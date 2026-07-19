Kineski AI startup uzdrmao Silicijsku dolinu: Ko je Yang Zhilin, čovjek iza modela Kimi K3?

Dok globalnu utrku u umjetnoj inteligenciji većinom predvode imena poput Elona Muska, Sama Altmana i Darija Amodeija, posljednjih dana pažnju tehnološke industrije privukao je novi igrač iz Kine. Riječ je o 34-godišnjem istraživaču i poduzetniku Yangu Zhilinu, osnivaču kompanije Moonshot AI, čiji je novi model umjetne inteligencije Kimi K3 izazvao snažne reakcije u Silicijskoj dolini.

Prema prvim stručnim procjenama, Kimi K3 po mogućnostima programiranja i radu autonomnih AI agenata konkurira vodećim modelima kompanija OpenAI i Anthropic, uz znatno niže troškove razvoja i korištenja. Time je Kina ostvarila još jedan važan iskorak u tehnološkom nadmetanju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Od Carnegie Mellona do kineske AI industrije

Yang Zhilin rođen je 1992. godine u kineskoj provinciji Guangdong. Nakon studija na Univerzitetu Tsinghua doktorirao je na Univerzitetu Carnegie Mellon u SAD-u, gdje je radio pod mentorstvom uglednih stručnjaka za umjetnu inteligenciju Ruslana Salakhutdinova i Williama Cohena.

Salakhutdinov je nakon predstavljanja Kimi K3 modela izjavio da je Yang “izuzetno briljantan”, ističući da su ga nakon doktorata pokušavale angažovati najveće američke tehnološke kompanije, ali da je od početka bio odlučan osnovati vlastitu firmu.

Tokom boravka u SAD-u obavljao je stručne prakse u Google Brainu i Meti te učestvovao u izradi naučnih radova iz oblasti velikih jezičkih modela. Po povratku u Kinu radio je na razvoju Huaweijevog modela PanGu i multimodalnog AI sistema Wu Dao, prije nego što je početkom 2023. osnovao Moonshot AI.

Kompanija je ubrzo privukla investicije tehnoloških divova Alibabe i Tencenta te razvila vlastitog AI asistenta Kimi, a poslovanje proširila na programiranje, istraživanje i razvoj autonomnih AI agenata.

Kimi K3 otvara nova pitanja o globalnoj AI utrci

Najnoviji model Kimi K3 dodatno je učvrstio reputaciju Moonshot AI-ja. Direktor kompanije Vercel Guillermo Rauch ocijenio je da je riječ o prvom otvorenom (open source) AI modelu koji je nadmašio vlasnička (closed source) rješenja u jednom od najvažnijih testova web inženjeringa, dok je profesor Whartona Ethan Mollick naveo da se Kimi K3 približio samom tehnološkom vrhu.

Uspjeh kineskog modela ponovo je otvorio raspravu o odlasku vrhunskih stručnjaka iz Sjedinjenih Američkih Država. Investitor Vinod Khosla ocijenio je da stroža imigracijska politika administracije predsjednika Donalda Trumpa odvraća vrhunske talente od ostanka u SAD-u.

Ipak, Salakhutdinov tvrdi da politika nije bila presudan faktor u Yangovoj odluci. Prema njegovim riječima, kineski istraživač od početka je želio vratiti se u domovinu i izgraditi vlastitu kompaniju, uvjeren da bi u suprotnom cijelog života žalio što nije pokušao ostvariti tu ambiciju, navodi Business Insider.