Šta je iranska planina Pickaxe? Trump prijeti da će je bombardirati “vrlo brzo”

Predsjednik Donald Trump u utorak je ponovio svoje prijetnje usmjerene prema iranskoj planini Pickaxe, priznajući da ne zna da li je Iran tamo premjestio centrifuge – samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da izraelska obavještajna služba vjeruje da je to učinila.

Trump je novinarima tokom sastanka s predsjednikom Libana rekao: “Vrlo vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje… i to vrlo žestoko”, kao odgovor na pitanje o planini Pickaxe, koja se nalazi u blizini iranskog postrojenja za obogaćivanje urana u Natanzu.

Dodao je da Iran “možda” ima uskladištene centrifuge koje se koriste za obogaćivanje uranijuma, ali da Sjedinjene Države “nemaju potvrdu za to”.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je Wall Street Journal objavio da je Izrael dostavio SAD-u obavještajne podatke koji ukazuju na to da je Iran premjestio centrifuge na lokaciju.

Čak i ako su centrifuge zaista premještene, Trump je rekao da „to ne znači ništa osim ako tamo nemaju [nuklearni] materijal“, naglašavajući: „Nemaju ga.“

Trump je nekoliko puta prijetio planini Pickaxe. Prošle sedmice je konzervativnom radio voditelju Hughu Hewittu rekao da je to “moguća meta za lijep, veliki, snažan udarac odmah na ulazna vrata”, ali je dodao da “ne vide nikakvu aktivnost tamo”.

Šta je planina Pickaxe?

Lokacija se nalazi oko 225 kilometara južno od Teherana i manje od tri kilometra od nuklearnog kompleksa Natanz, jednog od tri postrojenja koja su Sjedinjene Američke Države bombardovale u junu prošle godine.

Planina služi kao zaštita za podzemni tunelski kompleks, s dva para ulaza vidljivih na satelitskim snimcima, saopćio je Institut za nauku i međunarodnu sigurnost u izvještaju objavljenom prošle sedmice.

Prema istom institutu, Iran je tokom 2025. godine počeo dodatno utvrđivati ​​ulaze i graditi sigurnosni pojas koji obuhvata cijelu planinu i kompleks Natanz.

Iran je javno objavio svoju namjeru da provodi nuklearne aktivnosti na lokaciji Pickaxe kao “dio svoje vrlo sistematske namjere da svoje najosjetljivije objekte smjesti pod zemlju”, rekao je Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), za PBS u martu. “To nije bila tajna.”

Budući da su objekti Pickaxe zaštićeni planinom, Sjedinjene Države bi ih lakše mogle napasti kopnenim snagama, prema Institutu za nauku i međunarodnu sigurnost, koji također napominje da bi “oružje dubokog prodiranja lansirano iz zraka” moglo efikasno prodrijeti u vrh planine. SAD bi također mogle ciljati nadzemne dalekovode, ventilacijske otvore ili ulaze u tunele.

Trump je u utorak izjavio da Sjedinjene Države “nikako nisu završile” s ratom, dodajući da Iran “još ništa nije vidio”. “Bili smo blagi”, rekao je.

Neuspješno primirje

Iran i Sjedinjene Američke Države su u svakodnevnim sukobima više od sedmicu nakon što je propao prekid vatre koji su obje strane dogovorile prošlog mjeseca, iako su obje strane izjavile da su spremne da se vrate za pregovarački sto.

Iran je usmjerio svoje napade na Kuvajt, Bahrein i Jordan, zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze.

Istovremeno, pobunjenici Huti u Jemenu, koje podržava Iran, dodatno su zakomplicirali sukob ove sedmice objavom blokade saudijskih brodova i prijetnjom napadom na plovila koja prolaze kroz južni ulaz u Crveno more.

Trump je u utorak izjavio da će SAD napasti Hute ako ispune svoje prijetnje.

Odbacio je tvrdnje da Iran nije zainteresiran za mirovni sporazum. Odgovarajući novinaru koji je iznio tu procjenu, Trump je rekao: „Ne znate kakvi se razgovori vode iza kulisa“, tvrdeći da „oni očajnički žele da se sastanu. I dok ne budu spremni da razgovaraju na smislen način, mi nemamo interesa.“

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link originalnog članka)