Rast cijena nafte, Brent premašio 90 dolara po barelu

Ovisno o intenzitetu sukoba između SAD-a i Irana kreće se i cijena nafte na svjetskom tržištu. U ponedjeljak je zabilježen rast od tri posto, gdje je sirova nafta Brent premašila 90 dolara po barelu. Fjučersi Brent sirove nafte porasli su za 2,69 dolara, ili 3,05%, na 90,79 dolara te su dostigli najviši nivo od 11. juna.



Američka nafta West Texas Intermediate iznosila je 84,68 američkih dolara, što je porast od 2,19 dolara ili 2,65%. Prošle sedmice cijene nafte porasle su za 15,5%, što je najveći sedmični rast od početka marta.

Rast je potaknut okolnostima u Hormuškom moreuzu, odmah nakon što je prekinuto primirje između SAD i Irana, gdje su obje strane razmijenile borbena dejstva, cijene nafte su snažno porasle, ali čim su stigli signali iz Irana da bi, preko posrednika, mogao da se otvori prostor za nove pregovore sa SAD-om, Brent je sa ranijeg maksimuma od 91,42 dolara pao na oko 87,94 dolara, dok je WTI pao na približno 81,81 dolar.

Da li je Hormuški moreuz otvoren ili potpuno zatvoren niko sa sigurnošću ne može tvrditi, jer s terena dolaze oprečne informacije, ali ono što je sigurno je to da kroz ovaj prolaz kojim cirkulira transport petine svjetske nafte, prolazi mnogo manje tankera nego u vrijeme kada je na snazi bio memorandum o razumijevaju dvije zemlje.

Prošle sedmice zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi kazao je kako je Iran suspendovao sprovođenje memoranduma navodeći da su SAD prekršile i također suspendovale sve obaveze u memorandumu ispregovaranom u Islamabadu.

Brent oil sirovu naftu najviše eksploatišu Velika Britanija, Norveška, Danska, Holandija i Njemačka.