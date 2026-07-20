Kako je Španija pobijedila Argentinu i Messija u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu

Španija je osigurala svoju drugu titulu svjetskog prvaka pobjedom nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka, ponovivši svoj trijumf iz 2010. godine. Rezervista Ferran Torres postigao je odlučujući volej u 106. minuti nakon što je Argentinac Enzo Fernandez dobio crveni karton. Odbrana Španije bila je historijski dominantna, ostvarivši rekordnih sedam utakmica bez primljenog gola i primivši samo jedan gol tokom cijelog turnira, efektivno neutralizirajući Lionela Messija i prethodno Kyliana Mbappea. Uprkos 11 spektakularnih odbrana Emiliana Martineza za Argentinu, neumoljivi pritisak i posjed lopte Španije su prevagnuli. Kapiten Rodri osvojio je Zlatnu loptu za svoj učinak u veznom redu, zaokruživši nevjerovatan povratak nakon povrede. Selektor Luis de la Fuente pohvalio je talenat i posvećenost svoje ekipe.

EAST RUTHERFORD, N.J. – Kažu da se historija možda ne ponavlja uvijek. Ali sasvim sigurno može imati sličan tok.

Slučaj koji to potvrđuje:

U julu 2010. godine, Andres Iniesta je postigao gol volejom u 116. minuti i odveo Španiju do titule svjetskog prvaka, u pobjedi rezultatom 1:0 nad Nizozemskom na stadionu Soccer City u Sowetu, u Južnoj Africi. Sedam minuta ranije, nizozemski stoper John Heitinga dobio je drugi žuti karton na utakmici, što je rezultiralo crvenim kartonom.

Juli 2026. godine, Ferran Torres je ušao s klupe i postigao gol volejom u 106. minuti, donijevši La Roji pobjedu rezultatom 1:0 nad Argentinom i njeno drugo svjetsko prvenstvo, na stadionu MetLife. Zanimljivo, tri minute nakon početka sudijske nadoknade u drugom poluvremenu, Argentincu Enzu Fernandezu dodijeljen je drugi žuti karton nakon oštrog prekršaja nad stoperom Pauom Cubarsijem na sredini terena. Aktuelni prvaci odigrali su ostatak utakmice s 10 igrača.

Pogled na podij nakon ceremonije dodjele trofeja, Foto: REUTERS/Brian Snyder

Nema sumnje da su Španci zasluženo pobijedili, jer su dominirali utakmicom od prvog do posljednjeg zvižduka. Ostvarili su rekordni sedmi meč bez primljenog gola na jednom Svjetskom prvenstvu i primili samo jedan gol u osam utakmica. To se mora smatrati najboljom timskom defanzivnom izvedbom u 96-godišnjoj historiji turnira.

„Nikada nisam ni pomišljao na nešto ovakvo“, rekao je selektor Španije Luis de la Fuente. „Uvijek sam samo želio radost u trenucima. Kada pogledate ovaj proces u proteklom periodu, ne bih ništa postigao bez ovih igrača. Putovanje s ovim sirovim materijalom, ovim talentom. Španski fudbaleri, način na koji se takmiče. Ovi igrači su nevjerovatni.“

Foto: IMAGN IMAGES putem Reutersa/Vincenta Carchiette

Rezultat nije bilo lako ostvariti

Fudbal je sport u kojem ekipa može dominirati utakmicom, a ipak izgubiti ako ne iskoristi svoje prilike, posebno protiv golmana koji ima svoj dan.

Tokom velikog dijela nedjeljne utakmice, Argentince je u igri održavao odlični golman Emiliano Martinez. Upisao je 11 odbrana, od kojih su neke bile spektakularne, i iznova frustrirao Španiju.

„Da nije bilo njihovog golmana, možda bismo pobijedili većom razlikom“, rekao je de la Fuente.

Španija je na terenu uradila gotovo sve kako treba — osim što nije postigla gol. Evropska ekipa je svojom neprekidnom kontrolom lopte i izvanrednim presingom potpuno zatvorila argentinsku sredinu terena.

Dok su njihovi pokušaji da kroz sredinu terena izgrade igru bili neuspješni, Argentinci su pokušavali igrati direktno, dugim loptama. Međutim, Južnoamerikanci nisu imali dovoljno brzine u napadu da bi ijednu od tih lopti pretvorili u ozbiljnu priliku za gol.

