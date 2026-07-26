Ispod površine SAD-a leži bogatstvo koje bi moglo uzdrmati globalno tržište

Procijenjena količina litijuma ispod Apalačkih planina bila bi dovoljna za napajanje 180 milijardi laptopa ili 500 milijardi mobilnih telefona.

Studija Američkog geološkog zavoda (USGS) otkrila je da bi Apalačke planine mogle sadržavati procijenjenih 2,3 miliona tona litijuma čije bi iskopavanje bilo ekonomski isplativo. Takve rezerve mogle bi zamijeniti 328 godina američkog uvoza strateški važnog metala, što bi uzdrmalo globalno tržište, izvještava N1 Hrvatska.

Analiza USGS-a pokazuje da se većina nalazišta nalazi u južnoj regiji Apalači, gdje se nalazi procijenjenih 1,43 miliona tona litijum oksida. Dodatnih otprilike 900.000 tona nalazi se u državama Maine i New Hampshire.

Procijenjena količina

Procijenjena količina litijuma bila bi dovoljna za proizvodnju oko 1,6 miliona velikih baterijskih sistema za stabilizaciju električne mreže, baterija za oko 130 miliona električnih automobila, 180 milijardi laptopa (što je dovoljno za hiljadu godina globalne proizvodnje), ako kao osnovu koristimo prošlogodišnju potražnju za ovim proizvodima. Istovremeno, ove rezerve bi mogle proizvesti oko 500 milijardi mobilnih telefona, odnosno oko 60 uređaja za svakog stanovnika Zemlje.

„Rezultati ove studije pokazuju da Apalači sadrže dovoljno litijuma da zadovolje rastuće potrebe Sjedinjenih Država, što daje važan doprinos sigurnosti snabdijevanja u vrijeme snažnog rasta globalne potražnje“, rekao je direktor USGS-a Ned Mamula. Dodao je da su Sjedinjene Države bile vodeći svjetski proizvođač litijuma prije otprilike tri decenije i da ovo otkriće pokazuje veliki potencijal za jačanje američke nezavisnosti u snabdijevanju ovim ključnim mineralom.

Navodno se ispod Apalača krije 2,3 miliona tona litijuma, Foto: Andrii Biletskyi / Alamy / Profimedia

Litijum je posljednjih godina postao jedna od najtraženijih sirovina, jer je ključna komponenta litijum-jonskih baterija koje se koriste u računarima, mobilnim telefonima, električnim vozilima, električnim alatima, vojnoj opremi i sistemima za skladištenje energije, kao i u proizvodnji legura za vazduhoplovnu industriju. Australija je trenutno najveći svjetski proizvođač litijuma, a Kina je na drugom mjestu i dominira u njenoj preradi i potrošnji.

Litijum možda i u Sloveniji

Naučnici kažu da su se pegmatiti bogati litijumom u sjevernim Apalačima formirali prije više od 250 miliona godina tokom formiranja planina. U to vrijeme, visoke temperature i intenzivni pritisci uzrokovali su topljenje određenih stijena u Zemljinoj kori, od kojih su neke bile bogate litijumom.

Ovaj geološki proces se dogodio u vrijeme kada je kretanje tektonskih ploča spojilo Afriku, Evropu i Sjevernu Ameriku formirajući superkontinent Pangea. Slični litijum pegmatiti se također nalaze u dijelovima Irske i Portugala, u područjima koja su u geološkoj prošlosti bila povezana s Apalačkim planinama.

Ležišta litijum pegmatita u Apalačima decenijama privlače pažnju geologa. Područje Kings Mountaina u Sjevernoj Karolini bilo je mjesto prve velike eksploatacije litijum pegmatita u Sjedinjenim Američkim Državama, a značajna istraživanja provedena su i na ležištima u saveznoj državi Maine, piše i N1 Hrvatska.

Kao što je prošle godine pisao Forbes Slovenia, pegmatiti se nalaze i u Sloveniji, posebno na Pohorju. Ali ne znamo koliko ih imamo i šta se u njima nalazi, jer to nikada u prošlosti nije istraživano, kazao je Gorazd Žibret, viši naučni saradnik u GeoZS-u.