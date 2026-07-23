Dok vrijednost firme tone, ulagači obrnuli 15,5 milijardi dolara na prodaji dionica SpaceX-a

Investitori koji se klade na pad vrijednosti SpaceX-a ostvarili su ukupnu procijenjenu zaradu od 15,5 milijardi dolara nakon što su dionice kompanije pale ispod početne cijene javne ponude, pokazuju podaci analitičke kompanije Ortex Technologies.

Kompanija SpaceX, poznata po svemirskim raketama, satelitskoj mreži Starlink i sve većem fokusu na umjetnu inteligenciju, izašla je na berzu sredinom juna kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO). Početna cijena dionice iznosila je 135 dolara, nakon čega je vrijednost nakratko porasla do rekordnih 225,64 dolara.

Međutim, dionice su nakon toga počele gubiti vrijednost i u srijedu pale na novi minimum od 115,26 dolara.

Prodavači, odnosno investitori koji posuđuju dionice i prodaju ih očekujući da će ih kasnije kupiti po nižoj cijeni, dodatno su povećali svoje negativne opklade na SpaceX nakon pada vrijednosti kompanije.

“Nema naznaka da prodavači ostvaruju profit na SpaceX-u. Ako išta, oni dodatno povećavaju svoje pozicije”, rekao je suosnivač Ortex Technologiesa Peter Hillerberg.

Prema podacima Ortexa, oko 360 miliona SpaceX dionica bilo je posuđeno za brzu preprodaju, što predstavlja približno 56 posto dostupnih dionica na tržištu.

Musk upozorava na rizike za ulagače koji se klade protiv SpaceX-a

Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk kritikovao je investitore koji zauzimaju pozicije protiv njegove kompanije, tvrdeći da bi dugoročni opstanak takvih opklada mogao biti veoma težak.

“Vjerovatnoća opstanka kompanija koje dugo zadržavaju značajnu prodavačku poziciju u SpaceX-u veoma je mala“, napisao je Musk na društvenoj mreži X.

Visoka tržišna procjena SpaceX-a učinila je kompaniju privlačnom metom za ulagače koji smatraju da je vrijednost dionica previsoka. Ipak, snažan interes malih i institucionalnih investitora, kao i Muskova dugogodišnja javna borba protiv prodavača, čine takve opklade rizičnim.

Pad dionica SpaceX-a dijelom je povezan i sa zabrinutošću investitora zbog velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju koja se finansiraju dugom.

Sličan pritisak osjetila je I kompanija Tesla, druga firma pod vodstvom Elona Muska, koja je u drugom kvartalu prvi put nakon više od dvije godine zabilježila negativan slobodni novčani tok zbog ubrzanih ulaganja u AI infrastrukturu, proizvodnju baterija, autonomna vozila i nove proizvodne tehnologije.

SpaceX se posljednjih godina pozicionirao kao jedna od najvrjednijih privatnih tehnoloških kompanija na svijetu, ali rast troškova razvoja umjetne inteligencije i širenja poslovanja postavlja nova pitanja među investitorima o budućoj profitabilnosti kompanije, navodi Reuters.