je tokom godina investirao oko 100 miliona dolara vlastitog novca u AtaiBeckley, učestvujući u svim rundama finansiranja i povećavajući svoj vlasnički udio. Godine 2025. Atai se spojio s drugom psihodeličnom biotehnološkom kompanijom, Beckley Psytech, koju su osnovali dugogodišnja istraživačica Amanda Feilding i njen sin Cosmo Feilding Mellen.

Kompanija je izašla na Nasdaq berzu 2021. godine po cijeni od 15 dolara po dionici. Dionica je od tada izgubila oko 63 posto svoje vrijednosti, tako da investitori koji su učestvovali u inicijalnoj javnoj ponudi neće nadoknaditi svoje gubitke ovom akvizicijom.

Uma Thurman i Christian Angermayer, Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

„Ako je neko vjerovao u Atai koliko sam ja, danas je ostvario veoma dobar profit“, kaže Angermayer. „Ali ako ste kupovali po cijeni od 15 dolara, još nismo na tom nivou.“

Za čovjeka koji promovira terapije zasnovane na iskustvu “gubitka ega”, Angermayer priznaje da ima prilično velike ambicije.

„Nijedna revolucija nije stvorena od strane jedne osobe“, kaže on. „Ali želio bih da me pamte kao jednu od najvažnijih osoba ovog stoljeća koja je na odgovoran način vratila ove droge u društvo.“

Novo područje interesa

Iako je Angermayer najistaknutiji investitor koji je pomogao u prikupljanju stotina miliona dolara za razvoj psihodeličnih terapija, uspjeh ove oblasti zasniva se i na radu brojnih pionira, od Alberta Hofmanna , koji je prvi sintetizirao LSD, Timothyja Learyja , Ricka Doblina i Alexandera Shulgina, do Amande Feilding i istraživača sa Univerziteta Johns Hopkins, Imperial Collegea u Londonu, Univerziteta New York i Yalea, čija su istraživanja podstakla novi interes za medicinsku upotrebu psihodelika.

Nakon najveće transakcije u historiji sektora, Angermayer kaže da je njegov rad u psihodeličnom polju završen.

Ipak, posla mu neće nedostajati. Njegov investicijski fond Apeiron upravlja imovinom vrijednom oko 2,5 milijardi dolara i ulaže u projekte kao što su Enhanced Games, takmičenje olimpijskog tipa koje omogućava korištenje sredstava za poboljšanje sportskih performansi, BlackRock Neurotech, koji razvija interfejse mozak-računar, i Cambrian Bija, kompanija fokusirana na istraživanje dugovječnosti.

„Nije mi dosadno“, kaže Angermayer. „Vjerujem da ulazimo u najuzbudljiviji, ali i najizazovniji period u ljudskoj historiji. Očekujemo brojne prodore u biotehnologiji, ali i u drugim oblastima naprednih tehnologija. Upravo zato smo i investirali u takve kompanije. Mislim da će narednih deset godina biti još uzbudljivije jer pravo vrijeme tek dolazi.“

Will Yakowitz, novinar Forbesa (link originalnog članka)