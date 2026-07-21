Godinu kasnije: Prosječna neto plata u BiH 1.691 KM, a evo koji sektor plaća više od 2.000 KM

Prosječna mjesečna neto plata isplaćena po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u maju 2026. godine iznosila je 1.691 KM, što predstavlja nominalni rast od 0,4 posto, odnosno realni rast od 1,3 posto u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH.

Na godišnjem nivou rast plata ostao je izražen. U poređenju s majem 2025. godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 7,4 posto, dok je realni rast iznosio 1,7 posto. Nominalni rast posmatran kroz novac ukazuje da je zaposleni u BiH u maju 2026., u prosjeku primao oko 116-117 KM više nego godinu ranije. Međutim, zbog poskupljenja (inflacije) u tom periodu, rast kupovne moći sadržan je u realnom rastu i pretvoreno u novac iznosi oko 27 KM.

Najviše i najniže prosječne neto plate

Najveće prosječne neto zarade i dalje su ostvarivali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, gdje je prosječna plata dostigla 2.241 KM. Slijede finansijske djelatnosti i osiguranje sa prosječnom neto platom od 2.194 KM, dok su zaposleni u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti u prosjeku primali 2.157 KM.

S druge strane, najniže prosječne neto plate zabilježene su u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje su zaposleni u prosjeku primali 1.181 KM. U građevinarstvu prosječna neto plata iznosila je 1.306 KM , dok je u trgovini na veliko i malo, uključujući popravku motornih vozila i motocikala, prosjek iznosio 1.372 KM.

Bruto plate

Rast je zabilježen i kod bruto plata. Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH u maju 2026. godine iznosila je 2.631 KM, što predstavlja nominalni rast od 0,5 posto i realni rast od 1,4 posto u odnosu na april.

Na godišnjem nivou prosječna bruto plata bila je nominalno viša za 7,8 posto u odnosu na maj prošle godine, dok je realni indeks za isti period povećan za 2,1 posto.

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