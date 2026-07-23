Kineski uslovi doveli u pitanje Trumpov sporazum o kupovini Boeing aviona

Dogovor vrijedan između 17 i 19 milijardi dolara o kupovini 200 Boeingovih aviona između Sjedinjenih Američkih Država i Kine našao se pod pritiskom nakon što je Peking postavio dodatne uslove, čime je ugrožen jedan od rijetkih konkretnih rezultata nedavnih pregovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga.

Prema informacijama osoba upoznatih s pregovorima američke administracije, kineska vlada iznenadila je Washington zahtjevima za dugoročne garancije u vezi s isporukom Boeingovih dijelova za motore, što je usporilo finalizaciju sporazuma.

Bijela kuća planira otvoriti pitanje zastoja tokom posjete kineskog zamjenika ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxua Washingtonu ove sedmice.

“Boeingov sporazum se raspada. Imaju probleme s njim”, rekao je jedan izvor upoznat s pozicijom američke administracije o pregovorima.

Dogovor o kupovini aviona bio je jedan od rijetkih opipljivih ishoda Trumpovog samita s Xijem u Pekingu u maju, koji je Bijela kuća predstavila kao veliki uspjeh. Međutim, kašnjenja u realizaciji sporazuma mogla bi dodatno opteretiti krhko trgovinsko primirje između dvije najveće svjetske ekonomije.

Američka strana smatra da je Kina odgovorna za zastoj, tvrdeći da održavanje aviona nakon prodaje nije bilo dio prvobitnog dogovora između dvojice lidera.

“Sporne tačke nisu toliko povezane s cijenom aviona, koliko s dugoročnim paketom koji uključuje motore, rezervne dijelove, održavanje i servisiranje”, rekao je jedan izvor.

Kina želi biti sigurna da neće postati ovisna o američkoj podršci koju bi Washington kasnije mogao ograničiti.

Foto: Polje soje; REUTERS/Bing Guan

Trgovinski odnosi pod dodatnim pritiskom zbog poljoprivrednih proizvoda

Trump je u maju predstavio Boeingov sporazum kao prvi korak prema kineskoj obavezi da kupi ukupno 750 aviona. Međutim, kinesko saopćenje nakon sastanka nije spomenulo veću narudžbu, već samo navelo da će biti osigurane “adekvatne garancije snabdijevanja motorima i rezervnim dijelovima”.

Pored aviona, Washington očekuje i ispunjenje kineske obaveze o kupovini američkih poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 17 milijardi dolara godišnje do 2028. godine. Američki zvaničnici tvrde da će i to pitanje biti pokrenuto u razgovorima s kineskim predstavnicima.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, Kina je do sada rezervisala oko 1,3 miliona tona američke soje iz ovogodišnje žetve, dok je raniji dogovor predviđao kupovinu 25 miliona tona godišnje do 2028.

Iako je tempo kupovine značajno ubrzan posljednjih sedmica, dio američkih zvaničnika smatra da kineske isporuke još nisu na nivou očekivanja.

“Kupovina soje se zaista ubrzala tek u posljednjih nekoliko sedmica. Ljudi ovdje gledaju šta je stvarno isporučeno od trenutka kada je Peking dao obećanje i zbog toga su nezadovoljni”, rekao je bivši američki zvaničnik blizak Trumpovoj administraciji.

Bijela kuća tvrdi da je Kina na putu da ispuni obaveze za poljoprivrednu godinu 2026–2027.

Peking koristi pregovore kao prednost u odnosima s Washingtonom

Kina je tokom prošlogodišnjeg trgovinskog rata značajno smanjila više milijardi vrijednu kupovinu američke soje, a Washington sada smatra da je obnavljanje tih narudžbi ključno za podršku Trumpovoj administraciji u saveznim državama koje zavise od proizvodnje soje, uključujući Illinois, Iowu, Minnesotu, Nebrasku i Indianu.

“Trump i njegov tim žele da se pitanje soje završi. Kina još nije napravila narudžbu“, rekao je jedan izvor upoznat s pregovorima.

Analitičar za Kinu Ali Wyne iz Međunarodne krizne grupe smatra da Peking namjerno usporava realizaciju velikih kupovina Boeinga i američkih poljoprivrednih proizvoda kako bi zadržao pritisak na Washington i osigurao stabilne odnose između dvije zemlje.

Prema njegovoj ocjeni, kineski zvaničnici vjeruju da Trump više želi održati dobre odnose s Xijem nego što to želi kineski lider, posebno zbog nastojanja da se izbjegne nova trgovinska kriza uoči američkih međuizbora.

“Xi zbog toga ne osjeća snažnu hitnost da finalizira te kupovine”, rekao je Wyne.

Zastoj oko Boeingovog sporazuma tako postaje još jedno pitanje u složenim odnosima Washingtona i Pekinga, u kojima trgovina, tehnologija i strateška sigurnost ostaju ključne tačke sukoba, navodi Politico.