Strategija Španaca zvuči jednostavno, ali za to su potrebni nesebični igrači koji znaju ostaviti ego po strani i staviti interes ekipe na prvo mjesto.

Golman Unai Simon upisao je rekordnu sedmu utakmicu bez primljenog gola na jednom Svjetskom prvenstvu, a Španija za 120 minuta nije dozvolila nijedan udarac prema svom golu. Španija je u osam utakmica primila samo jedan gol. Simon je osvojio Zlatnu rukavicu.

U utorak su Španci sačuvali mrežu protiv Francuske i velikog Kyliana Mbappea, koji je sa 10 golova osvojio Zlatnu kopačku.

U nedjelju su isto učinili i protiv Lionela Messija, kojeg mnogi smatraju najboljim fudbalerom svih vremena. Messi je sa osam golova završio na drugom mjestu iza Mbappea.

Malo je, ako ih uopće ima, reprezentacija koje mogu reći da su u samo šest dana zaustavile dvije najveće golgeterske prijetnje na prvenstvu.

To je zaista veliki uspjeh.

Španski igrač Ferran Torres slavi postizanje svog prvog gola, Foto: REUTERS/Carlos Barria

Faktor Ferrana Torresa

Ponekad Svjetsko prvenstvo iznjedri heroje koje niko nije očekivao. Ferran Torres je u nedjelju postao najnoviji takav primjer.

Uoči finala, ovaj napadač je samo jednom bio starter i još nije bio postigao gol. U 62. minuti zamijenio je najboljeg strijelca ekipe, Mikela Oyarzabala.

U prvoj minuti drugog produžetka, Ferran je upisao svoje ime u historiju Svjetskog prvenstva. S desne strane, 19-godišnji Lamine Yamal dodao je loptu Pedru Porru, koji je desnom nogom ubacio loptu u kazneni prostor. Nico Williams, još jedna zamjena koja je ušla u drugom poluvremenu, glavom je vratio loptu prema Torresu. Lijevom nogom Torres je snažnim udarcem poslao loptu pored Martineza za, kako se ispostavilo, jedini gol na utakmici.

„Mislim da na kraju ovaj gol pripada 47 miliona ljudi, a ne meni“, rekao je. „Sudbina je bila zapisana; bilo je predodređeno da pobijedimo“, rekao je medijima.

„Sva finala su teška, ali kada je Messi u protivničkoj ekipi, nervoza uvijek postoji. Ipak, oslanjali smo se na sebe i još jednom smo to dokazali.“

Torres (26), jedan od osmorice igrača Barcelone u ekipi, opisao je gol kao „ogromno olakšanje“.

„Tokom cijelog Svjetskog prvenstva bio sam izložen velikim kritikama, ali sudbina je zapisana i hvala Bogu koji mi uvijek daje snagu da nastavim dalje“, rekao je.

De la Fuente je bio jednostavno zahvalan što je Torres bio na visini zadatka kada je bilo najvažnije.

„Želio bih mu izraziti svoju iskrenu zahvalnost“, rekao je de la Fuente. „On je sjajan fudbaler. Ovo će mu pomoći da sazri i postane još bolji fudbaler nego što je sada. Zaista se žrtvovao za dobrobit ekipe. A to je veoma važno u našem sportu. Po mom mišljenju, odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo. A što se tiče Ferrana, mislim da je na kraju život pravedan prema onima koji su posvećeni i koji se bore, koji se nakon padova vraćaju… Presretan sam zbog njega što je postigao ovaj gol. Već je ispisao historiju i zaslužuje to.“

Faktor Messija ili faktor bez Messija

Lionel Messi, koji je u utakmicu ušao s osam golova i pet asistencija, nije imao značajniju ulogu u utakmici.

Ali, s obzirom na njegovu historiju i ono što je Argentina ostvarila u nokaut-fazi, nikada nismo mogli otpisati ni njega ni Južnoamerikance.

Dok se Španija tokom sudijske nadoknade drugog produžetka grčevito držala prednosti od jednog gola, 39-godišnja legenda, najstariji igrač koji je nastupio u finalu Svjetskog prvenstva, izveo je korner i ubacio loptu u kazneni prostor. Giuliano Simeone je, međutim, svoj pokušaj glavom poslao visoko preko prečke.

