Počeo sa osam restorana, danas upravlja sa više od 3.000: Priča o najvećem svjetskom franšizeru

Greg Flynn posjeduje više od 3.000 restorana – uključujući Wendy's, Pizza Hut, Taco Bell i druge. Zajedno ostvaruju više od pet milijardi dolara godišnjeg prihoda. Evo zašto nastavlja da agresivno širi svoje poslovanje.

Tokom protekle decenije Greg Flynn bio je najveći vlasnik franšiza u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada je najveći i na svijetu. Ipak, njegov apetit za daljim rastom ne jenjava.

„Naš cilj je da izgradimo globalnu kompaniju sa operativnim sposobnostima i rezultatima kakve svijet još nije vidio“, kaže Flynn. On je 62-godišnji izvršni direktor i osnivač kompanija Flynn Group i Flynn Properties. „Upravljanje kompanijama, naročito onima koje posluju direktno sa potrošačima, izuzetno je teško. Ako to možete da radite uspješno i dosljedno, kroz više brendova, na različitim geografskim tržištima i u različitim industrijama, to predstavlja izuzetno vrijednu i održivu konkurentsku prednost“.

Tokom posljednje tri decenije iznova je povećavao ulaganja u franšize restorana brze hrane. Sa godišnjim prihodom od pet milijardi dolara, koji ostvaruje kroz više od 3.000 franšiza brendova Applebee’s, Taco Bell, Panera, Arby’s, Pizza Hut, Wendy’s, a sada i Planet Fitness, raspoređenih u 44 američke savezne države, kao i u Australiji i Novom Zelandu, Flynnov portfolio više je nego dvostruko veći od portfolija sljedećeg najvećeg vlasnika franšiza.

Forbes procjenjuje da Flynn posjeduje oko 25% kompanije, uz oko 2,5 milijardi dolara kredita i više od 100 miliona dolara gotovine. Na osnovu procjene vrijednosti kompanije od pet milijardi dolara, Forbes procjenjuje da Flynnovo lično bogatstvo iznosi oko 650 miliona dolara. (Flynn nije želio da komentariše ove procjene.)

„Portfolio smo namjerno sastavili tako da odražava strukturu restoranske industrije. Razlog je jednostavan – nemamo kristalnu kuglu“, kaže Flynn. „Ne mogu da vam kažem da će segment fast casual restorana, restorana brze usluge ili bilo koji drugi segment zauvijek dominirati tržištem. Za 35 godina iskustva vidio sam kako trendovi dolaze i prolaze. Ako igramo na zaista duge staze i želimo da ljudima ponudimo ono što žele, kada to žele, moramo biti prisutni u svim tim segmentima“.

Posao s hranom, ali i nekretninama

Njegova kompanija za razvoj komercijalnih nekretnina Flynn Properties od osnivanja 1994. godine, uz pomoć različitih partnera, posjedovala je i upravljala sa više od 370.000 kvadrata poslovnog prostora. U tom portfoliju danas se nalazi 101 hotel – uglavnom Marriott Residence Inn i Hilton Garden Inn. To Flynna čini jednim od značajnijih vlasnika franšiza lanaca Marriott i Hilton. Pored toga posjeduje i šest nezavisnih luksuznih objekata: Esperanza i Chileno Bay u meksičkom Los Cabosu, Carneros Resort i Solage u dolini Napa, Hotel Madelin u Tellurideu i Huntington Hotel u San Francisku.

Njegovi finansijski pokazatelji također su snažni. Forbes procjenjuje da Flynn ostvaruje oko 500 miliona dolara godišnjeg EBITDA profita. To predstavlja maržu od oko 10%. U zavisnosti od cijena sirovina i tržišnih uslova koji utječu na potrošnju građana, profitna marža može dostići i 15%.

„U restoranskoj industriji Greg Flynn i Flynn Group smatraju se najboljim operaterima“, kaže Gregory Francfort. On je izvršni direktor i viši analitičar za restoransku industriju u njujorškoj investicionoj kući Guggenheim Partners. „Činjenica da, kada kupi poslovanje od davaoca franšize ili drugog vlasnika franšize, rezultati gotovo odmah počnu da se popravljaju, najbolje govori koliko je dobar operater“.

