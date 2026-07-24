Tehnološki milijarder plaća 640 miliona u “razvodu stoljeća”

Na slučaj koji je južnokorejska javnost označila kao “razvod stoljeća” stavljena je u petak tačka. Apelacioni sud u Seulu presudio da predsjednik kompanije SK Hynix, specijalizirane za proizvodnju čipova Chey Tae-won mora isplatiti bivšoj supruzi Roh Soh-yeong 944 milijarde vona (oko 644 miliona dolara), na ime podjele imovine nakon razvoda. Ova pravna bitka trajala je dugih deset godina, te je bila jedna od najpraćenijih u historiji zemlje.

Prema presudi bivša supruga neće dobiti dionice, već će joj dio koji joj na ime dionica pripada biti isplaćen u novcu. Na iznos će teći kamata od dana kada presuda postane pravosnažna.

Ovime, Chey Tae-won zadržava potpuno vlasništvo nad svih 17,9 posto dionica, koje posjeduje, zahvaljujući kojima drži kontolu nad kompanijama.

Zašto se dionice uopće smatraju zajedničkom imovinom

Iako su dionice formalno registrovane isključivo na Cheyjevo ime, sud je presudio da su djeljive jer je Roh tokom braka doprinijela njihovom rastu vrijednosti; kroz vođenje domaćinstva, podizanje djece i javne aktivnosti u ime SK Grupe.



Da bi se stiglo do konačne presude i novčanog iznosa koji je potrebno isplatiti, održale su se tri runde suđenja.

Godine 2022., prvostepeni sud dosudio je Roh samo 66,5 milijardi vona. Tada je sud smatrao da su Cheyjeve dionice njegova lična, a ne bračna imovina. Dvije godine kasnije, 2024., žalbeni sud povećao je iznos na 1,38 biliona vona, nakon što je procijenio Rohin doprinos rastu dionica na 35 posto, te tom prilikom uzeo u obzir činjenicu kako je Rohin otac, inače, bivši predsjednik Južne Koreje, Roh Tae-woo, u SK Grupu navodno usmjerio 30 milijardi vona iz predsjedničkog fonda. Međutim, Vrhovni sud mijenja ovu odluku u oktobru uz obrazloženje kako se novac iz predsjedničkog fonda ne može tretirati kao legitiman bračni doprinos, čak i ako je taj novac zaista stigao do kompanije, pa je predmet ponovo vraćen na suđenje.

Na finalnom suđenju ulogu je odigrala činjenica da Vrhovni sud prilikom poništenja ranije presude nije doveo u pitanje da dionice mogu biti dio bračne imovine, već je osporio argument da sporni fond njenog oca predstavlja njen doprinos bračnoj ukupnoj imovini.

Predsjednik kompanije SK Hynix, specijalizirane za proizvodnju čipova, Chey Tae-won, Foto: KIM Min-Hee / AFP / Profimedia

Pismo u kojem je priznao aferu

Presuda Višeg suda u Seulu, donesena u petak, znatno je veća od prvostepene odluke iz 2022. godine, koja je Cheyju nalagala isplatu od 66,5 milijardi vona na ime podjele imovine. Sud je obrazložio povećanje činjenicom da je vrijednost Cheyjevih dionica dramatično porasla zahvaljujući razvoju vještačke inteligencije gdje je vrijednost SK Hynixa skočila oko 2.500 posto od 2017. godine, kada je Chey prvi put zatražio razvod. Sudije su ocijenile da se ne može tvrditi da Cheyjev menadžerski doprinos nije imao ulogu u tom rastu, te su rast dionica uzeli u obzir kako bi osigurali pravednu podjelu bračne imovine, navodi Financial Times i podsjeća na 2015.godinu kada je brak između Roh i Chey, koji je inače trajao 34 godine, počeo da se raspada. Chey je u novinama objavio pismo na tri stranice priznajući vanbračnu aferu iz koje je rođeno dijete. Dvije godine kasnije zatražio je posredovanje u razvodu, no par se nije mogao dogovoriti oko podjele imovine, što je pokrenulo dugogodišnji sudski spor.

Sam razvod i naknada od 2 milijarde vona za emocionalnu štetu pravosnažno su okončani prošle godine odlukom Vrhovnog suda, dok se presuda od petka odnosi isključivo na podjelu imovine.

Chey je u julu 2017., zatražio posredovanje u razvodu, i nakon dva neuspjela pokušaja nagodbe posredstvom suda ove godine. Obje strane još uvijek imaju pravo na žalbu.

Cheyevo bogatstvo uglavnom je izgrađeno kroz upravljanje SK Grupom od 1998. godine, kada je proširio poslovanje iz tekstilne i naftne industrije u obnovljivu energiju, poluprovodnike i baterije za električna vozila. Grupacija se smatra ključnim Nvidijinim dobavljačem memorijskih čipova za AI procesore. Cheyev poslovni sistem danas obuhvata više od 150 kompanija.