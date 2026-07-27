Svjetsko prvenstvo je bila odlična škola za zarađivanje novca

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine je najveće u historiji. Trajalo je 39 dana i održano je u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Prvi put su tri zemlje domaćini. Na turniru je učestvovalo 48 nacionalnih timova, a odigrane su 104 utakmice, čak 40 više nego u prethodnom formatu. FIFA je predvidjela da će prvenstvo pratiti oko šest milijardi ljudi širom svijeta.

Prihodi su također visoki. FIFA je obezbijedila rekordni nagradni fond od 655 miliona dolara, što je 50% više nego na prethodnom prvenstvu, dok je prvak osvojio 50 miliona dolara. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ranije je izjavio da bi turnir mogao privući čak 40 miliona putnika u tri zemlje domaćine. Događaj koji traje duže od mjesec dana, u tim razmjerima, sam po sebi je biznis.

Ali turnir je osmišljen tako da zarađuje novac na svakom koraku – od mjesta na kojem sjedite do pauze tokom igre. Lekcije su svuda oko nas i gotovo svaku od njih vlasnici kompanija mogu primijeniti u vlastitom poslovanju.

Foto: Reuters

Kako Svjetsko prvenstvo zarađuje novac

Veće zaista može biti bolje

Najveće Svjetsko prvenstvo do sada donijelo je više svega – više reprezentacija, znatno više utakmica, dodatnu nokaut rundu s produžecima i penalima. Veći obim znači više komercijalnih prilika, ali i veće ukupne prihode. Šira lista učesnika povećava interes navijača, donosi više neočekivanih duela, iznenađenja i priča o autsajderima.

Isto važi i za poslovanje. Kompanija koja uspijeva u rastu postaje vidljivija na više tržišta. Povećava svoje šanse da iskoristi neočekivane prilike i pronađe kupce na mjestima za koja možda nije ni znala da postoje.

Počnite s oglašavanjem. Poboljšajte proizvod. Zaposlite prodavača. Izgradite sistem koji će omogućiti većem broju ljudi da vas pronađu.

Više nivoa cijena donosi veći profit

Stadioni imaju ograničen broj sjedišta. Ljudi plaćaju za kartu, ali plaćaju i za bolje sjedište, lakši pristup stadionu, VIP tretman, pakete ugostiteljstva, korporativne lože, privatne prostore i status koji dolazi s tim.

Cijena ulaznica za grupnu fazu počinjala je od 60 dolara, dok su najskuplja mjesta za finale dostigla 6.730 dolara. FIFA je kasnije uvela novu kategoriju ulaznica za navijače po cijeni od 60 dolara, dostupne za nokaut fazu, uključujući i finale.

Ako potražnja već postoji, jedna ponuda znači da ostavljate novac na stolu.

Analizirajte svoju bazu kupaca i pronađite načine da naplatite više za ono što zaista cijene. Neki žele najnižu cijenu. Drugi su spremni platiti znatno više za brzinu, sigurnost, podršku, privatnost ili bolje korisničko iskustvo. Upravo tu se kriju najveće marže.

Urednici Action Images rade u uredu Reutersa u Mexico Cityju, tokom SP-a, Foto: REUTERS

Zaradite čak i prije glavnog događaja

Svjetsko prvenstvo počinje donositi prihod mnogo prije prve utakmice. Prodaja ulaznica, VIP paketi, putni aranžmani, suveniri, najave sponzorstava, kvalifikacije, žrijebovi i medijska pažnja stvaraju prilike za kupovinu mnogo prije početka turnira.

Isti princip se može primijeniti na gotovo svaki posao. Lansiranje proizvoda ne mora biti presudan trenutak. Najpoznatiji primjer su rane cijene. Prvi kupci dobijaju najnižu cijenu, sljedeća grupa plaća više, a posljednja puni iznos.

Ovaj model funkcioniše za online kurseve, članstva, SaaS proizvode, online prodaju, programe koučinga, konferencije, programe odmora, plaćene zajednice i uslužne djelatnosti. Ponuda ostaje ista, ali svaki put postoji novi razlog da kupci odmah donesu odluku.

Formirajte cijenu prema potražnji

Za utakmice na stadionu MetLife u New Jerseyju, NJ Transit je prvobitno odredio cijenu povratne karte od 150 dolara iz New Yorka. Iako ista vožnja obično košta manje od 15 dolara, kasnije je cijena snižena na 105, a zatim na 98 dolara.

Viša cijena na dan utakmice imala je ekonomskog smisla zbog ogromne potražnje, sigurnosnih zahtjeva, kontrole gužve, ograničenog parkinga i kapaciteta stadiona. Međutim, povećanje cijene bilo je toliko veliko da je upravo cijena postala glavna tema u javnosti. Slično se dogodilo i sa autobuskim prevozom, čija je cijena pala sa 80 na 20 dolara nakon intervencije vlasti države New York.

