Kada ne možete investirati u OpenAI, kupujete njihovu duksericu: Promocijska garderoba AI giganata prodaje se za stotine dolara

Obični investitori ne mogu kupiti dionice OpenAI-a ili Anthropica prije njihovih dugo očekivanih inicijalnih javnih ponuda (IPO). Zato neki ulažu u potpuno drugačiju vrstu sekundarnog tržišta.

Riječ je o korištenim majicama i duksericama koje su zaposlenici ili učesnici konferencija ranije dobivali kao promotivne poklone. Danas se preprodaju za stotine dolara.



Na eBayu se pojavio pravi balon kada su u pitanju promotivni artikli kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom. Nedavno su setovi promotivnog materijala OpenAI Codexa, koji su uključivali kapu, duksericu i nekoliko malih suvenira, dostigli cijenu i do 475 dolara.

Koliko košta polovna OpenAI dukserica

Polovna OpenAI dukserica prodata je za 246,99 dolara. Hemijska olovka s logotipom Anthropica prodata je za 39,99 dolara, dok je autentična majica zaposlenika AI kompanije (čija se vrijednost procjenjuje na 956 milijardi dolara) dostigla cijenu od 120 dolara.



“Zaista mislim da će ovo postati ono što su danas vintage majice sa rock koncerata”, kaže Mitchell Brody, koji sa svojom kćerkom Sunny, studenticom, vodi prodavnicu majica na eBayu. Trenutno prodaju majicu koju je zaposlenik OpenAI-a dobio za 249,99 dolara.



“To je geek šik. Doći će dan kada će ljudi pokazivati ​​dvostruko prošivenu OpenAI majicu koju su nabavili tokom burnih dvadesetih.”

Forbes je razgovarao s prodavačima koji su nedavno prodavali promotivne artikle kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom na eBayu.

Foto: eBay prodavač Travis Deuel

Proizvodi po nekoliko puta višim cijenama

Potvrdili su da se proizvodi kompanija OpenAI i Anthropic prodaju po cijenama koje su višestruko veće od promotivnog materijala drugih kompanija.

Tako se, naprimjer, u Brodyjevoj trgovini majica bez rukava koja je poklonjena zaposleniku tehnološkog giganta Googlea prodaje za samo 24,95 dolara.

Čak ni SpaceX nema premiju koju trenutno uživaju brendovi umjetne inteligencije. Originalna polo majica ove kompanije košta samo 11,92 dolara.



To je još jedan balon unutar već postojećeg balona.



“Jedini put kada sam vidio nešto slično bilo je kada je Silicon Valley Bank (SVB) propala i njeni promotivni proizvodi su se prodavali po vrlo visokim cijenama”, kaže jedan prodavač iz područja San Francisca.

Želio je ostati anoniman jer njegov poslodavac ne zna za njegov dodatni posao.

Međutim, kada je banka preživjela, interes za njen promotivni materijal je opao. Nedavno je set za vino i sir sa SVB logom, pomalo pretencioznog dizajna, prodat za manje od 23 dolara.

Poseban komad odjeće

Majica ili hemijska olovka nisu prava zamjena za vlasnički udio u kompaniji ili za iskustvo rada u jednoj od vodećih firmi za vještačku inteligenciju koje bi se našlo u vašem životopisu. Ali možda postoji nešto privlačno u iluziji pripadnosti tom svijetu, kroz odjevni predmet koji simbolizira prestiž i utjecaj Silicijske doline.



“Izgledat ćete cool noseći njihov promotivni materijal, posebno ako ne živite u San Franciscu, gdje je prilično uobičajeno poznavati ljude koji rade u ovim kompanijama”, kaže jedan od prodavača. Mnogi kupci dolaze izvan velikih tehnoloških centara.



“Mnogo me zovu ljudi iz Ohaja”, kaže. “Isto važi i za sjeverni dio države New York.”