„Tužan sam“, rekao je Messi. „Da budem iskren, bili su bolji.“

Reprezentacija Argentine u suzama nakon poraza u finalu SP, Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Najbolja odbrana protiv Messija jeste držati loptu podalje od njega i njegovih saigrača. On ne može mnogo toga učiniti kada je Argentina primorana juriti rezultat.

„Imali smo plan igre prema kojem je prva ideja bila držati Messija pod kontrolom, ali i ostale igrače podalje od našeg gola“, rekao je de la Fuente. „Nešto što je bilo veoma važno jeste stav naših igrača. Bili smo uvjereni da je ovo naše finale i željeli smo dati sve od sebe u ovom finalu. Da nije bilo njihovog golmana, možda bismo pobijedili većom razlikom.“

Pojavile su se glasine da je Messi možda odigrao svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju. Selektor Argentine Lionel Scaloni priznao je da ne zna kakvi su planovi ove superzvijezde.

„Iskreno govoreći, nisam razgovarao s Leom“, rekao je.

Predsjednik SAD-a Donald Trump predsjednik FIFA-e Gianni Infantino predaju trofej SP, Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Upoznajte Rodrija, osvajača Zlatne lopte

Nije svaki MVP u fudbalu nužno i najbolji strijelac. Ponekad to može biti igrač koji je uticajan na terenu zahvaljujući svojim taktičkim i tehničkim sposobnostima, kontroli lopte i liderskim kvalitetima.

Kapiten i vezni igrač Španije Rodri u potpunosti odgovara tom opisu, i još više od toga. Prije dvije godine, osvajač Zlatne lopte za 2024. godinu pokidao je Ahilovu tetivu. Ali ovo Svjetsko prvenstvo pokazalo je da se zvijezda Manchester Cityja vratila u vrhunsku formu.

„Osjećam se kao da je ovo savršen scenario. Zaista nisam očekivao ovo“, rekao je nakon što je primio nagradu. „Ova ekipa je nevjerovatna. Dvostruki smo svjetski prvaci. To je ogroman uspjeh, najteže ga je ostvariti. A osvojili smo ga protiv ekipe kao što je Argentina.“

Rodri (30) je također pohvalio svoje saigrače.

„Ova ekipa je nevjerovatna“, prenio je ESPN njegove riječi. „Dvostruki smo svjetski prvaci. To je ogroman uspjeh, najteže ga je ostvariti. A osvojili smo ga protiv ekipe kao što je Argentina.“

„Ponosan sam i volio bih da nove generacije vide da je to moguće. Da je igrač koji dotakne nebo, a zatim padne u pakao, također sposoban ponovo ustati. To je primjer prevazilaženja nedaća i morate vjerovati. Iskreno, ovo je nevjerovatno.“

Selektor Argentine Lionel Scaloni izgleda potišteno nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva, Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

I veliki momci mogu zaplakati

Nakon što je njegova ekipa nadigrana od Španije, Scaloni je zaplakao na konferenciji za medije poslije utakmice.

„Boli. Boli me duša. Žao mi je“, rekao je.

To pokazuje koliko je Scaloni bio posvećen svojoj ekipi.

Bio je to emotivan poraz za Scalonija i Argentinu (7-1-0), koja je u utakmicu ušla sa sedam uzastopnih pobjeda na Svjetskom prvenstvu. Argentinci su u nokaut-fazi živjeli na ivici, ostvarivši četiri uzastopne pobjede kasnim golovima ili u produžecima. Nijedna ekipa prije ovog turnira nije uspjela učiniti nešto slično.

„Vidim da su ljudi svjesni onoga što smo ostvarili i načina na koji smo to ostvarili, posebno zato što sam već isplakao dušu u svlačionici“, rekao je. „Zato sada ne plačem. Ali moram biti zahvalan ovom timu jer su bili ratnici, i to je istina. Takmičili smo se protiv nevjerovatne ekipe. Svaki španski igrač koji nam je prišao da se pozdravi rekao nam je da je zaista bio iznenađen koliko smo bili konkurentni. To je veoma pozitivno i nadam se da će i buduće generacije biti pod uticajem ovoga.“

Michael Lewis, saradnik Forbesa