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Još 2001. godine Flynn je bio pred zaključenjem posla za kupovinu dodatne 62 lokacije Applebee'sa vrijedne 162 miliona dolara (uključujući 114 miliona dolara duga). Tada je angažovao Goldman Sachs, koji je uložio 40 miliona dolara. Banka je izašla iz investicije 2005., ponovo investirala 2011, a konačno se povukla 2014. godine. Da je Goldman zadržao ulaganje iz 2001. do posljednje dokapitalizacije kompanije 2019., ostvario bi neto prinos od čak 40 puta uloženog kapitala. Udio Goldman Sachsa kasnije je preuzeo kanadski penzioni fond učitelja iz Ontarija. Oni su uložili 300 miliona dolara za 50% vlasništva. Danas je holding kompanija približno ravnomjerno podijeljena između Flynna i njegovog menadžmenta, ovog penzionog fonda i investicione kompanije Main Post Partners iz San Franciska.

Nije pristalica porodičnih kompanija

Flynn kaže da je plan sukcesije na njegovom najvišem menadžerskom timu.

„Sutra može da me udari autobus i posao će se nastaviti bez ikakvih problema“, kaže Flynn.

Dodaje da njegovo troje djece nije uključeno u poslovanje.

„Moja djeca nisu zainteresovana, ali iskreno, nisu ni pozvana da se uključe“, kaže Flynn. „Nisam naročiti pristalica porodičnih kompanija. Veoma je teško privući apsolutno najbolje ljude na svijetu da rade u porodičnom biznisu ako njihovo prezime nije na tabli firme“.

Ne treba očekivati da će Flynn Group uskoro biti prodata ili izaći na berzu.

„Divno je imati veliku privatnu kompaniju i veoma bih nerado odustao od toga“, kaže Flynn. „Možda će jednog dana biti ispunjeni uslovi zbog kojih će izlazak na berzu imati smisla, ali za sada takvih planova nema“.

Prvi koraci

Flynn je odrastao sjeverno od San Franciska, u malom mjestu Ross u okrugu Marin. U porodici koja je godinama bila prisutna u franšiznom poslovanju brze hrane. Njegov stric Gary otvorio je uspješnu McDonald's franšizu sedamdesetih godina. Njegov otac Donald, poreski advokat koji nije želio da zaostane za bratom, kasnije je kupio dva Burger King restorana u San Francisku. Flynn se sjeća da su ta dva restorana sa uslugom za vozače donosila toliko novca da su ocu omogućila penzionerski život ispunjen međunarodnim putovanjima, pa čak i vilu na grčkom ostrvu Krf. Jedan od restorana ostvarivao je godišnji promet od 2,5 miliona dolara i, kako Flynn kaže, „taj jedan restoran platio je ostatak njegovog života“.

Još od djetinjstva volio je historiju, pa je taj predmet studirao na Univerzitetu Brown. Već na trećoj godini izabran je u prestižno akademsko društvo Phi Beta Kappa, a diplomirao je sa najvišim počastima. Prije nego što je stekao MBA diplomu na Poslovnoj školi Univerziteta Stanford, završio je i master studije američke historije na Univerzitetu Yale. Bavio se periodom američkog „Pozlaćenog doba“. Napisao je rad o Johnu Roachu, poduzetniku iz 19. vijeka koji je poslovao u industriji gvozdenih i čeličnih parobroda.

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Pouka koju je izvukao iz Roachovog života – koji je na kraju morao da ugasi posao jer mu američka vlada nikada nije platila tri broda izgrađena za mornaricu – ostala je sa njim kada je 1994. osnovao svoj prvi fond za ulaganje u nekretnine, a potom 1999. započeo posao sa restoranskim franšizama kupovinom osam Applebee’s restorana za 14 miliona dolara (od čega je 12,8 miliona pozajmio). Vlasnika je jednostavno pozvao telefonom bez prethodnog kontakta.

Kaže da ga Roachova greška prati već tri decenije.

„Naučila me je šta znači koncentrisani rizik“, kaže Flynn. „Uvijek sam bio veoma oprezan kada je riječ o stavljanju svih jaja u jednu korpu. Vodio sam računa da slijedim strategiju prilagođenu riziku, koja će vjerovatno donijeti dobre rezultate kroz niz manjih, ali sigurnih uspjeha, uz snagu složenog prinosa, umjesto da svaki put pokušavam da pogodim veliki dobitak“.