Prodavači ističu da prava vrijednost nije samo u logotipu. To proizilazi iz činjenice da su ovi artikli proizvedeni u vrlo ograničenim serijama, povodom predstavljanja novih proizvoda ili važnih trenutaka u razvoju kompanije. Ova odjeća je svojevrsni simbol prestiža u Silicijskoj dolini. Dokaz da ste prisustvovali ekskluzivnom događaju ili, barem, kupili majicu od nekoga ko jeste.

Budući da danas gotovo svako može odštampati logo kompanije na običnoj praznoj majici, kupci pažljivo provjeravaju etikete proizvođača. Također i originalnu ambalažu s konferencija, kako bi se uvjerili da je artikal autentičan, rekli su prodavači za Forbes.

Foto: Mitchell Brody

Mnogi proizvodi u prodavnicama polovne robe

Mnogi od ovih komada pronađeni su u prodavnicama polovne robe. Neke su prodavačima jednostavno poklonili prijatelji koji rade u tehnološkoj industriji.



“Najvrjednije su majice koje su bile namijenjene zaposlenicima. One nose dašak ekskluzivnosti i osjećaj da pripadate užem krugu”, kaže Brody.

Dodaje da SpaceX majice napravljene za specifične svemirske misije, sa određenim brojem leta, postižu izuzetno visoke cijene.



“Ako uspijete nabaviti nešto što se nije moglo kupiti na javnoj web stranici kompanije, onda imate čime da se pohvalite”, zaključuje.

OpenAI izaziva veliko interesovanje za ove proizvode

OpenAI sada pokušava iskoristiti ogromno interesovanje za svoj brend i pretvoriti ga u novi izvor prihoda. Njihova prodavnica, OpenAI Supply Co., koja je ranije bila isključivo za zaposlene, tiho je otvorena za širu javnost u srijedu.

Ponuda uključuje brendirane proizvode. Neki od njih su kapa od 40 dolara i čarape od 15 dolara.

Na zasebnoj arhivskoj stranici nalaze se raniji promotivni artikli označeni kao “penzionisani”, modelirani prema Nikeovoj strategiji stvaranja osjećaja ekskluzivnosti i podsticanja potražnje ograničenim izdanjima.



Ta trgovina je svojevrsni spomenik vlastitom brendu, nudeći “komemorativne” promotivne artikle koji slave kulturu i identitet kompanije.



“Supply Co je započeo kao mala kolekcija promotivnih proizvoda za zaposlenike, ali je gotovo odmah postao veliki hit. Ljudi u OpenAI-u razvili su iznenađujuće snažna mišljenja i veliko uzbuđenje oko trgovačkih kartica, plavih sklopivih stolica i grafičkih dukserica, koje su postale svojevrsna nova valuta”, navodi se na stranici trgovine.

“Utjelovljenje kulture kompanije”

U istom tekstu se ističe da promotivni materijal OpenAI-a nije samo korporativna roba s logotipom, već “opipljivo utjelovljenje kulture kompanije” i “fizički izraz istraživačke energije”.

Ovo nije prvi put da je Silicijska dolina zahvaćena pomamom za promotivnim artiklima. Kolekcionari su oduvijek bili spremni izdvojiti velike sume za memorabilije spektakularnih promašaja startupa. Bilo da se radi o kompanijama iz vremena pucanja dot-com balona, ​​poput Pets.com i Webvan, ili novijim poslovnim brodolomima poput Theranosa i WeWorka.



Apple je, međutim, oduvijek predvodio kulturu obožavanja tehnoloških brendova. Početkom 2000-ih, entuzijasti su se redali ispred novih Appleovih prodavnica kako bi dobili besplatne majice ograničenog izdanja, koje bi zatim preprodavali na eBayu za 200, pa čak i 500 dolara.



Tek u posljednjoj deceniji memorabilije iz slavne prošlosti tehnoloških kompanija postale su višemilionska klasa kolekcionarskih predmeta, posebno predmeti povezani s Appleom i Steveom Jobsom.

