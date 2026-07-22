Ovo su nova državna pravila za vozače romobila u BiH, čeka se usvajanje Zakona

Tragična smrt vozača romobila u sudaru sa automobilom ove sedmice u Sarajevu, ponovo je u fokus stavila pitanje zakonske regulative korištenja električnih romobila na ulicama u BiH. Nova pravila koja se uvode, odnosno izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH danas će razmatrati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Ukoliko budu usvojena, ona bi bila i prva pravila na državnom nivou koja uređuju ovu oblast. Predloženi Zakon između ostalog definiše šta je romobil, određuje dobnu granicu za vozača, rute kojima se voze romobili, propisuje zabrane kao i kazne za vozače…

Dobna granica i oprema

Prema prijedlogu, električnim romobilom moći će upravljati osobe starije od 14 godina, uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Tokom noćne vožnje i prilikom smanjene vidljivosti, vozači au u obavezi da koriste reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo.

Definicija romobila

Prema ovo zakonu ektričnim romobilom je vozilo na električni pogon čija maksimalna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat, dok je propisana snaga motora 0,6 kW.

Gdje se smije voziti

Prednost pri vožnji imat će biciklističke staze. Ako one ne postoje, vožnja će biti dopuštena u pješačkim zonama i na saobraćajnicama na kojima je ograničenje brzine do 50 kilometara na sat. Kod prelaska puta na mjestima gdje ne postoji označen biciklistički prijelaz, vozač će morati sići s romobila i preko ceste ga gurati kao pješak.

Zabrane

Prema Zakonu neće biti dopušteno kretanje autoputevima i brzim cestama, zabranjeno će biti upravljanje pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, prijevoz drugih osoba te prekoračenje najveće dopuštene brzine.

Kazne

Sankcionirat će se vožnja bez zaštitne kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, vožnja pod utjecajem alkohola ili droga te prekoračenje dopuštene brzine. Također, nova zakonska rješenja zabranjuju ostavljanje romobila na mjestima gdje ometaju kretanje pješaka, a parkiranje će biti dozvoljeno isključivo na za to predviđenim i označenim površinama.

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Ukoliko Zakon prođe

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH imat će rok od šest mjeseci za donošenje pravilnika kojim će detaljno biti propisani minimalni tehnički uslovi za električne romobile; standardi za kočioni i svjetlosni sistem, zvučni signal, sigurnosnu opremu, kao i izgled identifikacione potvrde i naljepnice te način njihovog izdavanja.

Cilj izmjena je povećati sigurnost korisnika romobila, pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju, te domaće zakonodavstvo približiti evropskim pravilima u području mikromobilnosti.

U BiH zakonsko regulisanje pitanja korištenja romobila dugo “visi” u zraku. Poput mnogih drugih zakonskih rješenja i ovo je zapelo na entitetskim nadležnostima, te ga Vijeće ministara BiH, iako se mjesecima nalazi u proceduri, nije stavljalo na dnevni red.

Izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima bh. entitet Republika Srpska je zakonski regulisala kretanje lakih ličnih električnih vozila na putevima. Zakon je stupio na snagu krajem 2021., a primjena (registracija) krenula je tokom 2022. godine. Konkretan “problem s RS” nije direktno povezan sa romobilima, već je dio šireg neslaganja vezano za podjele nadležnosti između državnog nivoa i entiteta.

Prema RS ovo pitanje je već zakonski riješeno, na entitetskom nivou.