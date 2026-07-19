Trump prijeti Kanadi novim carinama zbog dima od šumskih požara

Američki predsjednik Donald Trump otvorio je novi front u odnosima s Kanadom, najavivši mogućnost uvođenja dodatnih carina zbog gustog ima od šumskih požara koji se posljednjih dana proširio velikim dijelom Sjedinjenih Država. Njegove izjave dolaze u trenutku kada su odnosi između dvije zemlje već opterećeni trgovinskim sporovima i političkim tenzijama.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je optužio Kanadu za loše upravljanje šumama, tvrdeći da zbog toga američki gradovi svake godine trpe posljedice velikih požara.

“Sjedinjene Države nepotrebno su izložene prljavom, zagađenom i nezdravom zraku, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv”, poručio je Trump, dodajući da su troškovi takvog zagađenja “neprocjenjivi”. Istakao je i da bi se, prema njegovom mišljenju, ekonomska šteta koju SAD trpi zbog dima trebala uračunati u carine koje Kanada već plaća.

Republikanci pojačavaju pritisak na Ottawu

Val dima iz više od 800 aktivnih šumskih požara u centralnim dijelovima Kanade zahvatio je američki Srednji zapad i sjeveroistok, uzrokujući visok nivo zagađenja zraka u gradovima poput Washingtona, New Yorka, Chicaga i Minneapolisa.

Republikanski političari posljednjih dana sve glasnije zahtijevaju da Kanada poduzme odlučnije mjere u upravljanju šumama i prevenciji požara.

Senator Bernie Moreno iz Ohija najavio je da će naredne sedmice predstaviti prijedlog zakona kojim bi bile uvedene sankcije Kanadi i pojedinim kanadskim zvaničnicima. Zastupnik Nick Langworthy iz savezne države New York saopćio je da je već stupio u kontakt s kanadskim vlastima kako bi ih pozvao na hitno djelovanje.

Grupa od četiri republikanska zastupnika iz Michigana uputila je pismo kanadskom premijeru Marku Carneyju, poručivši da više neće prihvatati izvinjenja umjesto konkretnih mjera.

Požari dodatno opterećuju već narušene odnose

Prema podacima kanadskih vlasti, u zemlji trenutno gori više od 800 požara, pri čemu je većina klasifikovana kao izvan kontrole. Dim koji nastaje usljed požara ponovo je postao prekogranični problem, utječući na kvalitet zraka u velikom broju američkih gradova.

Trumpove prijetnje dodatnim carinama dolaze u osjetljivom trenutku za odnose Washingtona i Ottawe. Dvije zemlje posljednjih mjeseci već su razmjenjivale oštre poruke zbog trgovinskih mjera koje je uvela američka administracija, dok je Trump u više navrata izazvao reakcije u Kanadi izjavama da bi ta zemlja trebala postati 51. savezna država SAD-a, navodi Business Insider.

Najnoviji spor pokazuje da bi pitanje klimatskih posljedica i upravljanja prirodnim resursima moglo postati još jedna tačka političkog i ekonomskog sukoba između dva dugogodišnja saveznika.