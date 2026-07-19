Španija protiv Argentine: 400 miliona eura razlike

Ko će podići pobjednički trofej i na ruku staviti šampionski prsten, što je nova nagrada ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu, večeras u New Yerseyu u SAD-u, pitanje je koje ostaje neizvjesno još nekoliko sati. Međutim, ukoliko novčanu vrijednost ekipa stavimo na papir, kao finansijski favorit u finalnu utakmicu ulazi Španija. Prema podacima Transfermarkta, razlika u vrijednosti između Argentine i Španije, je čak 400 miliona eura; vrijednost španske reprezentacije iznosi 1,22 milijarde eura, a Argentine 807 miliona eura.

Najveći kapital

Ova brojka Španiju stavlja ne treće mjesto po vrijednosti selekcije, te je odmah iza Francuske i Engleske, koje kotiraju kao dvije najvrednije ekipe SP. Vrijednost Francuske iznosi 1,52 milijardi eura, a Engleske 1,36 milijardi. Ipak, nijedna od ove dvije najskuplje selekcije nije stigla do finala, već su u subotu odmjerile snage za treće mjesto. U utakmici sa 10 golova, što zgodno njemački Spiegel primjećuje i u svom naslovu konstatuje: “6:4 na zelenoj travi, to znaju samo iz Wimbledona”, pobjedu je odnijela Engleska.

No, da li će finansijska prednost Španije značiti i igračku prednost u odnosu na Argentinu u finalnoj utakmici, tek će se vidjeti. Argentina dolazi sa najvećim kapitalom, a to je titula svjetskog prvaka sa prethodnog SP-a. Prema reakcijama navijača, nade se polažu ponajviše na dvije najveće zvijezde reprezentacija; Španija na tinejdžersku zvijezdu Laminea Yamala, čija tržišna vrijednost iznosi 200 miliona eura, čime je najvrjedniji igrač cijelog finala, te Argentinca Lionela Messija, koji je tek drugi fudbaler, aktivni igrač (uz Ronalda), koji je kroz karijeru zaradio toliko novca da je prešao prag od milijardu. Forbes procjenjuje da bogatstvo portugalskog kapitena Cristiana Ronalda iznosi 1,2 milijarde dolara, dok Messi ima oko 1,1 milijardu dolara.

Ko je igrač sa najvećom i najmanjom tržišnom vrijednosti

Messi, međutim, u reprezentaciji Argentine, nije najplaćeniji igrač, titlu najvrednijeg prema Transfermarktu nosi Julián Álvarez, koji je procijenjen na 100 miliona eura, ispred Enza Fernándeza i Lautara Martíneza.

Messi je, s druge strane, zbog svoje dobi (39 godina) procijenjen na samo 15 miliona eura, što je manje od čak 14 drugih fudbalera u reprezentaciji.

Forbes je objavio kako je Messi ove godine, i u obzir su uzeti plata i bonusi, na račun pohranio oko 140 miliona dolara.

Prema Transfermarktu, Nicolás Otamendi je procijenjen na tek milion eura, dovoljno za posljednje mjesto po tržišnoj vrijednosti u reprezentaciji Argentine na ovom SP, i ovo vrednovanje najviše je povezano s njegovom dobi, slično kao i kod Messija. Otamendi ima 38 godina, što igra ulogu prilikom slaganja kriterijuma gdje visoko na ovakvim listama kotiraju mladost i potencijal. Iza njega je Juan Musso sa tri miliona eura i Nicolás Tagliafico sa milion više (4 miliona eura).

S druge strane u reprezentaciji Španije igrači sa najmanjom tržišnom vrijednošću su Borja Iglesias sa 2,8 miliona eura, Aymeric Laporte 8 miliona i Alejandro Grimaldo 20 miliona eura.

Podsjećamo, finale se održava večeras (nedjelja) na stadionu u New Jerseyu, gdje će se za titulu najboljeg boriti Španija i Argentina. Kako je ranije kazao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, a potvrdila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, finalu će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump.

Španski premijer Pedro Sanchez, također će, saopćio je njegov ured, prisustvovati finalnom meču na stadionu MetLife u New Jerseyju.