Pouka je jasna – iskoristite veliku potražnju, ali ne po cijenu gubitka povjerenja kupaca. Rijetkost, hitnost i praktičnost opravdavaju više cijene. Ali ako pretjerate, dodatna zarada može se pretvoriti u pritužbe, povrat novca, loš publicitet i narušenu reputaciju.

Finale između Španije i Argentine na stadionu New York New Jersey, Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images

Prodajte pažnju svoje publike

FIFA ne ostavlja nijedan trenutak neiskorišten. Sistem sponzorstva uključuje globalne FIFA partnere, zvanične sponzore prvenstva i regionalne partnere, omogućavajući kompanijama različite nivoe prisutnosti.

Ova prava su strogo zaštićena. Prema Sports Business Journalu, 15 od 16 stadiona već je imalo dugoročne ugovore o pravima imenovanja, ali zbog FIFA-inih pravila o “čistom stadionu”, postojeća imena i logotipi morali su privremeno nestati tokom turnira.

Čak su i pauze za osvježenje postale prostor za dodatno oglašavanje, jer su stvarale predvidljive reklamne termine.

Svaki poduzetnik bi trebao postaviti isto pitanje: šta još posjedujete, a čemu neko drugi želi pristupiti?

Publika vaših kupaca nije ista kao publika vaših potencijalnih sponzora. Online prodavnica, SaaS kompanija, događaj, podcast, bilten ili zajednica okuplja ljude koje druga preduzeća žele dosegnuti. Takva pažnja se može unovčiti kroz sponzorirani sadržaj, partnerske kampanje, brendirane događaje, demonstracije proizvoda ili ekskluzivni pristup.

Pretvorite gledaoce u buduće kupce

Ne kupuju svi koji gledaju Svjetsko prvenstvo kartu. Međutim, oni također stvaraju komercijalnu vrijednost. Gledaju utakmice, dijele snimke, nose dresove, posjećuju navijačke zone i doprinose tome da turnir izgleda mnogo veći od broja ljudi koji su platili kartu.

Isti princip važi i za poslovanje. Neki prate vaš brend, ali još nemaju novca za kupovinu. Drugi gledaju demonstracije proizvoda prije donošenja odluke. Treći prvo žele osjetiti atmosferu zajednice.

Održavajte njihovu angažovanost putem lista čekanja, besplatnih zajednica, izazova, predstavljanja proizvoda, biltena ili kampanja na društvenim mrežama. Na ovaj način gradite prepoznatljivost, podstičete osjećaj propuštenog (FOMO), povećavate vrijednost za sponzore i jačate imidž brenda.

Zaradite novac i na sekundarnom tržištu

FIFA također ostvaruje prihod od preprodaje ulaznica. Na službenoj platformi za preprodaju naplaćuje proviziju od 15%. Kada potražnja poraste i cijena ulaznica dostigne višestruko veću vrijednost od nominalne, ta provizija postaje vrlo unosna.

Za kompanije, ovo znači da bi trebale razmotriti da li postoji sekundarno tržište za njihov proizvod. Preprodaja, partnerski programi, preporuke, licence ili certifikacija omogućavaju vam da ostvarite dodatni prihod od potražnje koju ste sami stvorili.

Foto: Shutterstock/Alex Photo Stock

Ozbiljan posao ne može funkcionirati u vakuumu

Ovogodišnje prvenstvo je također bilo pod utjecajem politike. Somalskom sudiji Omaru Artanu odbijen je ulazak u SAD po dolasku u Miami. Zbog problema s vizom, iranska reprezentacija bila je stacionirana u Meksiku, odakle je ušla u SAD samo radi igranja utakmica, nakon čega se vratila preko granice.

Turnir je također imao posljedice po okoliš. Timovi i navijači putovali su na ogromne udaljenosti širom Sjeverne Amerike. Oluje su uzrokovale kašnjenja, a ekstremne vrućine postale su ozbiljan faktor na nekoliko stadiona.

Za kompanije, lekcija je jednostavna. Pratite vanjske okolnosti koje mogu utjecati na vaše poslovanje. Pripremite rezervne planove za ono što možete predvidjeti i budite dovoljno fleksibilni za ono što ne možete.

Lekcije o novcu sa Svjetskog prvenstva 2026.

Svjetsko prvenstvo monetizira gotovo svaki element turnira, od mjesta za sjedenje na stadionu i pauze do preprodaje ulaznica.

Iste principe može primijeniti i mala kompanija. Naplaćujte ono što kupci zaista cijene. Prodajte više od osnovnog proizvoda. Počnite zarađivati ​​mnogo prije glavnog događaja. Istovremeno, budite spremni na faktore koji su izvan vaše kontrole.

Svjetsko prvenstvo se igra na terenu. Poslovne lekcije se mogu primijeniti u gotovo svakoj kompaniji.

Jodie Cook, saradnica Forbesa

Svjetsko prvenstvo 2026. je majstorska klasa u zarađivanju novca