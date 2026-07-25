Dubai je prošle godine oborio rekord po broju turista, sada plaća ljudima da ga posjete

Grad Dubai poduzima dramatične i skupe mjere kako bi vratio nekada rekordan broj turista, koji je naglo opao od početka rata s Iranom, nudeći putne pogodnosti u vrijednosti većoj od 800 američkih dolara posjetiocima koji uđu u zemlju između sada i kraja oktobra.

Novi program pod nazivom „A Dubai Invite“ omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da nominuju prijatelje i članove porodice za posjetu Dubaiju i da im pruže pogodnosti vrijedne više od 3.000 AED (otprilike 800 američkih dolara).

Na web stranici Visit Dubai navodi se da će nominovani gosti dobiti “paket pogodnosti” , koji može uključivati ​​hotelski smještaj, popuste u restoranima ili ulaznice za turističke atrakcije. Svi koji stignu između 20. jula i 31. oktobra 2026. godine imaju pravo na ove pogodnosti .

Ovaj kreativni program je najnoviji pokušaj Dubaija da oživi turizam nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom u februaru, koji je prepolovio broj aviokompanija koje posluju na aerodromima u Dubaiju, dok su putnici iz cijelog svijeta počeli izbjegavati rute kroz Bliski istok.

Dubai je ove godine također uveo novu petogodišnju turističku vizu za više ulazaka kako bi podstakao češće i ponovljene posjete. Također nudi besplatan boravak u luksuznim hotelima u partnerstvu s aviokompanijom Emirates i ublažio je finansijske propise kako bi dugoročnim posjetiocima olakšao otvaranje bankovnih računa u UAE.

Napori za privlačenje više stranih posjetilaca dolaze nakon što je Dubai prošle godine (kao i 2023. i 2024. godine) zabilježio rekordan broj turista.

Prošlogodišnje brojke

Oko 19,5 miliona. Toliko je međunarodnih turista koji su proveli barem jednu noć u Dubaiju posjetilo grad prošle godine, što je treća godina zaredom s rekordnim turističkim rezultatima. Prosječna popunjenost hotela dostigla je 80,7% (u poređenju s 84,1% u New Yorku ), a Dubai je u decembru prvi put zabilježio više od 2 miliona međunarodnih posjetilaca u jednom mjesecu .

Smrti i sukobi

Na početku sukoba, iranski raketni i napadi dronova u blizini Dubaija uzrokovali su pad krhotina na dijelove grada, uključujući velika stambena područja, hotele i aerodrom. Fotografije krhotina projektila koji su pogodili hotel Fairmont na luksuznom vještačkom ostrvu Palm Jumeirah postale su viralne na internetu, a u Dubaiju je poginulo više od desetak ljudi.

Aviokompanije su otkazale ili preusmjerile hiljade letova, brojne zemlje su više puta zatvorile svoj zračni prostor, a vlade su izdale stroža upozorenja za putovanja, što Bliski istok čini rizičnijom destinacijom za posjetu.

Sukob je također ozbiljno utjecao na turistički sektor i lokalnu ekonomiju. Jedna ugostiteljska grupa sa sjedištem u Dubaiju izjavila je za BBC da su joj prihodi pali za više od 50% , dok su neki restorani koji ovise o turistima zabilježili pad poslovanja od 70 do 80% .

Visoki rukovodilac u lancu restorana u Dubaiju rekao je za BBC da je broj gostiju pao na samo 15 do 20% normalnog prometa i da je više od polovine osoblja poslano na neplaćeno odsustvo.

Zatvoreni hoteli

Neki od najpoznatijih hotela u Dubaiju su privremeno zatvoreni, što ubrzava planirane renovacije i preuređenja. Među njima je i kultni Burj Al Arab u obliku jedra , koji će biti zatvoren 18 mjeseci zbog opsežne restauracije.

Broj međunarodnih posjetilaca Jordana opao je za oko 30% , turizam u Libanu je praktično propao, a predstavnici industrije izvještavaju o padu broja posjetilaca od 80% , dok je cijeli Bliski istok zabilježio pad od 14% u dolascima međunarodnih turista u prvom kvartalu 2026. godine .

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link originalnog članka)