Originalna ploča sastavljena u garaži Stevea Jobsa

Aukcijska kuća RR Auction sa sjedištem u Bostonu, koja je organizirala neke od najvećih prodaja tehnoloških memorabilija u historiji, prodala je originalnu ploču računara Apple-1 za 2,75 miliona dolara. Ručno je sastavljena u garaži Stevea Jobsa.

Ček kompanije Wells Fargo iz 1976. godine, koji su potpisali Steve Jobs i Steve Wozniak, prodat je za 2,4 miliona dolara, dok je rijedak rani promotivni poster kompanije Apple prodat za 650.000 dolara.

Kolekcionarski predmeti povezani s Googleom i Microsoftom također pronalaze kupce, ali njihove cijene uglavnom dostižu nekoliko hiljada, a ne miliona dolara.

Tržište memorabilija, koje je nekada bilo gotovo isključivo rezervisano za ljubitelje Hollywooda i rok muzike, otvorilo je prostor za tehnološke artefakte u posljednjoj deceniji, na isti način na koji su plastične figurice iz serijala Ratovi zvijezda vremenom postale vrijedni kolekcionarski predmeti.

Kako nešto postaje vrijedan kolekcionarski predmet

Bobby Livingston, izvršni potpredsjednik aukcijske kuće RR Auction, opisuje takve predmete kao svojevrsne luksuzne “medalje za učešće”.



“Trenutak kada kreator osmisli proizvod koji mijenja pravila igre snažna je emocionalna prekretnica za mnoge ljude”, kaže on. “Takvi predmeti za njih imaju posebno značenje.”



Međutim, tržište je vrlo oštro i podijeljeno. Kolekcionarski predmeti Applea neosporno dominiraju, dok memorabilije povezane s Googleom i Microsoftom mogu postići pristojne cijene. Sve ostalo uglavnom završi kao smeće s garažnih rasprodaja.



“Majice i promotivni materijal propalih kompanija gotovo da nemaju vrijednost ako se niko ne sjeća proizvoda”, kaže Livingston. “Apple ima gotovo kultni status, dok su ostali uglavnom pali u zaborav.”

Budućnost promotivnih artikala poput OpenAI-a

Livingston smatra da će trebati još oko 25 godina da promotivni artikli kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom sazriju u zasebnu kategoriju na velikim aukcijama. Već sada vidi prve znakove euforije na tržištu.

Rane grafičke kartice i računarske ploče koje je lično potpisao izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, trenutno se prodaju za 8.000 do 10.000 dolara.



Prošle godine, influencer u svijetu umjetne inteligencije, Linus Ekenstam, dobio je na poklon Google Gemini TPU, specijalizirani čip koji Google koristi za obuku modela umjetne inteligencije. Izložen je u prozirnom akrilnom kućištu. On smatra predmet porodičnim naslijeđem i planira ga jednog dana ostaviti svojim potomcima.



Za one koji žele brzo zaraditi, prodavači preporučuju promotivne artikle od Anthropica, jer ih je tradicionalno bilo vrlo teško pronaći.

Alejandro Navia, zaposlenik u kompaniji za umjetnu inteligenciju, kaže da je čak promijenio let za New York samo da bi stao u red za besplatnu bejzbol kapu Anthropica s izvezenom riječju “thinking” (razmišljanje). Danas se takve kape prodaju na eBayu za između 50 i 100 dolara.



Kada je saznao da može zaraditi prodajući svoju kapu, nakratko je razmišljao o tome, ali je brzo odustao.



“Radije bih je zadržao za priču i da bih je mogao pokazati”, kaže. “Historija Silicijske doline je zabilježena kroz promotivne artikle poput ovog. Ljudi pitaju: ‘Jeste li bili na tom događaju? Stvarno? To je sjajno!'”

Anna Tong, Forbes

Ne možete nabaviti ni dio OpenAI-a ili Anthropica? Postoji procvat sekundarnog tržišta za njihov proizvod.