Iskoristio krizu

Njegov prvi luksuzni hotel, Esperanza u meksičkom Cabo San Lucasu, kupio je 2006. godine. Kada je 2008., izbila globalna finansijska kriza, franšize su se prodavale po znatno nižim cijenama, pa je Flynn krenuo u seriju akvizicija i do 2012., kroz nekoliko poslova kupio još 296 Applebee’s restorana.

Godine 2013., proširio je poslovanje na drugi brend – Taco Bell – kupovinom 76 restorana. Time je postao treći najveći vlasnik Taco Bell franšiza.

Uslijedile su kupovina 47 Panera kafe-restorana 2015. godine, a zatim i 368 Arby's restorana 2018.

„Veliki dio ovog poslovanja izgradili smo kroz akvizicije. Naše osnovno pravilo je da zadržimo postojeće operativne menadžere i prvo njima damo priliku“, kaže Flynn. „Gotovo bez izuzetka mogu da kažem da smo iz tih istih ljudi izvukli bolje rezultate nego njihovi prethodni vlasnici. Razlog je što vjerujemo da oni to mogu i stvaramo im uslove da uspiju“.

Njegov posao sa nekretninama razvijao se paralelno sa restoranima, a Flynn je uspješno zatvorio čak 30 različitih investicionih fondova. On je 2019., prodao portfolio poslovnih kancelarijskih nekretnina u San Francisku. U idealnom trenutku, neposredno prije nego što je pandemija primorala zaposlene da rade od kuće, a kompanije počele da preispituju zakup kancelarijskog prostora.

Ostali Flynnovi poslovi uspješno su preživjeli pandemiju, iako su mjere zatvaranja ozbiljno pogodile restorane. Njegove franšize usmjerile su se na prodaju putem drive-thru restorana i porudžbina preko aplikacija za dostavu hrane. Flynn je ponovo odlučio da dodatno investira u sektor brze hrane kada je 2021., kupio 900 Pizza Hut restorana i 190 Wendy's restorana.

Tako je 2023., postao najveći operater Pizza Hut restorana u Australiji, kao i glavni nosilac franšize za tu zemlju. Potom je proširio poslovanje i postao najveći operater Wendy's restorana u Australiji i na Novom Zelandu.

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Ulazak u poslove kafića i teretana

Obim poslovanja donio je Flynn Groupu značajne prednosti, ali i probudio Flynnovu želju za novim izazovima. Prošle godine investirao je u svoju prvu franšizu kafića – brzo rastući lanac 7 Brew iz Arkanzasa – i obavezao se da razvije 160 novih lokacija.

Istovremeno je kupio i svoju prvu franšizu teretana Planet Fitness. U februaru je preuzeo još 98 objekata, pa sada upravlja sa više od 140 teretana i postao je jedan od najvećih vlasnika franšiza u tom sistemu.

Planet Fitness predstavlja pametan način diversifikacije poslovanja. Prema kreditnoj analizi agencije Moody's, franšize Planet Fitness ostvaruju veće profitne marže od Flynnovih restorana. Kao najveći američki lanac pristupačnih fitness centara sa velikim prometom članova dodatno će povećati njegov profit i novčani tok.

„Veoma snažno ulažemo u taj posao“, kaže Flynn. „Nadam se da ćemo kupiti još“.

Neki donose, neki gube novac

Ostali Flynnovi restorani ostaju temelj poslovanja. Vlasnik je nekih od najprepoznatljivijih svjetskih brendova brze hrane. To mu je pomoglo da se izbori sa rastom cijena namirnica i pritiskom na potrošnju građana. Prema Moody'su, rezultati među njegovim brendovima su različiti. Applebee’s (460 restorana), Arby's (358) i Taco Bell (307) bilježe rast i uglavnom nadoknađuju pad poslovanja Pizza Huta (1.027 restorana) i Wendy's (317 restorana). Moody's ipak očekuje da će „rast prodaje, uz povećanje produktivnosti i mjere kontrole troškova, dovesti do rasta profita“.

„Imamo snažno prisustvo u šest velikih brendova i naš glavni zadatak je da svi oni posluju što bolje. To nam je prioritet“, kaže Flynn. „Povjerenje potrošača nikada nije bilo niže, a to je direktno povezano sa inflacijom. Ljudi danas mnogo više vode računa o vrijednosti koju dobijaju za svoj novac nego ikada ranije. Najuspješniji su oni brendovi koji uspijevaju da kupcima ponude najbolji odnos cijene i vrijednosti“.

Chloe Sorvino, Forbes